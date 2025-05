'Lo que das te hace grande': la campaña de crowdfunding que impulsa el Cabildo, en la que participan 21 entidades sociales

Tenerife/ La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, explicó que "esta campaña refleja el compromiso del Cabildo con la promoción del voluntariado en la isla".

'Lo que das te hace grande' es el lema de nueva edición del proyecto de recaudación de fondos (crowdfunding) para las entidades de voluntariado de Tenerife, la consejería de Acción Social, a través del Programa Tenerife Isla Solidaria, que gestiona la sociedad pública Sinpromi.



La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, presidió hoy (miércoles 7) el acto de presentación de este proyecto, que también contó con la presencia del representante de la empresa Crowdants, Ángel González, el consejero delegado de Sinpromi, Adal García, y la responsable del Programa Tenerife Isla Solidaria, Beatriz Sicilia.

Fumero puso en valor que "éste es un proyecto pionero e innovador en todo el territorio nacional, ya que afrontamos una campaña en bloque, con la participación de 21 entidades sociales", y explicó que "con este proyecto pretendemos promover un mayor empoderamiento de las entidades de voluntariado, para animarlas a desarrollar campañas de recaudación de fondos a través de la plataforma de crowdfunding y captar recursos económicos y no económicos para la realización de proyectos".

Para ello, "hemos ofrecido a las entidades de voluntariado participantes las herramientas necesarias para disponer de una plataforma de crowdfunding para que cada entidad gestione de manera independiente y autónoma su propia campaña, además de talleres de formación para aprender a utilizar la plataforma, así como un servicio de asesoramiento y consultoría".

A través de esta iniciativa, las entidades sociales no solo pueden recaudar recursos (económicos y no económicos), sino que también "tienen la posibilidad de visibilizar el trabajo que hacen y darse a conocer".

Para Águeda Fumero "esta campaña refleja el compromiso del Cabildo con la promoción del voluntariado en la isla", poniendo de manifiesto que "se trata de una iniciativa que representa lo mejor de Tenerife: la solidaridad", abordándolo desde la óptica de "la importancia que tiene el trabajar de la mano, tejer alianzas, y establecer líneas de colaboración público-sociales, que permitan que las entidades puedan obtener recursos económicos y no económicos para desarrollar proyectos, además de construir comunidad".

Por su parte, Ángel González señaló que "este proyecto destaca por su innovación y empieza a ser referencia a nivel nacional", destacando que "son campañas que dan visibilidad a las entidades y a los proyectos que quieren desarrollar". González ofreció detalles sobre el funcionamiento de la plataforma, disponible en www.crowdants.com.

En este proyecto, se desarrollará los meses de mayo y junio, y se retomará en septiembre, y en él participan un total de 21 entidades sociales:

1. ASOCIACION PRO SOCIAL MI BARRIO EL CARMEN SE MUEVE

2. ASOCIACIÓN TINERFEÑA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE-ATEM

3. ASOCIACIÓN SOCIAL FLOR DE MAYO

4. ASOCIACIÓN EQUINO SENTIDO

5. ASOCIACIÓN PARA EL IMPULSO A LAS INICIATIVAS PEDAGÓGICAS LIBRES-CASA STEINER TENERIFE

6. ASOCIACIÓN DE CÁNCER DE MAMA DE TENERIFE – ÁMATE

7. AVÍVAte TENERIFE

8. MEDICOS DEL MUNDO

9. COMISIÓN DIOCESANA DE JUSTICIA Y PAZ TENERIFE

10. ASOCIACION ONG ABRIGOS Y SONRISAS

11. ASOC ATLETAS SIN FRONTERAS

12. ASOCIACION INTERNACIONAL TELEFONO DE LA ESPERANZA

13. ONGCANARIAS

14. ACCEM

15. Asociación AFEDES

16. Asociacion Raíces Compartidas

17. ASOCIACION DE DEFICIENTES PSÍQUICOS CREVO

18. FUNDACION CANARIA MAIN

19. ACUFADE

20. Asociación Española Contra el Cáncer

21. O.N.G. SONRISAS CANARIAS