El ayuntamiento de Adeje entrega el Premio Abinque 2025 a la montañera y alpinista Pino Plasencia Casanova

Tenerife/ Pino Plasencia: "No esperen el permiso de nadie para brillar, porque nosotras no solo escalamos montañas, somos las montañas".

Pino Plasencia Casanova ha sido reconocida no solo por sus logros personales en el montañismo y el alpinismo, sino también por el impacto de su trayectoria en la visibilización de las mujeres en el deporte. A lo largo de su carrera, ha desafiado los estereotipos que asocian las disciplinas de resistencia y aventura, demostrando que las mujeres pueden sobresalir en los deportes extremos y alcanzar grandes cumbres en distintos continentes. Su ejemplo ha servido de inspiración para muchas otras mujeres, motivándolas a romper barreras y a creer en sus propias capacidades.

La galardonada expresó su gratitud y emoción por el reconocimiento recibido, destacando el simbolismo que tiene para ella la montaña como reflejo de los retos y conquistas de las mujeres. "En mi vida he tenido la oportunidad de escalar muchas montañas, he sentido el frío que corta la piel, el viento que intenta derribarme y la fatiga que susurra que me rinda. Pero también he sentido la satisfacción de llegar a la cima y saber que todo esfuerzo valió la pena. Cada montaña que he subido es un recordatorio de lo que somos capaces de lograr cuando creemos en nosotras mismas", afirmó Pino, poniendo en valor la capacidad de superación y resistencia que las mujeres demuestran en todos los ámbitos de la vida.

Durante su intervención, Pino Plasencia hizo un llamamiento a todas las mujeres para que persigan sus sueños sin miedo y sin límites. "Nos han dicho muchas veces que no podemos, que somos demasiado frágiles, demasiado emocionales o demasiado pequeñas para grandes conquistas. Pero quiero decir que no hay límites para una mujer determinada. La igualdad no es un regalo, es una conquista, y cada una de nosotras es una conquistadora. Les pido que se atrevan a subir sus propias montañas, que sigan adelante y que crean en esa capacidad que tienen. No esperen el permiso de nadie para brillar, porque nosotras no solo escalamos montañas, somos las montañas", concluyó, arrancando el aplauso del público.

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, destacó la trayectoria de la galardonada como un ejemplo de superación y determinación en un ámbito tan exigente como el montañismo. "Pino es un paradigma de lo que significa romper barreras y desafiar límites. Ha demostrado que las mujeres pueden destacar en cualquier disciplina, incluso en aquellas que históricamente han estado marcadas por la presencia masculina. Su capacidad para afrontar retos, para salir y respirar en las cumbres más altas, simboliza el camino que aún queda por recorrer en la lucha por la igualdad", señaló el alcalde, resaltando el impacto de su figura como referente para las futuras generaciones de mujeres.

Por su parte, el concejal de Igualdad y Diversidad, José Antonio López Delgado realizó un discurso emotivo y contundente "A quienes cuestionan las políticas de igualdad, les digo que no hablamos de gastos sino de soluciones, la violencia de género, la discriminación y la exclusión tienen un coste humano y económico mucho mayor. El Ayuntamiento de Adeje elige prevenir, proteger y educar; y señalo que cuando invertimos en igualdad invertimos en progreso. Por eso hoy les pido a todas y todos que sigamos unidos defendiendo estas políticas, no por ideología, sino porque sin igualdad no hay dignidad, ni democracia ni futuro posible. Adeje es un municipio donde la igualdad nos une, la diversidad nos fortalece y la justicia nos define".

Durante el acto, Rodríguez Fraga también reflexionó sobre el significado del Premio Abinque y la importancia de reconocer el papel de las mujeres en distintos ámbitos de la sociedad. "Este premio ha ido sumando a lo largo de veintidós ediciones nombres de mujeres ejemplares, que desde distintos ámbitos han sido referentes de lucha y compromiso. Desde el trabajo en el campo, la educación o el deporte, las galardonadas con el Abinque son un símbolo de resistencia y avance hacia una sociedad más justa e igualitaria", afirmó el alcalde.

El alcalde hizo referencia a la metáfora de salir y respirar, destacando que este mensaje va más allá del deporte y refleja la necesidad de que las mujeres rompan con las barreras que aún las limitan. "Salir y respirar simboliza esa búsqueda de libertad, esa necesidad de romper moldes y de encontrar espacios propios. Muchas mujeres aún viven situaciones de desigualdad y violencia, y ese mensaje es una invitación a liberarse de esos condicionantes y a construir un camino propio en libertad y dignidad", concluyó.

Pino Plasencia, una alpinista de nivel

Pino Plasencia Casanova, nacida en La Gomera pero residente adejera desde los tres años, ha dedicado su vida a la naturaleza y la montaña. Su afición por el senderismo la llevó a descubrir la alta montaña en un viaje a Marruecos, experiencia que marcó el inicio de un camino lleno de retos y superación. A lo largo de los años, ha conquistado más de catorce cimas por encima de los 3.000 metros y ha superado con éxito ascensiones en las categorías de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 y 7.000 metros, consolidándose como una referente en el mundo del alpinismo. Actualmente, está inmersa en el desafío de alcanzar las cumbres de los siete volcanes más altos del mundo, de los cuales ya ha coronado seis. Para completar esta hazaña, solo le queda el Monte Sidley en la Antártida, lo que la convertiría en la primera mujer española en lograr esta proeza.

El año 2024 ha sido clave en su trayectoria, enfrentándose a expediciones de gran exigencia física y mental en algunos de los entornos más extremos del planeta. En enero, completó una travesía de siete días sobre el hielo continental de la Patagonia Argentina, recorriendo más de 130 kilómetros en condiciones climatológicas adversas. En mayo, coronó una cima de más de 4.000 metros en Armenia y, en agosto, realizó una travesía en Groenlandia de 160 kilómetros a lo largo de ocho días. Cerró el año en la zona del Cóndor, en Argentina, logrando ascender tres cimas de 5.000 metros y una de 4.500, culminando con su mayor desafío hasta la fecha: la ascensión al Nevado Ojos del Salado, de 6.883 metros, después de dos intentos previos sin éxito. Con esta conquista, solo le queda pendiente el Monte Sidley, el último escalón de un reto que la posiciona como una de las grandes figuras del alpinismo español.

Premio Abinque

El Premio Abinque, creado en 2004, tiene como objetivo reconocer a mujeres o colectivos que han destacado por su compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, así como su aportación al desarrollo social y comunitario del municipio. El galardón, confeccionado por la Asociación San Juan con materiales naturales, representa no solo la figura de una mujer, sino también el recorrido desde el Barranco del Infierno hasta el Humilladero, en La Caleta, simbolizando el esfuerzo, la resistencia y el camino hacia la equidad.