Antonio Morales: "La violencia que se ejerce contra las mujeres es incompatible con una sociedad plenamente democrática"

Así de tajante se mostró el líder del Gobierno insular en el acto que celebró la primera Institución de la Isla, para conmemorar este 25N, en el que se dio lectura al manifiesto institucional elaborado por la Consejería de Igualdad, que tutela Isabel Mena, y se presentó la exposición 'Esta es mi historia. Testimonios de resistencia', que ha sido creada por el colectivo 'La Observadora', a partir de experiencias y testimonios reales, y que estará expuesta durante varios días en la fachada de la sede del Cabildo, en la capital grancanaria.

"La violencia de género, la violencia machista, tal y como señala Naciones Unidas, es el resultado de unas relaciones de poder desiguales entre mujeres y hombres, que persiste como una crisis silenciosa", declaró el presidente Morales. "Acabamos de conocer que se ha producido una nueva muerte, la de una joven de 15 años, que ha sido asesinada por su expareja de 17. Por tanto, ya son 43 las asesinadas en 2024 en este país y 1.286 las mujeres muertas desde el año 2003, cuando se empezó a registrar los casos", detalló, antes de lamentar que un altísimo porcentaje de las personas que se atienden en el Servicio de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria tiene que ver son la violencia machista. "Sensibilización, formación y medios suficientes para atender a las personas. Ese es el reto que nos ponemos cada día desde el Gobierno de la Isla, para afrontar esta lacra", manifestó.

De ahí que, en esa cruzada, "cada 25 de noviembre, el Cabildo, desde la acción de Gobierno, convoca a la sociedad insular a manifestarnos y a apoyar las manifestaciones que se convocan y se lee un manifiesto que define la posición de casi la totalidad de la Corporación", enfatizó. "Y digo casi la totalidad, porque, desgraciadamente, el negacionismo está llegando a todas las instituciones y eso hace que, en muchísimas ocasiones, se rompa la unanimidad", deploró.

Así, en este contexto, anunció que, siguiendo la recomendación de la Federación Española de Municipios y Provincias, el Gobierno insular, en el Pleno que tendrá lugar el próximo viernes, día 29, pretendía aprobar una declaración institucional en la que se denuncia esta lacra, "pero no ha sido posible, porque ha habido un grupo político que no ha querido adherirse a ese documento y el resto de tampoco ha firmado la moción que sí vamos a presentar el Grupo de Gobierno", explicó.

Una moción cuyas propuestas de acuerdo desgranó el presidente insular y que se centran en aunar esfuerzos para impulsar la prevención de las violencias machistas en Gran Canaria, fomentando la coordinación entre instituciones, entidades sociales y demás agentes implicados; en apostar por continuar desarrollando la especialización en la atención de las víctimas por parte de los equipos profesionales de la Red de prevención y atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género de Gran Canaria, y en impulsar acciones para el fomento de la prevención, así como el desarrollo de las atenciones especializadas a cada tipo de violencia, y ante las nuevas variantes, como la ciberviolencia o el ciberacoso.

Asimismo, el Gobierno de la Isla defenderá en la sesión plenaria la urgencia de rechazar los discursos negacionistas de las violencias de género, al considerar que constituyen una amenaza a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, e intervenir para impedir su instauración en entornos sociales sensibles. Y, finalmente, reivindicará más acciones preventivas y formativas de cara a la especialización y el autocuidado, para quienes ejercen profesionalmente las labores de cuidar, atender y acoger a las víctimas, lo que supone una garantía de mayor calidad en esa atención.

Por su parte, Isabel Mena abundó en la realidad de que el 25N "sigue siendo un día esencial para visibilizar los asesinatos y las agresiones que siguen sufriendo las mujeres en esta Isla y en este país", e insistió en que "es necesario el compromiso de todas las fuerzas políticas para eliminar las muertes que se siguen sucediendo que no son naturales, sino asesinatos de mujeres y que, este 2024, han dejado a 32 niñas y a niños huérfanos, y aún queda más de un mes para acabar el año", expuso. "Por lo tanto, la violencia machista es una realidad a la que las mujeres de este país se siguen enfrentando y que es constatable e imposible de ocultar tras discursos negacionistas".

En este sentido, la consejera de Igualdad hizo hincapié en que, este año, además, las administraciones públicas se centran no solo en la violencia machista que produce asesinatos, sino también en las diferentes violencias sexuales que siguen sufriendo las mujeres cada día y a las que se enfrentan, sobre todo, niñas y adolescentes, así como a la violencia vicaria, la que cada año se lleva por delante la vida de niños y de niñas, con la única finalidad de asesinar en vida a sus madres.

"Hablamos de una lacra social sumamente cruel, que ataca a las mujeres y contra la que las administraciones públicas tiene la obligación de seguir poniendo todos los medios, como hace el Cabildo de Gran Canaria, pero también de seguir visibilizándolo, para que esta lucha no sea exclusiva del 25N, sino de todo el año", concluyó, "Porque mientras una sola mujer sea víctima de cualquier violencia, las administraciones públicas deben seguir del lado del movimiento feminista, que no ha dejado de dar pasos al frente en su lucha y, por eso, el Cabildo seguirá manteniendo esta convocatoria cada año, con todas aquellas personas que quieran seguir apoyando esta causa justa, que pretende preservar la libertad y la vida de las mujeres de este país".

La violencia machista copa el 83% de las atenciones de la Red insular de servicios de asistencia

Las y los profesionales del Área de Igualdad del Cabildo de Gran Canaria pusieron voz al manifiesto que han redactado, para hacer patente su "enérgica repulsa a cualquier tipo de violencia ejercida sobre mujeres y niñas, y para renovar nuestro compromiso con la erradicación de las violencias machistas, con la igualdad, con la justicia social y con la paz".

En su exposición, también dieron cuenta de que, en 2023, la Red de Servicios y Centros de Atención a las Víctimas de Violencia de Gran Canaria atendió a 6.351 personas, de las que 4.815 mujeres y 473 menores fueron identificados como víctimas de violencia de género y que suponen un 83,42% y un 81,6% de todas las mujeres y menores atendidos, respectivamente. "Unos datos que son incontestables, insufribles e inasumibles y que merecen la acción de todos para que no se reproduzcan. Estamos ante una cuestión de estado y ante grave atentado a los derechos humanos", zanjaron.

Por último, a estas tesis se sumó Paula Ramírez Mitgenz, representante del colectivo 'La Observadora', quien afirmó que, con la exposición 'Esta es mi historia. Testimonios de resistencia', "intentamos generar una herramienta de transformación social y poder hacer resonancia desde el arte. Al final, ser artista o artesano y ser ciudadano significa tener una responsabilidad y alzar la voz desde cualquier disciplina para poder cambiar las cosas. Debemos seguir luchando y dignificar nuestro género, porque lo que está ocurriendo es totalmente injusto".