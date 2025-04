El 112 lanza la campaña 'Esta Semana Santa, conéctate a la seguridad' con consejos para la población canaria

Con el lema 'Esta Semana Santa, conéctate a la seguridad' esta iniciativa, que se pondrá en marcha a través del perfil @112canarias, tanto en la plataforma X (anteriormente conocida como Twitter) e Instagram, ofrecerá a la ciudadanía canaria sencillos consejos de autoprotección que deberán aplicarse para poder disfrutar de un periodo de descanso sin sobresaltos.

Estas recomendaciones estarán enfocadas a realizar actividades en el mar o en la costa de las islas sin riesgo, consejos para actividades en la montaña, pautas a tener en cuenta si se acude a eventos multitudinarios, como las procesiones de Semana Santa y accidentes que se puedan producir en el hogar, así como consejos para los desplazamientos por carretera que serán numerosos los días de salida y llegada de las vacaciones.

Estas publicaciones estarán apoyadas de material audiovisual y enlaces a la página web del Gobierno de Canarias, a través de los que el ciudadano podrá acceder a una información más amplia sobre cómo actuar ante diferentes situaciones que se puedan producir.

En este sentido, la campaña insistirá en el respeto a la señalización de las playas antes de meterse en el agua y el cumplimiento estricto de las indicaciones de los socorristas, cómo alertar de forma adecuada al 112 para conseguir una respuesta eficaz de los servicios de emergencia, o cómo actuar ante un incidente en alguno de los eventos que se desarrollan durante este periodo vacacional en el archipiélago.

Por ejemplo, en el caso de acudir a las procesiones, se aconseja situarse en un lugar seguro, sin sobrepasar los límites de seguridad establecidos por la organización, y si se va acompañado de menores, no perderlos nunca de vista. Asimismo, si se opta por disfrutar de la costa, se recomienda no lanzarse al agua sin conocer la profundidad del lugar y nadar en paralelo a la orilla para no alejarse de la zona de baño.

Si se realizan actividades en la montaña, es fundamental utilizar ropa y calzado adecuado, además de no salir de las rutas y senderos señalizados. Si por el contrario, nos encontramos descansando en el hogar, es importante proteger a los más pequeños para evitar accidentes, impidiendo, por ejemplo, que puedan acceder a escaleras, balcones y ventanas.

Como siempre, se debe extremar la precaución en los desplazamientos por carretera y en caso de emergencia, es primordial mantener la calmar y llamar inmediatamente al 112 para solicitar ayuda.