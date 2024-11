Rosa Dávila anuncia que en 15 días se hará efectiva la compra de los cuarteles del Cristo en el municipio de La Laguna

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha anunciado este miércoles que, tras años de paralización, la compra de los Cuarteles del Cristo en La Laguna será una realidad en aproximadamente quince días. "Este avance, logrado en tan solo nueve meses por el actual equipo de gobierno, culmina con el acuerdo definitivo alcanzado con el Ministerio de Defensa y supone un hito estratégico para Tenerife".

Precisamente, hoy, el Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó la aceptación de las condiciones establecidas por el Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (INVIED O.A.) para la venta directa de los Cuarteles del Cristo, un paso clave para que este espacio emblemático pase a manos de la institución insular.

Según la presidenta del Cabildo de Tenerife, "este es un momento histórico para la isla, ya que permite transformar un espacio emblemático en un recurso al servicio de la población. El plan para los Cuarteles del Cristo incluye la creación de un innovador complejo sociosanitario destinado a personas mayores. Además, se respetará y rehabilitará el histórico convento de San Francisco, preservando así el valor patrimonial del inmueble".

Rosa Dávila también destaca que este proyecto "no solo aborda una necesidad urgente en el ámbito sociosanitario priorizando el bienestar de la población mayor, sino que también genera empleo en áreas como construcción, rehabilitación patrimonial y servicios sociosanitarios, conserva el patrimonio histórico y revitaliza un entorno urbano en el centro neurálgico de La Laguna".

Este complejo histórico, conocido también como Acuartelamiento de San Francisco, cuenta con una superficie total de 18.563 metros cuadrados, divididos en dos parcelas: una principal de 17.063 metros cuadrados y otra secundaria de 1.500 metros cuadrados. "La ubicación estratégica de este inmueble, en el centro neurálgico de La Laguna, permitirá que su futuro uso como complejo sociosanitario tenga un impacto significativo tanto en la calidad de vida de las personas mayores como en la revitalización de su entorno urbano" apunta Dávila.

Asimismo, la presidenta del Cabildo destaca que esta adquisición es "el resultado del esfuerzo continuo y la gestión efectiva para desbloquear un proyecto que llevaba más de seis años estancado, desde que en enero de 2019 se firmó un protocolo inicial entre el Cabildo y el Ministerio de Defensa".

En este sentido, expresó su agradecimiento al Ministerio de Defensa por su disposición y colaboración para hacer realidad un proyecto de gran importancia para la isla. "Quiero agradecer al Ministerio de Defensa su compromiso y buena disposición, que han sido clave para cerrar esta negociación en menos de nueve meses. Este acuerdo nos permite avanzar en la respuesta a un desafío prioritario, como es mejorar la atención y el bienestar de nuestras personas mayores, transformando un espacio histórico en un recurso esencial al servicio de nuestra ciudadanía"

Reinicio de las Negociaciones

En aquel acuerdo de 2019, firmado por el entonces presidente del Cabildo, Carlos Alonso, y la ministra de Defensa, Margarita Robles, se contemplaba la cesión de varios acuartelamientos militares de la isla, incluidos los Cuarteles del Cristo, para destinarlos a usos civiles y dotacionales.

Sin embargo, este protocolo no avanzó durante los años siguientes, y no fue hasta marzo de 2024 cuando el nuevo equipo de gobierno decidió retomar las negociaciones, asignando una partida inicial de dos millones de euros como parte de un convenio con el Ministerio de Defensa. A partir de ese momento, el proceso se reactivó, y en junio de 2024 el pleno del Cabildo aprobó un incremento en la inversión destinada a la compra, elevándola a un total de ocho millones de euros, basándose en una tasación técnica que justificaba el valor del inmueble.

El proceso no estuvo exento de complicaciones. En septiembre de 2024, en un contexto marcado por la crisis migratoria que afecta a las Islas Canarias, el Ministerio de Defensa propuso destinar los Cuarteles del Cristo para la acogida de menores migrantes no acompañados. La presidenta del Cabildo rechazó esta propuesta, argumentando que Tenerife ya cuenta con dos grandes centros de acogida en Las Raíces y Las Canteras, ambos en La Laguna, y que no es viable seguir aumentando la carga de este tipo de infraestructuras en la isla.

Finalmente, en octubre de 2024, el Consejo de Gobierno del Cabildo aprobó un adelanto de 406.000 euros, equivalente al 5% del valor de tasación del inmueble, como garantía para cerrar la operación. Hoy, con la aprobación de las condiciones establecidas por el INVIED O.A., el proceso entra en su fase final y se espera que la compra se formalice en las próximas dos semanas.