"El nuevo decreto de dependencia sobrecarga a la ciudadanía y bloquea los Servicios Sociales"

Canarias/ Los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife expresan su profunda preocupación ante la entrada en vigor del polémico Decreto de Dependencia. Bajo el argumento de la agilidad y la disminución de las listas de espera, se esconde una mayor burocratizacio n y un empobrecimiento de la atencio n, al no compensar los problemas estructurales de base que suponen la falta de personal y de gestión de calidad. Lejos de simplificar los trámites para las personas en situación de dependencia, advierten, esta nueva normativa traslada la carga administrativa a la ciudadanía y, en consecuencia, generará el colapso de los servicios sociales municipales.



Una simplificación que complica a la ciudadanía.

Aunque el Gobierno de Canarias presenta el decreto como una medida para agilizar los procedimientos, en la practica la complejidad del nuevo modelo de solicitud exige a las personas solicitantes proporcionar una extensa y detallada informacion economica y social de toda la unidad familiar. Esto incluye datos bancarios, de salud y detalles sobre su entorno familiar, incluso antes de saber si se les reconocera algun grado de dependencia.

Pese a ser presentado como una simplificacion, el decreto unicamente aligera la carga administrativa para el Gobierno de Canarias y traslada toda la complejidad y responsabilidad a la ciudadanía, que debera completar un modelo de solicitud exhaustivo y difícil de interpretar. Estamos ante una involucion de la atencion pu blica ofrecida. Es una burocratizacion del proceso aun mayor para las personas dependientes y sus familias: un colectivo fragilizado, con una biografía marcada por el es-fuerzo, al que la Administracio n pretende sumar ma s carga.

Esta situacion obligara a muchas personas a acudir repetidamente a los servicios sociales municipales en busca de ayuda para completar la solicitud, lo que saturara aun mas unos servicios ya sobrecargados.

Riesgos de elección inadecuada y posible vulneración de la protección de datos.

El nuevo modelo de solicitud solicita que las familias elijan directamente los servicios o prestaciones que consideran adecuados, sin la orientacio n de profesionales especializados. Esto aumenta el riesgo de decisiones mal informadas que no respondan a las verdaderas necesidades de la persona en situacio n de dependencia.

Ademas, el modelo solicita autorizacion para acceder a datos "sanitarios" y sobre "circunstancias familiares y sociales" sin especificar claramente cuales son estos datos, lo que plantea serias dudas sobre el cumplimiento de la Ley de Proteccio n de Datos y la confidencialidad de la informacion personal que consultara el Gobierno de Canarias.

Desaparición del informe social y ausencia de un modelo de informe del entorno: un retroceso en la valoración de la Dependencia.

El nuevo decreto, que elimina el informe social, tampoco contempla la incorporacion del anunciado 'informe de entorno'. Esta doble ausencia priva al procedimiento de valoracion de herramientas esenciales para interpretar el contexto y las necesidades reales de la persona solicitante. A pesar de la inminente entrada en vigor del decreto, no se ha desarrollado un modelo normalizado que garantice una evaluacion rigurosa, equitativa y centrada en la persona. Esta carencia no solo compromete la calidad del proceso, sino que contradice abiertamente las directrices del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atencion a la Dependencia.

Debilitación del derecho a una atención informada. Empobrecimiento de la atención.

Uno de los aspectos mas preocupantes del nuevo procedimiento es que se obliga a la persona a decidir, en el mismo momento de la valoracion y elaboracion del PIA (Programa Individual de Atencion), que servicio o prestacion desea recibir, sin haber tenido tiempo para reflexionar e informarse adecuadamente. Esta decisio n se tomara minutos despues de haber valorado su grado de dependencia, en un contexto de alta carga emocional e informativa y sin garantí as de comprensio n clara de las implicaciones de cada alternativa.

A ello se suma una medida especialmente lesiva: el decreto establece un plazo maximo de tres meses desde el reconocimiento de la situacio n de dependencia para hacer uso efectivo del servicio o prestacio n asignada. En caso de no hacerlo en ese plazo, se perderí a el derecho adquirido, salvo que se justifique ante la Administracion que la demora no fue imputable a la persona interesada. Sin embargo, no se aclara co mo debera demostrarse dicha justificacion ni que situaciones se consideraran como causas no imputables, generando mas inseguridad y presion sobre quienes ya estan en una situacion de vulnerabilidad.

Desde los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Canarias consideramos que esta exigencia es una forma ma s de maltrato institucional, al forzar procesos de ejecucio n de decisiones en contextos de sobrecarga de cuidados y tension emocional, con el unico objetivo de cerrar expedientes y engrosar artificialmente las cifras de tramitacion del sistema.

Aplicación del instrumento de valoración e informe de resultados en hospitales y centros sociosanitarios.

Una vez mas, este decreto hace responsables del dictamen–propuesta a profesionales que ya de por sí estan saturados y que, en muchas ocasiones, no cuentan con el tiempo necesario ni con los instrumentos de valoracion adecuados. En el caso de tener que valorar la situacion personal, familiar y social, se basaran en el analisis de la documentacion aportada y no en la visita o ana lisis real del entorno en el que vive la persona hospitalizada.

Este nuevo decreto pone en evidencia una desconexio n profunda entre la administracion autonomica y la realidad de las personas en situacion de dependencia y de los equipos que las atienden. No se puede hablar de mejora cuando lo que se ofrece es un procedimiento farragoso e inaccesible. No se puede hablar de proteccio n si desaparece la mirada profesional, social y contextual.

Desde los Colegios Oficiales de Trabajo Social de Canarias no seremos co mplices del desmantelamiento progresivo de un sistema que debe garantizar derechos, no obstaculos. Defendemos un modelo de atencio n a la dependencia centrado en la persona, accesible, justo y tecnicamente solvente. No podemos permitir que quienes mas apoyo necesitan se enfrenten a tramites imposibles.

