Astrid Pérez afirma que el cáncer es uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos como sociedad

Unas jornadas que han tratado la realidad del cáncer de manera multidisciplinar, poniendo el foco en la importancia de la prevención y la investigación. "Iniciativas como ésta son fundamentales porque fomentan el intercambio de conocimientos entre profesionales; nos permiten conocer los últimos avances y dan voz a los pacientes y familiares," manifestó Pérez.

El presidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Las Palmas, Fernando Fraile, mostró su preocupación por el aumento de las cifras de pacientes. "En 2024, 290 mil personas en España fueron diagnosticadas de cáncer. Estamos hoy en un 60% de supervivencia, el objetivo es llegar a un 70% en 2030", indicó.

El doctor Claudio Fuentes Sánchez, jefe de Radioterapia del Hospital Universitario de la Candelaria, protagonizó la primera ponencia en la que detalló la situación actual y los avances sobre el cáncer. Destacó que estamos ante una "revolución en el tratamiento con nuevos fármacos contra moléculas específicas, estamos viendo cosas que no habíamos visto antes". A su juicio, "estamos en el camino, por primera vez en la historia, en la curación de pacientes metastásicos".

Yurena Macario, psicóloga de la Asociación Pequeño Valiente, explicó en su intervención la importancia de ayudar a los menores cuando debido al cáncer infantil deben pasar largas estancias en los hospitales. "Los pequeños dejan de acudir a sus centros escolares durante un largo tiempo, dejan de relacionarse con sus compañeros, pero hay recursos para que los menores continúen con el currículo escolar," indicó.

La doctora Berta Pinto, experta en nutrición oncológica, aseguró en su ponencia que muchos pacientes llegan sin saber qué es una alimentación saludable. "Los pacientes pierden mucha masa muscular y es necesario insistir en dietas con mucha proteína", apuntó, mientras aseguró que "no existe una dieta anticáncer ni con propiedades mágicas".

La presidenta y fundadora de la Asociación Carrera por la Vida, Brigitte Gypen, insistió en que la detección precoz es fundamental a la hora de enfrentar la enfermedad. Durante su workshop participó la periodista Yaiza Díaz, que compartió su testimonio tras su diagnóstico de cáncer de mama. Díaz señaló que los pacientes no tienen la información suficiente. "Hay mucha gente que no sabe en qué consiste la quimioterapia, la gente va con pánico, no como algo favorable".

El doctor Delvys Rodriguez, presidente de la Fundación Canaria contra el Cáncer y Jefe del Servicio de Oncología del Hospital Insular Materno Infantil de Gran Canaria, aseguró que "los pacientes de cáncer de pulmón tienen vergüenza de padecer esta enfermedad y se sienten culpables". Además, destacó la importancia de la inmunoterapia como nuevo tratamiento para atacar estos tumores.

Francisco Javier Mora, paciente de cáncer de pulmón, y su hermano Santiago Mora, cerraron la jornada con su testimonio en una entrevista en la que compartieron cómo se enfrentaron al diagnóstico, y también al tratamiento, siendo de una isla no capitalina. "Estás tan bloqueado que no asimilas la enfermedad hasta que pasa un tiempo", expresó Francisco.

En Canarias, durante el pasado año, más de 12.600 personas fueron diagnosticadas de cáncer. Según datos de la Asociación Española contra el Cáncer la incidencia de las enfermedades oncológicas ha crecido en la última década un 25,5%.