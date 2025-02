Con el lema 'En Carnaval, la seguridad es lo único que no se disfraza' la campaña consta de cuatro vídeos con prácticas recomendaciones para saber cómo hacer una correcta llamada al teléfono único de emergencias, qué hacer para estar seguros ante eventos multitudinarios como la cabalgata, el coso o las noches de fiesta y cómo actuar en el caso de acudir a los actos del carnaval con menores de edad.

Además, el CECOES 112 refuerza también durante estas fechas la colaboración con los ayuntamientos capitalinos para potenciar la coordinación de las emergencias que se puedan producir, especialmente en los días de mayor afluencia de público.

Para ello, la Dirección General de Emergencias y el 112 Canarias han mantenido diversas reuniones con estos ayuntamientos para establecer, como en años anteriores, una línea de trabajo coordinada entre el centro coordinador y los servicios preventivos municipales con el fin de dar una respuesta rápida y eficaz a la ciudadanía en caso de que se produzca una emergencia, así como facilitar las comunicaciones entre el CECOES 112 y los respectivos centros de coordinación operativa municipales y/o puestos de mando avanzado.

Las peticiones de ayuda recibidas desde los espacios en los que tienen lugar las celebraciones se derivarán, como es habitual, a los dispositivos preventivos municipales, con los que las salas operativas del 112 Canarias mantienen contacto permanente, y se activarían recursos externos en el caso de que fuera necesario.

La seguridad es lo único que no se disfraza

Al mismo tiempo, desde el 112 se reforzará la cultura preventiva con la campaña "En Carnaval, la seguridad es lo único que no se disfraza", con la que se persigue inculcar en la población una serie de conocimientos para que sepa cómo actuar ante una situación de emergencia durante la celebración de los principales actos carnavaleros que congregan a gran cantidad de personas en todos los rincones del Archipiélago.

En ese sentido, el Gobierno de Canarias recuerda que en las cabalgatas hay que situarse en lugar seguro y no subirse a barandillas o contenedores desde donde se pueden sufrir caídas. Es importante respetar los límites de seguridad establecidos por la organización y no cruzar delante de las carrozas ni intentar subirse a ellas.

En caso de verse en una aglomeración de personas es conveniente tener localizados los puntos de seguridad fijados por el ayuntamiento, no empujar para evitar que se produzca una caída o un alud y alejarse de la zona en caso de altercado.

Con respecto a los menores, es recomendable llevarlos siempre de la mano y es imprescindible explicarles cómo actuar si se pierden. En todos los casos, lo fundamental es mantener la calma y llamar al 112 si están ante una emergencia.