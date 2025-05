La Red Feminista de Gran Canaria rechaza el nombramiento de Juan Martínez Doreste como viceconsejero de Igualdad y Diversidad del Gobierno de Canarias

Este nombramiento nos parece no solo sorprendente, sino también profundamente desalentador. El señor Martínez Doreste es ingeniero informático, con un máster en marketing digital, y ha desarrollado una trayectoria profesional centrada fundamentalmente en el empleo, la transformación digital y la gestión administrativa. Su experiencia en el ámbito de la igualdad de género, la diversidad y los derechos de las mujeres y colectivos vulnerables es, sencillamente, inexistente.

Desde su nuevo cargo, el señor Martínez Doreste tendrá la responsabilidad de coordinar áreas sensibles y fundamentales en una de las comunidades autónomas con más feminicidios del país, y cuesta entender cómo alguien sin formación ni experiencia acreditada en políticas de igualdad, feminismo, derechos LGTBI o en el abordaje de las violencias machistas puede liderar, con rigor y sensibilidad, espacios que requieren compromiso, conocimiento y trayectoria en el ámbito social y comunitario.

Este nombramiento refleja, a nuestro juicio, una preocupante falta de respeto hacia las luchas históricas de los movimientos feministas y sociales, que durante décadas han trabajado para lograr que las instituciones comprendan que la igualdad real no se improvisa ni se delega en perfiles técnicos desconectados de su realidad. No dudamos de la profesionalidad del señor Martínez Doreste en sus áreas de conocimiento, pero sin competencias específicas en igualdad es un retroceso institucional que invisibiliza y desvaloriza el conocimiento experto en esta materia.

Además, este no es un caso aislado. La Red ya manifestó su contrariedad ante el anterior nombramiento de Cristina Arceo, trabajadora social sin experiencia específica en igualdad y diversidad, que durante los dos años que ostentó la responsabilidad de viceconsejera no impulsó ninguna medida relevante, desmontando las estrategias aprobadas por el anterior Consejo de Gobierno sin proponer reemplazos. La propia directora del Instituto Canario de Igualdad, Ana Isabel Brito, tampoco es conocida por su trabajo en el ámbito feminista, y bajo su mandato el presupuesto del Instituto se ha visto reducido en casi un millón y medio de euros. Además, es la responsable de que Canarias sea la última comunidad en abrir los centros de crisis de atención a la violencia sexual mandatos en la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual. La Red también recuerda que la Consejería de Bienestar Social no activó ningún protocolo frente a la denuncia por agresión sexual de una empleada del área el pasado año.

Por todo ello, el pasado 8 de marzo de 2025, la Red Feminista de Gran Canaria otorgó al Gobierno de Canarias el Premio Escobilla, un antipremio con el que se reclamaba la rectificación urgente de la administración autonómica en materia de igualdad y protección a las víctimas de violencia de género, porque estas cuestiones no se abordan con cambios de nombres ni de caras, sino con el nombramiento de personas especialistas capaces de impulsar, con rigor, la lucha contra la desigualdad.

Reclamamos al Gobierno de Canarias que se asegure de que quienes ocupan cargos en materia de Igualdad y Diversidad no solo tengan capacidad técnica, sino también sensibilidad política, compromiso con los derechos humanos y una trayectoria coherente con los principios que dicen defender.

Recordamos, además, que no basta con mantener el nombre de una consejería o un instituto para garantizar que sus objetivos sigan vivos. Las estructuras solo tienen sentido si son respaldadas por políticas reales, presupuesto suficiente, equipos comprometidos y especialistas capaces de avanzar hacia la igualdad real entre mujeres y hombres en Canarias.