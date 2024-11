La patronal de pymes comerciales en Las Palmas rechaza conceder licencias por fallecimiento

"Es inaudito que un trabajador que viva, por ejemplo, en San Bartolomé de Tirajana y pierda a un familiar en Lanzarote no tenga derecho a tomarse esos días simplemente porque por sus circunstancias personales no pueda realizar el viaje. Que no se desplace no quiere decir que no esté afectado emocionalmente y que necesite recuperarse", afirma Álvaro García secretario general de FeSMC Gran Canaria.

Se trata de una práctica que la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Canarias ha detectado de forma reiterada por parte de algunas empresas del sector, situación por la que se ha dado traslado a la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo del sector. Sin embargo, y a pesar de darse claramente una situación de discriminación en el caso de algunos trabajadores/as, la Comisión ha optado por no pronunciarse y seguir dilatando esta injusta situación.

Desde la FeSMC de UGT Canarias se iniciarán las acciones legales que se consideren oportunas para lograr restablecer este derecho.