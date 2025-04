La Despensa Solidaria del Rotary Tenerife Sur ha ayudado a 20 mil personas en 5 años de trabajo

Carmen Nideves Rodríguez Fraga, presidenta del Rotary Tenerife Sur, y Jordi Esplugas, responsable y coordinador de la "Despensa Solidaria" condujeron un acto al que asistieron rotarios, voluntarios y colaboradores del Rotary en este ambicioso programa. Desde su inicio, la Despensa Solidaria ha recaudado un total de 1.560.000 kilogramos de alimentos (1,5 tn), que han sido distribuidos entre más de 19.500 personas, la mayoría de las cuales son niños, mayores, enfermos o personas con algún tipo de discapacidad. Este esfuerzo ha sido posible gracias a la colaboración y el trabajo incansable de 30 voluntarios rotarios y a las personas, empresas o administraciones que han donado alimentos o colaborado de una u otra manera con este proyecto, mostrando un compromiso inquebrantable con la causa.

El nuevo local, que se encuentra en Adeje, no solo ofrecerá un espacio más amplio para almacenar y distribuir alimentos, sino que también servirá como un centro de apoyo donde se podrán llevar a cabo talleres y actividades para fomentar la inclusión y el bienestar de los beneficiarios.

"Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado en estos cinco años", comentó la presidenta del Rotary, para quien este proyecto "ayuda a muchas familias, especialmente a personas vulnerables, que están solas y a las que no solo hemos apoyado proporcionándoles alimentos, sino ofreciéndoles compañía y apoyo en sus viviendas o en trámites personales que no hubieran podido llevar a cabo", explicó.

Por su parte, Jordi Esplugas, quiso agradecer "a todas las empresas y personas que han colaborado, especialmente al ayuntamiento de Adeje por ayudarnos a tener un nuevo local que servirá para ampliar nuestros servicios a muchas más familias que lo necesitan".

En ese sentido, Rodríguez Fraga también explicó que "cada kilo de alimento representa una sonrisa y una esperanza para aquellos que más lo necesitan. Con este nuevo local, estamos listos para seguir creciendo y ayudando a nuestra comunidad".

El Rotary Tenerife Sur invita a todos los ciudadanos a unirse a esta noble causa, ya sea a través de donaciones, voluntariado o simplemente compartiendo la información sobre el proyecto.

Las cifras de los retos conseguidos por el Rotary con este proyecto hablan por sí solas del éxito del mismo. Hasta ahora, han logrado 1.560.000 kilogramos de alimentos que han repartido entre 19.500 personas de forma directa. De ellas, 4.875 personas han recibido la ayuda en sus domicilios al ser personas mayores, que sufren alguna enfermedad grave o algún tipo de discapacidad que les impide la movilidad. El 65% de las personas ayudadas han sido menores de edad o mayores de 65. En esta distribución de ayuda, han participado 30 personas voluntarias que han recorrido 97.000 kilómetros en 27.300 horas de trabajo. Un esfuerzo mayúsculo que destaca la labor del voluntariado del Rotary Tenerife Sur.