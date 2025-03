El talento femenino canario se consolida en la VI edición de los Premios Más Mujer – BPW Canarias 2025

Rita Calero, presidenta de la Asociación Más Mujer Canarias y promotora de los Premios Más Mujer aseguró que "estos premios nacieron con una misión muy clara: dar visibilidad a las mujeres en la diversidad de sus realidades. Mujeres que representan el esfuerzo, la creatividad, la perseverancia y, sobre todo, la vocación de servicio que trasciende lo individual para transformar el entorno". Casualmente, prosigue Calero "esta gala ha coincidido con el Día del Padre, una fecha en la que recordamos la importancia de la corresponsabilidad y el papel fundamental de los hombres en la construcción de una sociedad justa y equitativa. Porque el feminismo no es excluyente; en este camino hacia la igualdad, necesitamos padres que eduquen en el respeto, en la libertad y en la dignidad".

"Las brechas salariales, la violencia de género y la falta de representación en espacios de poder son realidades que aún nos obligan a reivindicar. Pero hoy, en lugar de centrarnos en lo que nos falta, queremos poner el foco en lo que ya somos capaces de conseguir cuando trabajamos juntas y juntos.No podemos permitirnos dar ni un paso atrás. No podemos permitirnos el silencio ante la injusticia ni la indiferencia ante las desigualdades que aún persisten. No podemos seguir postergando la lucha ni delegarla en las próximas generaciones. Es momento de actuar con determinación, de unir esfuerzos y de transformar la igualdad en una realidad firme, porque la igualdad no debe ser un horizonte lejano, sino un presente innegociable", sentenció Calero.

Antonia Varela, presidenta de BPW Canarias reconoce el éxito de la jornada, así como "la entrega y dedicación de Rita Calero, también socia de BPW Canarias, para visibilizar el talento femenino, y su generosidad al permitirnos ser parte de esta maravillosa historia que son ya los premios más importantes dedicados a las mujeres en Canarias".

Varela felicitó a todas las galardonadas de esta edición de los Premios Más Mujer - BPW Canarias, "mujeres extraordinarias, en especial, felicito a nuestras socias Montserrat Hernández y Olga Sanfiel por su inquebrantable labor profesional y su defensa de la igualdad en sus sectores. Gracias por hacernos grandes. Aún nos queda mucho por hacer, pero estamos unidas, tenemos ilusión y somos la voz de tantas mujeres de nuestra tierra que, cada día, trabajan por transformar y mejorar la sociedad y el planeta".

Por su parte, Astrid Pérez, presidenta del Parlamento de Canarias y embajadora de esta edición de los premios, reivindicó que "todas y cada una de las mujeres que hoy reconocemos a través de los premios Más Mujer - BPW Canarias han contribuido a construir un mundo mucho más equitativo, íntegro, justo y diverso. Ustedes representan la capacidad de superar barreras y obstáculos, y son también un ejemplo para las generaciones presentes y futuras."

Candelaria Delgado, consejera de Igualdad del Gobierno de Canarias, también presente en esta edición de los premios, subrayó que "cada una de las premiadas representa el empuje de muchas otras mujeres que, con su trabajo diario, rompen barreras y abren camino a nuevas generaciones. El liderazgo femenino no es una cuestión de oportunidad, sino de necesidad. La sociedad sólo avanza cuando todas las personas tienen las mismas posibilidades de aportar su talento y desarrollar su potencial. Sabemos que el camino hacia la igualdad aún está lleno de desafíos".

Para Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife "Los premios Más Mujer - BPW Canarias son más que un reconocimiento, son un altavoz para recordar que la igualdad no solo es un derecho, sino una necesidad para el progreso de nuestra sociedad. Desde el Cabildo de Tenerife, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad y seguiremos impulsando iniciativas que promuevan el talento femenino."

La voz de las mujeres premiadas

En la categoría Mujer Empresaria, Olga María Sanfiel Hernández (Tenerife), CEO de CERCASA, fue reconocida por romper barreras en un sector tradicionalmente masculino, transformando la empresa en un referente en estructuras metálicas y construcción industrializada. "El sector de la construcción, tradicionalmente dominado por hombres, está cambiando, y yo estoy aquí para demostrar que las mujeres tenemos un espacio en esta industria. No basta con pedir más mujeres, debemos liderar", detalló Sanfiel.

El premio Mujer Ciencia e Innovación recayó en Rosa María Batista Canino (Gran Canaria), profesora de la ULPGC y fundadora del Observatorio del Emprendimiento y la PYME en Canarias, por su impacto en la educación y el emprendimiento regional."Este premio va dedicado a todas esas mujeres que han sacrificado sus sueños por sacar adelante a su familia. Este reconocimiento es también para ellas", subrayó Batista Canino.

En el ámbito cultural, el premio Mujer Arte y Cultura se otorgó a Isabel Costes (Gran Canaria), fundadora y directora de la Orquesta Sinfónica del Atlántico, por su contribución a la música española y la zarzuela, así como por la formación de jóvenes talentos."Recibo este reconocimiento en nombre de todas las mujeres que se dedican a la cultura, específicamente a la dirección de orquesta, una profesión históricamente dominada por hombres. La igualdad de género y de oportunidades no es una concesión, es un derecho", concluyó Costes.

La categoría Mujer y Turismo reconoció a Cristina de Juan Baena (Tenerife), Directora General del Hotel Bahía del Duque, por su liderazgo y trayectoria ejemplar en la industria hotelera canaria. "Liderar significa inspirar y fomentar un entorno donde cada persona pueda alcanzar su máximo potencial. Este premio es el reflejo del trabajo en equipo de las personas maravillosas que me rodean", explicó de Juan Baena.

En Mujer y Deporte, Ariadna Chueca Moreno (Tenerife) fue galardonada como la primera árbitra de baloncesto española en arbitrar en la Summer League de la NBA, rompiendo barreras en el arbitraje internacional. "Gracias por darme la oportunidad de representar al colectivo de deportistas. Este reconocimiento es un homenaje a todos estos años de esfuerzo, perseverancia y aspiración, y a las puertas que seguimos abriendo para que lo inusual se convierta en lo normal", apuntó Chueca Moreno.

El premio Mujer y Solidaridad fue entregado a Brigitte Gypen (Tenerife), fundadora de la Fundación Canaria Carrera por la Vida, que cumple 20 años apoyando a pacientes de cáncer de mama con proyectos innovadores. "El cáncer de mama es una patología mayoritariamente femenina, y debemos seguir trabajando para aumentar los recursos de detección precoz. A las mujeres diagnosticadas, quiero decirles que no estarán solas", detalló Gypen.

El galardón Mujer y Comunicación fue otorgado a Montserrat Hernández Hernández, (Tenerife) propietaria de Tribuna de Canarias, en reconocimiento a su compromiso con la comunicación y su valiosa contribución al fortalecimiento del ecosistema emprendedor femenino. Su labor se ha convertido en un ejemplo de cómo la comunicación puede impulsar el liderazgo y la igualdad de género. "Las mujeres no tenemos que pedir perdón ni permiso por ser aquello que queremos ser. Podemos ser empresarias y madres a la vez, podemos ser profesionales y jóvenes, y seguir disfrutando de la vida", profundizó Hernández Hernández.

En la categoría Mujer y Sector Primario, Carmen Soto Barrera (Tenerife) fue distinguida por su papel como patrona de pesca y defensora de la sostenibilidad en el sector pesquero artesanal. "Dedico este premio a todas las mujeres que lucharon por los derechos que hoy disfrutamos, especialmente en el sector pesquero. Trabajaré para crear un relevo generacional en el que mujeres y hombres tengan las mismas oportunidades y trabajen en igualdad", aseguró Soto Barrera.

El premio Mujer Revelación fue para Gara Alemán (Fuerteventura), joven cantante finalista de "La Voz Talent". Su prometedora carrera musical la convierte en una figura emergente en la escena cultural a nivel nacional."Este premio no solo es un reconocimiento individual, sino un recordatorio de la importancia de seguir impulsando el liderazgo, la tenacidad y la resiliencia de las mujeres. Espero que sirva de inspiración para que las mujeres se atrevan a soñar en grande y apuesten por lo que verdaderamente las hace vibrar", resaltó Alemán.

El Premio de Honor lo recibió la ONG Naves de Esperanza (Mercy Ships), una organización internacional que utiliza buques hospitales para ofrecer servicios de salud gratuitos en países en vías de desarrollo. Desde su fundación en 1978, han realizado más de 117.000 cirugías, tratado a más de 200.000 pacientes, formado a 54.000 profesionales de la salud y beneficiado a más de 2,8 millones de personas en 56 países. Todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo de su tripulación de voluntarios y al apoyo de donantes privados, empresariales e institucionales. "Este premio da visibilidad a la labor de mujeres y hombres que, durante más de 46 años, han trabajado siguiendo el modelo de Jesús: dar sin esperar nada a cambio en favor de los más necesitados", indicaron desde la ONG.

Patrocinadores

Estos prestigiosos premios no serían posibles sin el apoyo de las entidades colaboradoras, entre las que destacan el Parlamento de Canarias, la Consejería de Igualdad del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de Igualdad, la Diputación del Común, el Cabildo de Tenerife, la Federación Canaria de Minicipios, el Ayuntamiento de La Laguna, Turismo de Tenerife, la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, Cajasiete, Caixabank, Egatesa, URA Abogados, Centro Salud Estética y Royal Bliss.

Historia de los Premios Más Mujer.

Más Mujer es la única publicación en Canarias dirigida al público femenino y cuya prioridad es dar visibilidad a todas aquellas mujeres que han destacado o destacan en los distintos ámbitos de nuestra sociedad. Esta publicación promovió la creación de los Premios Más Mujer en 2016.

Son unos premios independientes y autónomos, promovidos exclusivamente por iniciativa privada que pretenden generar sentido de pertenencia y orgullo de región al visibilizar proyectos de impacto liderados por mujeres, la mayoría de las veces totalmente anónimos.

Por ello, está en el ánimo de sus promotoras que los Premios Más Mujer se conviertan en una oportunidad para rescatar del anonimato ejemplos de vida de mujeres extraordinarias que, con su hacer, han generado y generan transformaciones positivas en su entorno cercano y, por ende, en toda Canarias.

Estos premios se han creado con el ánimo de involucrar al mayor número de mujeres posible. Es por ello que para esta VI Edición se ha contado con la colaboración de la Asociación de Mujeres Empresarias, Directivas y Profesionales BPW Canarias. Se trata de una organización que forma parte de la Federación BPW-Spain y de la Red internacional Business & Professional Women, el lobby empresarial femenino más potente del mundo con presencia en más de 120 países, con estatus consultivo en Naciones Unidas y en el Consejo Europeo.