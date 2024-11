Antonio Morales: "La situación de acogida de menores es insostenible e injusta: se están conculcando derechos"

Al término de la reunión, el presidente Morales manifestó que, "para Canarias, para Gran Canaria, es muy importante que, hoy, este grupo de la izquierda europea haya venido hasta aquí a interesarse por la situación que estamos viviendo en estas islas. Una situación que está viviendo la ciudadanía canaria, pero también la que se ve afectada por la realidad que le impulsa a huir desesperadamente de sus países, buscando un mejor modelo de vida", subrayó, para incidir en que, solo en este 2024, han llegado al Archipiélago más de 40.000 personas migrantes y que 6.000 han perdido la vida en el trayecto, según el último informe de la organización Caminando Fronteras.

"En estos momentos, Canarias se ha convertido en un espacio de retención, en unas 'islas cárcel'", sentenció. "La situación de los menores es insostenible; la acogida solidaria que se debería realizar en el conjunto del Estado español, más allá de la modificación de la Ley de Extranjería, no se hace realidad; se están conculcando los derechos de los niños y de las niñas, y se están incumpliendo el Derecho Internacional y los Derechos Humanos. Hoy estamos hablando de eso, en el Día Internacional de la Infancia", declaró y aseveró que "Canarias no puede seguir soportando esta situación de abandono por parte de la Unión Europea y de, interesadamente, convertirnos en un espacio de retención".

Y es que, a su entender, "las políticas neocoloniales europeas en África y las políticas neocoloniales europeas con Canarias han hecho que la situación se esté convirtiendo en un auténtico polvorín social, al que hay que buscar alternativas reales. Necesitamos voces que defiendan la singularidad de nuestra situación", sentenció.

A este respecto, el presidente del Gobierno insular puso de relieve que los representantes se han puesto a disposición y que solicitará la ayuda y el apoyo de los grupos de la izquierda europea para hacer frente no solo a la situación migratoria que se vive actualmente las Islas, sino también ante una nueva Comisión Europea que estará orientada a la derecha de forma muy marcada. Porque, tal y como subrayó: "está cambiando la situación en Europa, donde se vislumbra un gobierno de la derecha y la ultraderecha, con la socialdemocracia haciendo cesiones peligrosas. Es necesario que tengamos interlocutores como la izquierda europea y estoy seguro de que vamos a recurrir a ellos en los próximos meses, como así nos lo han ofrecido".

Por su parte, Estrella Galán, la eurodiputada de Sumar que encabezaba la misión, señaló al finalizar el encuentro que, "tras la implementación del Pacto sobre Migración y Asilo, Canarias se puede convertir en un gran espacio de retención de personas a cielo abierto".

Indicó que su visita, además de conocer más de cerca el análisis del presidente del Cabildo, tenía como objetivo "denunciar precisamente esas prácticas, para evitar que Canarias, estas Islas que deben ser un ejemplo de acogida y de recepción de personas para, después, poder continuar con la ruta migratoria hacia Europa, se convierta en esa cárcel a cielo abierto que la Unión Europea pretende plantear aquí".

Y la fórmula de ayuda del grupo se va a centrar, según sus palabras, en denunciar todas estas políticas y "en tratar de poner el foco en estas cuestiones a la hora de que la implementación del Pacto sobre Migración y Asilo no se convierta en un lastre para España. Porque, precisamente ahora, el Estado español tiene un gran dilema: o se transforma en una referencia para el resto de Europa en cuanto a modelo migratorio, un modelo humano que ponga el foco en los Derechos Humanos y en las personas, o compra las políticas de Meloni y convierte Canarias y la frontera sur en general en un nuevo Guantánamo, como es lo que se pretende desde la Comisión Europea", zanjó.