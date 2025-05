Canarias insiste en la urgencia de aplicar el Real Decreto de distribución de menores migrantes

Canarias/ El viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, y la directora de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, asistieron en Madrid a la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia.

"Esta es una estación más del via crucis que atravesamos en Canarias desde hace dos años. Lo vivimos atónitos porque no entendemos cómo existe esta incomprensión ante el problema humanitario, y lo que se plantean son debates insulsos que sabemos que no va a llegar a nada. Se utiliza el bien superior del menor para decir una cosa y la contraria. Tanto la directora general de Protección a la Infancia, Sandra Rodríguez, que me acompaña, como yo, no salíamos de nuestro asombro ante el intento de recuperar debates que se han producido ya hace dos años. La realidad es que ha habido acuerdo político en el Congreso de los Diputados y lo que hace falta es que se aplique la norma". Así se ha expresado el viceconsejero de Bienestar Social, Francisco Candil, al finalizar la reunión de la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada hoy en Madrid.