Santa Cruz se llena de planes con música, cultura, tradición y ocio para todos los públicos

Santa Cruz de Tenerife/ La agenda incluye los festivales Raíz & Flow, Son21, Tropicalia y Centenario de María Mérida; las actividades del 185º aniversario de la Policía Local; las fiestas patronales de Duggi y fundacionales de Taganana; un concierto de la Sinfónica; y múltiples acciones del programa "Primavera Distrito Joven". Santa Cruz de Tenerife se prepara para vivir unos próximos días cargados de actividad, con una oferta cultural y de ocio que se extenderá desde este jueves y durante todo el fin de semana. El programa "Primavera Distrito Joven" abre la agenda con propuestas como folklore y teatro, mientras que el viernes la Sinfónica de Tenerife ofrecerá "West Side Story" y los más jóvenes podrán disfrutar del "mix" entre la música tradicional y los ritmos urbanos con el Raíz & Flow. El sábado y domingo, la ciudad vibrará con el festival Tropicalia, las conmemoraciones del 185º aniversario de la Policía Local y las tradicionales fiestas del Barrio de Duggi y fundacionales de Taganana, configurando un abanico de opciones para todos los públicos.



El programa de la campaña "Primavera Distrito" Joven tiene una interesante agenda para estos días. La enseñanza del folklore canario vuelve este jueves a la Casa de la Juventud Mascareño, entre las 17:30 y 20:00 horas, con una nueva jornada centrada en los instrumentos de cuerda -timple, guitarra canaria y laúd.

Este jueves también, el Centro Cívico Nuevo Obrero acoge una nueva sesión de Teatro Canario, de 17:00 a 20:00 horas, en la que los participantes, partiendo de las historias y tradiciones canarias, pueden mostrar sus habilidades escénicas al público.

El viernes tendrán protagonismo la fotografía y los juegos de rol. El programa de la campaña Primavera Distrito Joven tiene una nueva cita con la actividad Fotografía Itinerante, en este caso en el Museo de Bellas Artes de Santa Cruz, de 17:30 a 20:00 horas. El objetivo es captar imágenes de los diferentes distritos de la ciudad, aprendiendo nuevas técnicas, para posteriormente quedar los trabajos reflejados en una exposición fotográfica en la calle para que se puedan contemplar las diferentes perspectivas y narrativas visuales. Por su parte, el Centro Comunitario de Valleseco acoge una nueva cita de Juegos de Rol-Los Menceyes, este viernes de 17:30 a 20:30 horas.

El Ayuntamiento, a través del área de Fiestas, ha programado una variada oferta cultural que comienza este viernes con el espectáculo de música urbana "Raíz y Flow" en el contexto de la segunda edición de Mayo Joven, acto organizado en colaboración con el Gobierno de Canarias. Entre los artistas participantes, que subirán al escenario de la plaza de la Candelaria a partir de las 20:00 horas, se encuentran Pta Zeta, Juacko, Ledes Díaz, DJ Wes, JRamos, Ale Ossorio (DJ) y el timplista Victor Estárico.

La Santa Cruz K-Pop Academy desarrolla este sábado su actividad en la Asociación Vecinos Luz y Día, de 10:30 a 13:00 horas. Los apasionados a la cultura coreana y el K-Pop podrán aprender bailes y coreografías, pero además también tienen a su disposición talleres de costura, interpretación y maquillajes típicos del fenómeno K-Pop.

El taller creativo Joyería Canaria con Arcilla se desarrollará en el Centro Comunitario 7 Islas, entre las 17:00 y 20:00 horas, y en él los alumnos podrán aprender a diseñar y dar forma a sus propias creaciones.

El Concierto A14 de la Sinfónica de Tenerife lleva como nombre West Side Story: Danzas sinfónicas. Tendrá lugar este viernes, a partir de las 19:30 horas. La Sinfónica de Tenerife ofrece una charla previa al concierto a las 18:30 horas en la Sala Avenida (en el hall del Auditorio) a cargo de Lourdes Bonnet, de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Música (ATADEM). La entrada es libre hasta completar el aforo.

La Orquesta Sinfónica de Tenerife, con la directora Nil Venditti al frente y la viola de Timothy Ridout como solista, interpretará el Capricho italiano de Chaikovski, una obra que captura la esencia y el colorido de la Italia folclórica con brillante orquestación. La noche también incluirá el Concierto para viola de Bartók y la explosión musical de West Side Story, de Leonard Bernstein. Este concierto promete ser un festín de sonidos y sensaciones.

La Policía de Santa Cruz celebra su 185.º aniversario bajo el lema 'Más allá del deber'. Para conmemorar esta ocasión, se han programado diversas actividades y actos dirigidos al conocimiento y disfrute de la ciudadanía: exhibiciones de la Unidad Canina y motos, talleres de defensa personal, prácticas de tiro y muchos más, todos ellos en la zona de la Explanada del Muelle de Santa Cruz de Tenerife. Las actividades se desarrollarán el sábado en dos horarios, de 11:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas; y en la mañana del domingo, de 11:00 a 14:00 horas.

El Barrio de Duggi celebra sus fiestas patronales con el Templo Parroquial de María Auxiliadora como centro neurálgico y dos procesiones. En la noche del sábado, entre las 20:00 y las 22:30 horas tendrá lugar un recorrido por las calles General Serrano, Castro, Santa Vicenta M. López Vicuña, Álvarez de Lugo y regreso a la Parroquia en la calle General Serrano. Por su parte, en la mañana del domingo, de 11:00 a 14:00 horas, la procesión transcurrirá por las calles General Serrano, Iriarte, Plaza María Auxiliadora, Santa Vicenta M. López Vicuña, Benavides y General Serrano.

El sábado, a las 20:30 horas, en la Plaza de la Candelaria de Santa Cruz de Tenerife y dentro del programa de las Fiestas de Mayo, Son21 celebrará su XVIII Festival Son21. Será éste 2025 un año especial para Son21, al cumplir 21 años de andadura musical. En esta ocasión, el artista invitado es el grupo Atimaguara de Arafo, agrupación nacida en el año 2006 en el municipio de Güímar.

Su repertorio musical es de lo más variado, en donde estilos como el pop, la rumba y el latino, van de la mano de los clásicos del hoy y del ayer. Destaca, sobre todo, la frescura y las ganas de hacer disfrutar al público con su variado repertorio.

La esencia tropical llena Santa Cruz con Tropicalia, un festival que transformará este sábado el Parque Marítimo César Manrique en un espacio para disfrutar de actuaciones con un ambiente extraordinario. El evento, bajo la temática de 'Primavera' dará comienzo a las 14:00 horas y se mantendrá activo hasta medianoche, con tres zonas musicales totalmente diferenciadas con 10 horas de música ininterrumpida

Por un lado, en el Escenario Tropic (ritmos tropicales) estarán, entre otros, Nickodemus, DJ y productor nacido en Nueva York; Kubacanashe, resultado de la fusión entre el DJ Javier Freniche, nacido en Gran Canaria, y el talentazo cubano Lázaro Sandoval; The Piri Experience, residente en el line up de Tropicalia.

En el Escenario Club (música electrónica) actuarán artistas como el canario Grooved, con su house versátil que bebe del disco, el funk, el acid, el breakbeat o el minimal; Monterreina & Franky Frank, llegados desde la Caldera de Taburiente con sus ritmos que van del latin al boogaloo, del funk al disco, con toques brasileños y tambores guerreros; y la barcelonesa afincada en las Islas, Dyamise, que se caracteriza por una potente mezcla de géneros y ritmos tropicales

Mientras, el Escenario Carnaval (clásicos de la salsa, merengue, reggaeton y otros ritmos latinos) acoge, entre otros, al grancanario DJ Cannibal, conocido como uno de los mayores exponentes nacionales en el arte del scratch, esa técnica cruda y precisa que convierte el vinilo en un instrumento vivo; el tinerfeño Yera Flavour y su oda a la música negra en todas sus vertientes: El Musicario, centrado en los ritmos latinos, con la salsa y La Fania All Stars como grandes referentes en sus sesiones.

El domingo se celebra el 524 aniversario de la fundación del pueblo más antiguo de Santa Cruz de Tenerife: Taganana. La efeméride contará con una misa que se celebrará en la Iglesia de las Nieves; el tradicional iazado de la Bandera y desfile de la IV Compañía de las Milicias Libres de Taganana, y el homenaje a la Escuela Rural de Anaga, actos organizados por la Asociación de Vecinos La Voz del Valle de Taganana que contaron con presencia de autoridades, miembros de la Librea de Taganana y vecinos de este enclave santacrucero.

También el domingo se rendirá un homenaje a la "dama de la canción canaria". El festival Centenario de María Mérida 'Alma Canaria', contará con Domingo Rodríguez "El Colorao", Ayatima Brito, Juan Carlos Brito, Fabiola Socas y la cantante e hija de María Mérida, Mayte Cruz, con el acompañamiento de la agrupación folclórica Tajaraste. La cita es en la Plaza de la Candelaria, a partir de las 20:30 horas.

