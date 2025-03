Los miembros de la asamblea expusieron diversas propuestas para garantizar los derechos de las personas afectadas. A través del servicio jurídico de Derecho al Techo, se informó a la Diputada del Común que esta semana presentarán una propuesta de protocolo de actuación en casos de desahucio, que incluirá entre otras medidas, solicitud de acceso garantizado a la asistencia jurídica gratuita, para ello hay que coordinarse con los colegios de abogados y procuradores para que las personas afectadas puedan acceder a este derecho en cualquier momento del procedimiento. Igualmente, desde la asamblea vecinal, quieren impulsar un acuerdo con los profesionales de la abogacía y la Administración de Justicia (LAJ) para que, a través de su Decano, se puedan solicitar informes de vulnerabilidad de oficio y no solo a petición de la parte afectada. Con estas medidas, la Asamblea Vecinal Derecho al Techo asegura que busca reforzar "la defensa de las familias en riesgo de perder su hogar y exigir a las administraciones respuestas eficaces ante la crisis de vivienda en Canarias".

Por su parte la Diputada del Común, Lola Padrón, acompañada de su equipo técnico, mostró interés en las propuestas presentadas. Estas serán estudiadas para ver de qué forma canalizarlas, y además, se les informó de cómo interponer las quejas pertinentes ante la Diputación del Común para hacer un seguimiento de esta situación que afecta a muchos canarios en todas las islas. "Nos mueve una actitud proactiva con Derecho al Techo porque es una plataforma con la que un estableceremos alianzas y colaboraciones, puesto que se trata de una asamblea en la que se apoya muchísima gente que no tiene vivienda y este derecho reconocido en la Constitución es uno de los derechos fundamentales por los que tenemos que luchar con todas aquellas organizaciones no gubernamentales o movilizaciones y plataformas que insistan en defender a los más vulnerables que hoy se quedan en la calle o no tienen acceso a una vivienda donde hacer su proyecto de vida", señaló Padrón.