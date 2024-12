La Asociación de Criadores de Camello Canario denuncian las injurias y calumnias de la Fundación Franz Weber contra los paseos en camello

Este ataque, proveniente de un lobby millonario con sede en Suiza, que no solo desinforma, sino que pone en peligro una actividad clave para la conservación del camello canario, una raza única en el mundo en peligro de extinción, parte esencial del patrimonio cultural, y por supuesto del desarrollo económico y social de las islas.

La Asociación subraya que estas acusaciones carecen de fundamento y representan un ataque injustificado a una actividad que en Canarias está regulada y supervisada por las autoridades competentes. Hasta la fecha, no existe ninguna denuncia ni condena que avale las afirmaciones realizadas por la Fundación Franz Weber.

"A Canarias no va a venir ninguna organización externa, sin experiencia en bienestar animal, ni conocimiento de nuestra realidad, a decirnos cómo debemos gestionar una actividad que llevamos décadas regulando y mejorando. Estas acusaciones no solo son injustas, sino que también representan un ataque a las muchas familias que dependen de esta actividad y a nuestro desarrollo cultural," afirmó Guacimara Cabrera, presidenta de la Asociación de Criadores de Camello Canario.

La Fundación Franz Weber: un lobby desconectado de la realidad

La Fundación Franz Weber, creada en 1975 y presidida actualmente por su hija, Vera Weber, nació como una organización dedicada a la protección del medio ambiente. Sin embargo, en los últimos años ha derivado hacia un activismo animalista extremo. Esta organización utiliza incidentes aislados, para lanzar campañas mediáticas sensacionalistas cuyo único objetivo es captar donaciones y suscriptores a través de su fundación, ignorando el impacto positivo de esta actividad en Canarias.

"Es absolutamente intolerable que un lobby millonario como la Fundación Franz Weber, que nunca ha mostrado la mínima intención de dialogar con los profesionales del sector ni de conocer la realidad de nuestra actividad, ataque de forma irresponsable desde su posición privilegiada y ajena a nuestra realidad. Este tipo de campañas sensacionalistas no solo demuestran una profunda ignorancia, sino también un desprecio total hacia una actividad regulada y esencial para la conservación del camello canario, una raza única en peligro de extinción. Es un insulto a las familias que dependen de esta actividad, a nuestra cultura y a los esfuerzos titánicos que llevamos a cabo cada día para garantizar el bienestar animal, la sostenibilidad y la preservación de nuestro patrimonio," afirmó Guacimara Cabrera, presidenta de la Asociación de Criadores de Camello Canario. añadió Cabrera.

Una actividad regulada, sostenible y vital para la conservación

Los paseos en camello en Canarias están sujetos a normativas estrictas que garantizan límites de peso, descansos obligatorios, atención veterinaria constante y auditorías externas. Estas medidas han convertido a Canarias en un referente mundial en bienestar animal y turismo responsable.

Según un estudio del departamento de Genética de la Universidad de Córdoba (UCO), los paseos en camello son fundamentales para evitar la extinción de la raza camellar canaria. El informe destaca la necesidad de revalorizar esta actividad como un componente clave del turismo sostenible para garantizar su preservación.

Además, los camellos desempeñan un papel crucial en paisajes agrarios únicos, como los viñedos de Lanzarote, donde su trabajo permite labores como la recogida de uva en terrenos inaccesibles para vehículos. Estas prácticas contribuyen al desarrollo sostenible y a la conservación de tradiciones agrícolas locales.

"Los paseos en camello no son simplemente una atracción turística; son una herramienta vital para garantizar el futuro de una raza única, para proteger nuestro patrimonio cultural y para mantener la sostenibilidad de las islas," afirmó Cabrera.

Canarias, referente mundial en bienestar animal

Canarias se ha consolidado como la cuna más grande de Europa en el manejo y cuidado de camellos, y como un modelo internacional en bienestar animal. La Asociación y las granjas existentes en Canarias, colaboran regularmente con universidades nacionales e internacionales y con expertos de renombre como Bernard Faye, presidente de la Asociación Internacional de Camellos (ISOCARD), quien avala las buenas prácticas implementadas en las islas. Estas colaboraciones generan investigaciones científicas que analizan el comportamiento, la salud y el bienestar de los camellos, garantizando una gestión sostenible y ejemplar.

"Nos sorprende profundamente que la Fundación Franz Weber señale a Canarias, donde la actividad está regulada con altos estándares, en lugar de dirigir su atención a países como por ejemplo Marruecos, que cuenta con la mayor cabaña camellar turística del mundo y carece de regulación alguna. Esto demuestra una clara desconexión de la realidad y una falta de sensibilidad hacia nuestra labor," señaló Cabrera.

Un llamado a proteger el patrimonio canario

La Asociación de Criadores de Camello Canario instará al Gobierno de Canarias y a los Cabildos a tomar medidas contundentes para proteger esta actividad frente a ataques infundados.

"Es hora de que nuestras instituciones actúen con determinación para defender esta actividad, que no solo sostiene a más de 500 familias, sino que también es esencial para preservar una raza única en peligro de extinción. No podemos permitir que intereses extranjeros, desconectados de nuestra realidad, pongan en peligro nuestro patrimonio cultural y natural. Canarias no debe doblegarse ante campañas mediáticas que buscan rédito económico a costa de nuestra identidad y sostenibilidad," concluyó Cabrera.

Con este llamamiento, la Asociación reafirma su compromiso con los paseos en camello como un modelo de turismo responsable, sostenibilidad y conservación, pilares fundamentales del legado de Canarias.