El Cabildo reconoce la trayectoria de ocho personas destacadas con los títulos de Hijo Ilustre y Medalla de Oro de la isla de Tenerife

Tenerife/ Los distinguidos son Gonzalo Díaz, Juana de Herrera, Isabel González 'Azucena Roja', Fidela Díaz Yanes, Onagra Lorenzo Díaz, Eva Fernández Jiménez, Carlos Cólogan Soriano y Diego Navarro Reyes. El Cabildo de Tenerife ha entregado hoy (miércoles 19) la Medalla de Oro y los títulos de Hijo Ilustre a ocho destacadas personalidades que han contribuido de manera excepcional al desarrollo y bienestar de la sociedad tinerfeña. Así, se entregó la Medalla de Oro de la isla de Tenerife a Gonzalo Díaz García (Conco) y el título de Hijo Ilustre de la isla de Tenerife a Juana de Herrera, Isabel González González 'Azucena Roja', Fidela Díaz Yanes, Onagra Lorenzo Díaz, Eva Fernández Jiménez, Carlos Cólogan Soriano y Diego Navarro Reyes.



El acto, desarrollado en el Saló Noble del Palacio Insular, contó con la presencia de la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, el vicepresidente primero, Lope Afonso; y miembros de la Corporación insular, así como los homenajeados y sus familiares. Rosa Dávila indicó que "nos reunimos en este Salón Noble para celebrar este acto de Honores y Distinciones, que es el máximo reconocimiento que el Cabildo puede otorgar, un tributo a quienes han contribuido a engrandecer nuestra isla, proyectando su identidad dentro y fuera de nuestras fronteras".

"Cada uno de los homenajeados ha contribuido, desde su ámbito, a engrandecer el legado cultural, histórico y social de Tenerife. Aunque sus trayectorias son diversas, todos comparten un hilo conductor: su pasión por el arte, la cultura y la defensa de la identidad tinerfeña. Algunos de ellos ya no están entre nosotros, pero su legado sigue vivo. Su obra, sus ideas y su impacto continúan guiándonos y recordándonos que una sola persona puede cambiar la historia de su comunidad", señaló la presidenta.

Gonzalo Díaz García.

Gonzalo Díaz García fundó en 1971 la Sala Conca en La Laguna y su apertura supuso un acontecimiento estimulante en la escena artística del momento. La Conca se caracterizó por dar cabida a artistas con las técnicas y tendencias más diversas. Es imposible aludir a la historia del arte contemporáneo en Canarias, sin tener en cuenta la trayectoria de este espacio para la cultura, el pensamiento y el arte, durante sus cuarenta años de existencia.

Gonzalo Díaz, que falleció recientemente, ha sido, una figura decisiva para el desarrollo del arte contemporáneo en las islas, siendo su galería un escenario destacado que contribuyó al proceso de democratización y modernización. Es necesario destacar que artistas como María Belén Morales, Maribel Nazco, Lola del Castillo, Elena Lecuona o Eve María Zimmermann entre otras, formaron parte del colectivo de artistas que participaron en las exposiciones de la Sala Conca.

Gonzalo Díaz apoyó a las mujeres en los años 70, una época en la que su presencia no era tan notoria y siempre apostó por el arte de calidad, además de traer obras de reconocidos pintores y escultores como, Gonzalo González, Juan Hernández, Valcarcel o Cándido Camacho, para ser expuestas en su sala.

Juana de Herrera.-

Juana de Herrera fue una artista del siglo XVII doradora de retablos. Son escasos los datos que se conocen sobre su vida y su producción artística, pero se sabe que fue una esclava mulata heredada por Fray Domingo de Herrera de su abuela y que aprendió el oficio de doradora en el taller de Ana Francisca, una de las artistas más destacadas de esa época en Canarias.

En un documento inédito presentado en 2002, se mostraba un contrato de aprendizaje para que Juana aprendiera este arte. Se trataba de un contrasto temporal de formación que establecía que una mujer enseñara a otra el oficio, circunstancia poco habitual en aquella época y sobre todo por ser Juana una esclava. En su testamento, Ana Francisca otorgó a Juana una cantidad de dinero suficiente para que ésta comprara su libertad y así convertirse en una mujer libre, con una profesión que le permitiría su subsistencia.

Isabel González González 'Azucena Roja'

Isabel González González nació en Santa Cruz de Tenerife en la década de 1890. En una época en la que las mujeres estaban marginadas de cualquier actividad política y no tenían siquiera derecho al voto, Isabel González llamada también Azucena Roja, destacó por sus combativos discursos y artículos.

La temática de sus textos trataba del papel que debía jugar la mujer de la clase trabajadora en la nueva época que comenzaba, y la necesidad de que se produjera su incorporación activa a ese proceso de transformación.

Para Isabel González, la liberación de la mujer no podía desligarse de la lucha por una sociedad que emancipara a las clases populares y para movilizar políticamente a las obreras de Tenerife, en 1919 se constituyó la Liga Femenina Socialista, cuya presidencia recayó precisamente en ella. Los artículos de Isabel, Azucena Roja, tuvieron un gran calado llegando a ser muy popular entre los sectores obreros de la isla.

Fidela Díaz Yanes.

Fidela Díaz Yanes nació en Buenavista del Norte en 1886 y fue maestra de primera enseñanza, siendo directora de varias escuelas en los barrios de Duggi, El Cabo y Norte de la capital santacrucera. Fue, además, presidenta de la Asociación de Maestros Nacionales de Santa Cruz e inspectora de Primera Enseñanza.

Fidela Díaz Yanes destacó también como poetisa y novelista y tuvo responsabilidades en el sindicato FETE-UGT durante el período de la República. Además, fue reconocida por su defensa de los derechos de los maestros y en el desarrollo de su faceta como escritora, en una época de dificultades para el desarrollo de estas actividades, especialmente para las mujeres.

Onagra Lorenzo Díaz

Onagra Lorenzo Díaz, natural del barrio capitalino del Toscal, se convirtió en la primera Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife en el año 1935, con la fantasía denominada "Vampiresa". El traje fue diseñado por ella misma y su hermana. y lo lució representando al Círculo de Amistad XII de enero.

Onagra fue una mujer adelantada a su tiempo: culta –tocaba el piano-, reivindicativa y muy solidaria. Con tan sólo 15 años Onagra Lorenzo se presentó a reina de las Fiestas del Carnaval, aunque ya se había presentado siendo niña a un concurso infantil de Carnaval, que también ganó.

La elección de Miss Carnaval, volvería a celebrarse al año siguiente, en 1936, en el Círculo de Amistad XII de enero, pero el estallido de la Guerra Civil paralizaría este certamen hasta 1965, año en que los Carnavales pasarían a denominarse Fiestas de Invierno, incluyendo en su programación este evento, ahora con el título de Reina del Carnaval.

"Vampiresa" fue una fantasía atrevida para la época y estaba inspirada en una película proyectada en la época en El Royal Victoria. Onagra siempre estuvo vinculada a la fiesta chicharrera, llevando con orgullo y distinción el haber sido la primera reina del carnaval.

Fallecida en los años 80, recibió varios homenajes y tiene una calle con su nombre en el barrio de Chamberí en Santa Cruz de Tenerife. Siempre será recordada como una pionera del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife.

Eva Fernández Jiménez.

Eva Fernández Jiménez se formó en dibujo y acuarela en las Academias de Pintura del Círculo de Bellas Artes de Tenerife. Exhibió por primera vez su obra al público en 1930 y en 1932 expuso en Barcelona en las Galerías Layetanas y durante los años 40 y 50, siguió exponiendo en el Círculo de Bellas Artes de Tenerife y participó en diversas exposiciones en Madrid, Sevilla y Gran Canaria.

En 1952 mostró su obra en la Exposición Internacional de Arte del Centro Universitario Florida Southern College, en la que se le concedió el Primer Premio para extranjeros y una mención honorífica, exponiendo además ese mismo año, en el Grand Central Galleries de Nueva York.

Eva Fernández fue una de las artistas seleccionadas para participar en la Exposición de Pintores Canarios celebrada en la Biblioteca Española en París, promovida por la Embajada Española en 1958.

Su carrera pictórica, que había partido del figurativismo, evolucionó hacia la abstracción en la década de los sesenta con obras caracterizadas por el empleo del negro y los tonos oscuros. A comienzos de los setenta regresó de nuevo a la pintura figurativa. Fue, además, una de las fundadoras del grupo de vanguardia 'Nuestro Arte', participando activamente en todas sus actividades y exposiciones en Tenerife.

Carlos Cólogan Soriano.-

Carlos Cólogan Soriano nacido en Tenerife y licenciado en Ingeniería industrial Superior, comenzó en 2005 a estudiar los fondos documentales del Archivo Zárate-Cólogan y no ha cejado desde entonces en su empeño por difundir la importancia de las Islas Canarias y de Tenerife, en particular, en la historia.

Sus estudios le han llevado a publicar seis libros que centran su investigación en el comercio de vinos de Tenerife desde el siglo XVIII, donde clarifica no solo el papel fundamental del archipiélago a nivel comercial, sino como punto de encuentro y partida de grandes navegantes y la relación que las personalidades de la época tuvieron con Tenerife, como fueron Carlos III, George Washington, Shakespeare o Voltaire, entre otros.

En 2014 fue galardonado con el premio 'Bernardo de Gálvez' por su gran aportación en la difusión de la figura de quien fuera virrey de Nueva España, y que en su juventud residió en la isla de Tenerife, hecho que le marcó profundamente.

En 2018 participó en un viaje del Cabildo de Tenerife a San Antonio de Texas, fundada en 1731 por familias canarias, donde colaboró activamente en los actos de confraternización. En mayo de 2019, Radio Televisión Española difundió, en el telediario nacional, un reportaje sobre su segundo libro: "Bernardo Cólogan y los 55 días en Pekín", donde se repasa la historia de este embajador tinerfeño al que la calle Cólogan de la Orotava debe su nombre. Este libro fue distribuido a todos los embajadores de España por ser un ejemplo de una gran trayectoria diplomática.

Gran comunicador y defensor a ultranza de la importancia de nuestra isla y sus habitantes en el curso de la historia, Carlos Cólogan ha participado, además, en numerosos eventos para la divulgación y transmisión de nuestra crónica insular.

Diego Navarro Reyes.-

Diego Navarro nació en Santa Cruz de Tenerife en 1972 y desde que tiene uso de razón, en su cabeza reina la música. De forma muy precoz supo que lo suyo iba más allá de una pasión, era una vocación clara y temprana. Orgulloso de Tenerife, lleva su isla por bandera y se ha consolidado como un artista integral en sus múltiples facetas: compositor, director de orquesta y activo promotor del género.

En su filmografía como compositor destacan exitosas películas ganadoras del Goya como 'Atrapa la Bandera' o la más reciente 'Mariposas Negras', otros títulos suyos como 'El Fotógrafo de Mauthausen', 'El Páramo' o 'Dos' han tenido un gran recorrido en plataformas como Netflix.

En 2007 funda, y dirige desde entonces, el Festival Internacional de Música de Cine de Tenerife, FIMUCITÉ, el más longevo en el mundo, con más de 18 ediciones ininterrumpidas. Lo que le ha llevado a convertirse en una de las batutas más respetadas y apreciadas en el mundo de las bandas sonoras. Así, ha trabajado con los mayores maestros del género, como Hans Zimmer o Howard Shore, por citar algunos. Además, ha sido el responsable de conciertos históricos como la única celebración del centenario de Universal Pictures Studios, o el concierto de DreamWorks Animation Studios, ambos celebrados en Tenerife. En 2022, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife le concede su máxima distinción, la Medalla de Oro de la ciudad.

Diego Navarro es miembro de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de España, la SGAE y en julio de 2024 la Academia de las Ciencias y las Artes Cinematográficas de Hollywood (LOS OSCAR) lo invitó a formar parte de esta prestigiosa institución. Ese mismo año fue el director oficial seleccionado por Paramount Pictures para participar en la grabación y filmación de la Suite de concierto de Gladiator II con motivo de su estreno en Roma. En diciembre de 2024, compuso, por encargo de la Orquesta Sinfónica de Tenerife, 'Navidad de luz y mar' para el cierre del tradicional concierto navideño.