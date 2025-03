"Comunicado por el perro decapitado en Tenerife a una familia ocupa"

Tenerife/ "Desde la Acampada Reivindicativa Lolo Dorta emitimos este comunicado de condena pública por la macabra y cruel decapitación de un perrito, Boli, hace unos días en Tegueste, un pueblo de Tenerife, a una familia que vive de ocupa en una casa abandonada. Y la primera condena, como no podía ser de otra manera, para la persona -aunque cueste llamarla persona- que ha perpetrado tan cruel y horrible acto, confiando en que la justicia pueda esclarecer el caso y reciba justo castigo. Pero en nuestro colectivo somos activistas sociales y lo somos sobre todo por el derecho a la vivienda, motivo por el cual no puede quedar la cosa aquí, ni la condena limitada a la persona que lo hizo, porque en este caso, si se demuestra que hay relación con la ocupación de la vivienda, no hablaríamos ya de un loco aislado, aquí habría ya muchos cómplices, muchos instigadores y muchos responsables en mayor o menor medida."

"Cierto, es cierto que aún no ha trascendido quién pudo cometer el delito, pero se sabe por lo que va saliendo en los medios que la familia había entrado en la vivienda después de haber sido desahuciada de un piso de alquiler, una familia tinerfeña por cierto, no africanos, no mafias, no delincuentes, un matrimonio con dos hijos pequeños. Por lo que se sabe habían entrado a esa casa porque estaba totalmente abandonada y en ruinas, después de haber preguntado a los vecinos y que les aseguraran que la casa llevaba mucho tiempo en ese estado de abandono. Después de eso ha aparecido un supuesto dueño y la familia ocupa ha tenido, al parecer, repetidas discusiones con el supuesto propietario donde manifiestan que hubo amenazas y otras desavenencias graves. Otro dato que apunta a que pudiera estar relacionado lo del perro con el pleito por la vivienda, es que dejaron la cabeza del animal en la puerta de entrada, con una clara intención de que supieran sus dueños lo que le habían hecho al perro y no pensaran que se había escapado y había desaparecido sin más."

"Así las cosas, aún sin tener la certeza de la autoría del hecho, si finalmente se demuestra que tiene relación directa o indirecta con la ocupación de la vivienda, deberíamos condenar a muchísimos más, empezando por la mayoría de la clase política, PP, Vox, Junts, Coalición Canaria, el PNV, otros partidos minoritarios, y también incluso el PSOE, que vota a favor de la ley que preparan en el Congreso contra los ocupas, una ley que a partir de primeros de abril dará carta blanca para echar a los ocupas en muy poco tiempo, y permitirá cortarles el agua, y cortarles la luz, y por esta vía se está dando un mensaje muy peligroso a la sociedad, a saber, que los ocupas son delincuentes, personas de mal vivir, gente peligrosa, vaga o como quieran calificarlos, y se les puede hacer cualquier cosa, no ya sólo contratar a empresas de desokupación para que los coacciones y los amedrentes, cualquier cosa, cualquier tipo de violencia. Este es el mensaje que se está dando desde la clase política, por acción (con leyes y campañas), o por omisión (callando cobardemente). Un mensaje a todas luces muy peligroso, como estamos viendo con lo del perro. ¿Qué será lo próximo, un niño ocupa muerto, una madre ocupa violada, un padre ocupa a ahorcado?"

"Por supuesto también condenaríamos a la mayoría de medios de comunicación, por llevar años haciendo campaña continuada contra los ocupas, haciéndosela de paso gratis a las empresas de alarmas y a los partidos de las derechas y ultraderechas, xenófobos, racistas y aporofóbicos, o incluso a muchos de los medios que han informado de este luctuoso caso del perro, omitiendo descaradamente el conflicto entre la familia ocupa y el supuesto propietario."

"Y condenaríamos también a tantos colectivos, influencers, comunicadores, tertulianos, y en general a buena parte de la sociedad que ha comprado el discurso y criminalizan continuamente a la ocupación, planteando este fenómeno como el gran problema de la vivienda en España, cuando estamos hartos de decir y de probar que no es así, que la ocupación solo es un síntoma, y que la mayoría de las ocupaciones se hacen en viviendas de bancos, fondos buitre o especuladores en vivienda vacías viviendas o abandonadas, y las llevan a cabo mayoritariamente familias y personas precarias."

"Y hasta aquí nuestro comunicado de condena, recordando lo que llevamos muchos años diciendo: el problema de la vivienda en España no son los ocupas, no se engañen, es la corrupción, la cobardía y la ineptitud de nuestra clase política, a partir de aquí vienen la especulación masiva y el lucro desmedido de tantos y tantas, y tenemos el porcentaje de viviendas vacías más alto de toda Europa (casi 4 millones de viviendas), y no hay regulación alguna, empezando por el alquiler vacacional o la venta de vivienda a europeos y extracomunitarios."

"Tomen nota de todo esto, y que pare la criminalización (aporofobia) de los precarios en este país, porque cada día somos más, y pronto no habrá policías, leyes ni cárceles para aplicarnos a tantos."

ACAMPADA REIVINDICATIVA LOLO DORTA