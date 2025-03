Puerto de la Cruz avanza en la lucha contra el sinhogarismo con su cuarta mesa de trabajo

Puerto de la Cruz/ Recientemente, el Ayuntamiento de Puerto de la Cruz llevó a cabo la cuarta 'Mesa contra el Sinhogarismo', liderada por Josefa Reina, concejala de Acción Social. Este encuentro se centró en abordar la problemática del sinhogarismo en el municipio y buscar soluciones efectivas para las 23 personas actualmente sin hogar.

La cifra actual, aportada en un informe elaborado por la Policía Local, presenta una notable disminución respecto a los 72 personas en situación de calle contabilizadas en diciembre, lo que refleja los esfuerzos realizados hasta la fecha y la efectividad de las acciones implementadas.



La Mesa reunió a diversas organizaciones comprometidas con esta causa, entre las que se encontraban la Cruz Roja, Cáritas, UMAC, y los trabajadores sociales del Centro de Salud De la Vera y del Casco Botánico. También participaron Salud Mental De la Vera, la Dirección Casco Botánico, ANTAD, AFES, y SUM+S. Además, se sumaron a la iniciativa la Fundación José Luis Montesinos, la Policía Local y los trabajadores sociales y técnicos del Ayuntamiento.

Entre las soluciones adoptadas se destacan varias estrategias que buscan no solo ofrecer un techo, sino también brindar apoyo integral a quienes se encuentran en esta situación. Una de las principales medidas ha sido la inclusión de estas personas en recursos alojativos temporales, donde pueden acceder a un lugar seguro para pernoctar y recibir atención básica.

Adicionalmente, algunas personas han sido devueltas a sus países de origen, como es el caso de dos italianos y un francés. Este proceso es fundamental para aquellos que desean regresar a su hogar, donde pueden contar con el apoyo familiar y comunitario necesario para comenzar una nueva etapa.

Asimismo, se ha identificado que algunos individuos provienen de otros municipios cercanos. Conscientes de esta situación, se están llevando a cabo conversaciones con estos municipios para establecer acuerdos que permitan que cada localidad asuma la responsabilidad por sus ciudadanos en situación de vulnerabilidad. Esto no solo ayuda a distribuir la responsabilidad entre los municipios, sino que también promueve una gestión más efectiva y coordinada del sinhogarismo en toda la isla.

Durante el encuentro, Josefa Reina declaró: "Es fundamental que trabajemos juntos para abordar el sinhogarismo. Cada persona merece una segunda oportunidad y nuestra responsabilidad es ofrecerles el apoyo que necesitan para reconstruir sus vidas".

Por su parte, el alcalde Leopoldo Afonso añadió: "La colaboración entre instituciones es clave para enfrentar este desafío. Estamos comprometidos a implementar soluciones sostenibles que no solo atiendan las necesidades inmediatas, sino que también promuevan la inclusión social a largo plazo".

Es fundamental continuar con estas reuniones para compartir información y coordinar esfuerzos entre las asociaciones presentes. Solo a través del trabajo conjunto podremos proporcionar soluciones efectivas a este problema social, ha concluido Reina.