Cruz Roja presenta los resultados del proyecto de dinamización comunitaria desarrollado en cuatro poblaciones de la provincia tinerfeña

En esta jornada se podido compartir la realidad de las cuatro poblaciones y los resultados de esta experiencia, a través de un programa que inició a las 11:00 horas con una bienvenida, presentación y balance del proyecto en estos dos años (2023-2024), con la visualización de un vídeo que resume las diferentes actividades realizadas, para posteriormente dar paso a las diferentes ponencias y mesa redonda integrada por las personas participantes de estas comunidades, representantes de los Ayuntamientos participantes, la Universidad de La Laguna y Cruz Roja, dando por concluida la jornada a 13:30 horas. Asimismo, el evento ha podido seguirse en directo y puede verse toda la grabación a través del canal YouTube Cruz Roja en Canarias: https://bit.ly/voluntariado_rural24 Tal y como explicó el presidente provincial de Cruz Roja, Heliodoro González, en el momento de la apertura de la Jornada: "Hemos tenido la suerte de desarrollar un trabajo en conjunto con diferentes entidades y agentes de los territorios, y protagonizado con sinergias creadas dentro de la comunidad". "Sin esta colaboración nada de esto hubiera sido lo mismo".Las principales conclusiones de las Jornada destacan que este proyecto, de naturaleza experimental, ha tenido unos resultados excelentes en los cuatro municipios canarios, puesto que el objetivo que era reunir a los vecinos y vecinas y agentes sociales de estas comunidades para buscar soluciones a los problemas y necesidades individuales y de su entorno para entre todos resolverlas, se ha cumplido, logrando que resurja el espíritu de la comunidad, empoderando y creando vínculos entre los habitantes para que no sólo sean sujetos receptores, sino que sean protagonistas de sus vidas y las de su municipio."Hay comunidades donde había personas que no se conocían, gracias a este proyecto hemos unido a esas personas y hemos podido ir dando soluciones a las necesidades que se han ido detectando". Explicó Luzma Rosales, voluntaria acompañante en el proyecto, durante su ponencia."Evaluada la experiencia y en base a los frutos obtenidos en el año 2023, continuamos durante el presente año reformulando el proyecto desde lo aprendido y realizando ajuste para obtener mejores resultados Con esta línea de trabajo y con el gran entusiasmo y participación de cada vecino y vecina hemos ido consiguiendo un gran numero de actividades y acciones que nos permiten fortalecer lazos, y seguir creciendo como comunidad y como personas". Añadió Rosales.Tanto en Arure como en Puntallana se sumaron a este proyecto en 2023, logrando en este tiempo "la autonomía de la propia comunidad para solventar demandas" ... "Arafo y Ortigal han comenzado este año, pero con muchísima fuerza y manteniéndose muy activas, son comunidades muy numerosas, y con muchas ganas de sumar un cambio en su municipio, realizando a día de hoy importantes gestiones de mejora". Destaca Luzma R.Esta iniciativa ha permitido a la ciudadanía de las cuatro poblaciones 'volver a encontrarse', esto es volver a hablar, a compartir, a ayudar y ayudarse."En este proyecto lo que pretendemos es potenciar la escucha y colaboración entre asociaciones y personas del ámbito rural, impulsar el desarrollo comunitario de estas zonas a través del voluntariado" Explica Raúl Felipe, responsable técnico de este proyecto nacional de Cruz Roja.La Universidad de La Laguna tiene un convenio de colaboración con Cruz Roja para realizar la observación y la evaluación de las dinámicas grupales en estas comunidades. En este sentido, se contó con una ponencia por parte de Grecy Pérez, del Departamento Sociología y Antropología de la ULL, quien explicó que "la prioridad es sobre todo que continúe viva, que las comunidades sigan trabajando y que se unan comunidades nuevas. Esperamos que este proyecto tenga largo recorrido. Entendemos que es importante mantener ese apoyo externo de voluntariado y dinamizadores"."En este tiempo hemos visto mejoras importantes, en el ocio, en el entretenimiento, en el uso de los espacios comunes y, sobre todo, en la generación de un sentimiento de comunidad". Añadió Pérez.Teófila Acosta, ciudadana, participante de las dinámicas comunitarias puestas en marcha en El Ortigal, compartió durante la Jornada su punto de vista en el proyecto y lo que ha supuesto, explicando que su comunidad "ha cambiado mucho en todos los sentidos... ha revivido ese rinconcito del Ortigal, ... estamos deseando que llegue el miércoles para vernos, estamos muy orgullosa de que este proyecto haya venido a este municipio".En palabras de Jorgina Borges, vecina de Arure, "es un proyecto que no tiene nombre, esto es algo grande, fuimos los que abrimos la puerta para que todos nos uniéramos, ... Arure es un pueblo precioso"Antonia González, vecina de Arafo, sobre su experiencia en el proyecto concluyó que "hemos hecho como una familia" pero también explicó el efecto cuando se juntaron las cuatro comunidades, "hice amigos por todos sitios", "la gente te hablaba como si vivieses en el pueblo, las puertas abiertas..."Dentro del desarrollo de este proyecto se han realizado jornadas de convivencia de participación ciudadana en Arure, Puntallana y El Ortigal, con el fin de unir a los vecinos y vecinas, así como un pueblo con otro. Falta Arafo que no se ha podido realizar debido al gran operativo desplegado por Cruz Roja a consecuencia de la DANA.La jornada fue clausurada por la coordinadora autonómica y provincial de Cruz Roja, Elena Marco, y el director estatal de Voluntariado de Cruz Roja Española, Ferran Cobertera.Por su parte, Marco compartió algunas reflexiones de lo tratado durante toda la jornada, como que "se trata de un proyecto de gobernanza deliberativa, que sale desde la comunidad, que es quien decide lo que quiere hacer y marca las riendas de lo que son sus necesidades y avanza en ello". Así como, "No hay mejor tiempo invertido que el invertido en los demás, ... Ese tiempo que no solo nos dedicamos a nosotros sino a la comunidad, a los demás, eso nos gratifica".Mientras, Ferran quiso transmitir la impresión que ha tenido de toda le jornada como la percepción de sentir "mucha energía en este espacio, optimismo, alegría, desafío como la idea de integrar a los jóvenes en este proyecto...".Ferran extrajo algunas conclusiones de la Jornada como "El desafío es mantener viva y activas esas comunidades", o "La prioridad es que la iniciativa se sostenga a lo largo del tiempo". Además, destacó algunas de las palabras que se han repetido durante toda la jornada como las diferentes formas de decir "unión", "unidad", "colaboración", que han sonado constantemente.Esta iniciativa se enmarca un proyecto piloto de dinamización de voluntariado no tradicional dinamizador del desarrollo comunitario y participación ciudadana en el ámbito rural a través de un modelo no tradicional de voluntariado, subvencionado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 dentro de la partida del IRPF estatal para 'Otros fines de interés social', y que Cruz Roja ha puesto en marcha varias poblaciones españolas.El papel de Cruz Roja pasa por ayudar a que el proyecto camine para, después, dejarlo andar solo. 