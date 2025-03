Santa Cruz refuerza su compromiso con la Accesibilidad Universal en todo el municipio

Santa Cruz de Tenerife/ En la reunión de ayer de la Mesa de este sector, donde estuvieron presentes la mayoría de asociaciones que la componen, se detallaron las diferentes incidencias que las entidades detectan en la ciudad, y por parte del Ayuntamiento se volvió a reiterar que es un asunto transversal a todas las áreas. El Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la Mesa de la Accesibilidad reunida ayer, volvió a reforzar su compromiso con la Accesibilidad Universal en todo el municipio y la concejala del área, Evelyn Alonso, a la que acompañó la edil de Políticas Sociales, Charín González, puso de manifiesto que "estos encuentros sirven para detectar y conocer de primera mano lo que estas entidades observan y los obstáculos que salvan día a día en esta capital, por lo que escuchamos atentamente y le avanzamos los trabajosque de manera transversal se realizan en todas las áreas del Ayuntamiento".



En el marco de la Mesa de Accesibilidad celebrada ayer, el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de las concejalías de Movilidad y Accesibilidad Universal y Políticas Sociales presentó un balance de las acciones realizadas y los proyectos en curso para garantizar una ciudad más inclusiva y accesible para todos.

En esta convocatoria se abordaron temas clave como la mejora del carril bici, el transporte público adaptado, la señalética acústica y táctil, y la accesibilidad en espacios públicos. Por ello, en el asunto del carril bici, "la presentación del proyecto de red reciclable, donde se discutieron las preocupaciones de los colectivos en materia de accesibilidad, se propuso realizar una visita técnica para evaluar la implementación de pavimentos táctiles en las paradas de guaguas afectadas por el nuevo carril bici, así como mejorar la señalética acústica en los pasos de peatones", detalla Evelyn Alonso.

En el segundo punto del orden del día, se informó sobre el proyecto "Mi Vida en tus Manos", subvencionado por el Ayuntamiento, "que busca concienciar sobre las dificultades de las familias con niños que tienen implantes cocleares y, aunque la asociación Mi Mundo en Silencio no pudo asistir, se destacó la importancia de visibilizar las necesidades de las personas con discapacidad auditiva", argumentó la concejala de Accesibilidad Universal.

En materia de taxis adaptados (MPR) en la ciudad, Alonso explicó que "se está trabajando en una nueva aplicación para facilitar el acceso a este servicio y recopilar datos que permitan tomar medidas para incrementar el número de vehículos adaptados" y afirmó que "además, se plantea la posibilidad de colaboración intermunicipal para que taxis MPR de otros municipios puedan operar en Santa Cruz, aunque desde el punto de vista técnico no es nada fácil su implantación".

Por parte de Sinpromi, se afirmó que "se ha hecho una aplicación de lo que es la red Tenerife Accesible, por lo que ya se ha comunicado de que el próximo mes habrá una reunión para poder contactar con todos los Ayuntamientos y tener una red de trabajo en el entorno de la accesibilidad", a lo que Alonso añadió que "desde el Ayuntamiento hemos realizado una campaña publicitaria de sensibilización para la Accesibilidad Universal en el pasado año y en este ejercicio queremos volver a llevarla a cabo, por lo que esperamos contar con su colaboración y con las diferentes cuestiones o ideas de cómo orientar esta siguiente".

En este punto, la concejala de Accesibilidad detalló el balance de "las numerosas obras y acciones que se han hecho en el municipio con respecto a la accesibilidad, una materia que es transversal a todas las áreas, algo en lo que también destacamos la tarea de Servicios Públicos, que dan cobertura con su trabajo a la mejora de la misma".

Por otra parte, desde el servicio de Movilidad y Accesibilidad Universal se anunció la instalación de 20 nuevas plataformas accesibles en paradas de guaguas, siguiendo el modelo de la plataforma ya implementada en Ofra, por ello se anunció una visita a la misma con la idea de contar con la opinión de los colectivos para mejorar el diseño de estas infraestructuras.

La asociación Queremos Movernos criticó la falta de accesibilidad universal en los parques infantiles y señaló problemas con los andamios en obras privadas que incumplen la normativa de accesibilidad. La concejala se comprometió a trasladar estas observaciones a Servicios Públicos y a reforzar la vigilancia en este ámbito. Por otra parte, se insistió en la necesidad de que los taxis incluyan información en braille y adaptaciones de voz para personas con discapacidad visual, así como aplicaciones móviles que permitan la lectura, como whatsapp, para personas sordas.

La ONCE denunció dificultades en el acceso al tranvía y la falta de anuncios por voz que vayan detallando las paradas, lo que afecta a las personas con discapacidad visual, al igual que también alertaron de que en carnavales le sitúan, en las inmediaciones de su sede central en Santa Cruz, quioscos que impiden el cómodo acceso a las instalaciones de esta entidad. También se reclamaron más plazas PMR y apartaderos en puntos estratégicos de la ciudad, entre ellos, la plaza de España.

Para finalizar, Evelyn Alonso reiteró el compromiso del Ayuntamiento con la accesibilidad universal, destacando las numerosas obras y acciones realizadas en el municipio. Además, anunció una nueva campaña de sensibilización para este año, en colaboración con los colectivos y entidades implicadas. Y concluyó afirmando que "Santa Cruz sigue avanzando hacia una ciudad más inclusiva, donde la accesibilidad sea una prioridad transversal en todas las áreas municipales".

