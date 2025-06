El Cabildo impulsa 'Encontrán2nos', un proyecto pionero para mejorar la atención a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero; la directora de la Unidad Orgánica de Violencia de Género del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife (IASS), María del Socorro González, así como el presidente de la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias (CoordiCanarias), Salvador Morales, y la responsable de la Comisión de la Mujer de CERMI Canarias, Sandra Santana, inauguraron la segunda edición de estos encuentros para abordar la violencia de género y la discapacidad.

La directora insular de Igualdad y Diversidad, Patricia León, señaló la importancia de unas jornadas vinculadas al Marco Estratégico Tenerife Violeta y a la Red Insular de Igualdad de Género Tenerife Violeta "para las que se ha trabajado de forma transversal con todas las entidades de discapacidad de la isla de Tenerife para abordar el problema de las mujeres con discapacidad que sufren violencia de género. Los datos son muy preocupantes: el 40,4 por ciento de las mujeres con discapacidad han sufrido violencia de género y esto debe ser atajado por las administraciones públicas junto a las entidades del tercer sector".

Por su parte, Águeda Fumero destacó que "este es un espacio para la reflexión, el aprendizaje y fortalecer redes de alianzas entre administración y entidades para abordar la violencia de género, como uno de las formas más silenciadas y complejas de vulneración de derechos".

Fumero puso de relieve que "las mujeres con discapacidad no solo enfrentan barreras estructurales propias de una sociedad que aún no es plenamente inclusiva, sino que también sufren, en algunos casos, una violencia específica, que muchas veces no es denunciada porque ni siquiera es reconocida como tal", a lo que agregó que "desde la consejería de Acción Social prestamos atención especializada a víctimas de violencia de género con discapacidad" y sobre esta cuestión aseguró que "el impulso que ha supuesto Encontrándonos, ya en su primera edición, contribuyó a poner en marcha algunos proyectos específicos en el marco de una red de alianzas que sigue creciendo con entidades y proyectos novedosos".

El presidente de CoordiCanarias, entidad que lidera esta iniciativa y que ha contado con un fuerte respaldo de la Administración insular y de las entidades de discapacidad de la Isla, recordó que este evento "nos permite compartir experiencias y conocimiento para diseñar acciones reales dirigidas a enfrentar esta lacra, que afecta a mujeres doblemente vulnerables".

Salvador Morales y Sandra Santana explicaron que "hoy se plantearán interesantes medidas y actuaciones que contribuyan a la prevención y detección, pero, sobre todo, a facilitar que las mujeres con discapacidad reciban el apoyo y la protección que necesitan, planteando acciones innovadoras y avanzando hacia la creación de una Comisión de Discapacidad y Violencia de Género que garantice que la voz de las mujeres con discapacidad sea escuchada y que los recursos contra la violencia de género incorporen la accesibilidad universal".

Con este fin, "abordaremos necesidades críticas como la incorporación de intérpretes de lengua de signos, mediadoras comunicativas, personal especializado, señalética y materiales adaptados, eliminación de barreras físicas y comunicativas, información en lectura fácil y tecnologías accesibles", señalaron.

Los diagnósticos estatal y canario sobre la realidad de la violencia de género en las mujeres con discapacidad revelan que casi la mitad de ellas afirman haber padecido estas situaciones a manos de sus parejas o exparejas, agresiones que, en algunos casos, han provocado la discapacidad. Fruto de estos estudios, se ha detectado numerosas dificultades en distintos ámbitos, pero especialmente, la de acceder a unos servicios de apoyo que no están adaptados a sus necesidades comunicativas o de acompañamiento.

Entre los principales resultados del estudio canario, publicado en 2023, destaca que el 71% de las mujeres con discapacidad encuestadas ha vivido violencias machistas fuera de la pareja y que un 49% de las mujeres han experimentado algún tipo de violencia por parte de su pareja o expareja. Incluso, un 35% consideró que su discapacidad era resultado directo de la violencia de género.

Barreras para pedir ayuda

Los estudios reflejan que las mujeres con discapacidad están más expuestas a sufrir estas situaciones, tanto por su mayor nivel de vulnerabilidad y debido a los diversos factores asociados a la discapacidad, como por las dificultades que muchas encuentran para demostrar las situaciones de violencia, además de la poca credibilidad que obtienen sus testimonios (sobre todo en la discapacidad por problemas de salud mental) y una falta de apoyos específicos que suponen auténticas barreras para pedir ayuda.

A partir de toda esta información, las entidades de discapacidad de Tenerife llevan dos años trabajando en el proyecto Encontrándonos, un programa participativo que hoy celebra estas jornadas como un necesario punto de encuentro para lograr que los recursos de atención a la violencia de género contemplen las diversas realidades y necesidades de las mujeres con discapacidad.

Con un aforo de más de 150 personas y que se cubrió rápidamente, Encontrán2nos reúne, durante todo el día, a las personas que trabajan con mujeres con discapacidad, en igualdad o en prevención y atención a la violencia de género, tanto del tercer sector, como en instituciones públicas y entidades privadas.

Actuar en todas las fases

El programa incluye charlas de personas referentes en este ámbito y mesas de debate para profundizar en los retos y riesgos actuales, desde las perspectivas psicosocial, educativa y de la atención integral adaptada. Asimismo, busca reforzar la inclusión en todas las fases: desde que se facilita la información y asesoramiento, al proceso de denuncia, la protección y el acompañamiento.

Entre las temáticas, se incluyen el diagnóstico, la prevención y atención; la accesibilidad universal en los recursos de violencia de género; acciones para combatir la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad; la importancia de la comunicación accesible o la educación sexual como herramienta de prevención.

Para ello, cuenta con expertas como la vicepresidenta ejecutiva de la Fundación CERMI Mujeres e integrante del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer en Naciones Unidas, Ana Peláez Narváez; la directora gerente del Centro de Referencia Estatal (CRE) de atención a personas con alzhéimer y otras demencias del Imserso, Maribel Campo Blanco, o la coordinadora responsable del Área de Políticas de Igualdad de Género y del Servicio Accesible ALBA para víctimas sordas de violencia de género en la Confederación Estatal de Personas Sordas, Alba Prado Mendoza.

Se trata de una acción plenamente accesible, que contará con intérpretes de lengua de signos y proporcionará todos los recursos de acompañamiento necesarios, incluyendo guías intérpretes para personas sordociegas o documentación e información adaptados a Lectura Fácil. Cerrará el programa la actriz, guionista y docente Carmen Cabeza, con un monólogo que tratará las materias del programa con un enfoque diferente.

Toda la información y el programa están disponibles en www.coordicanarias.com/noticias/proyecto-encontrandonos-ii/

Organiza la Coordinadora de Personas con Discapacidad Física de Canarias (CoordiCanarias), con la colaboración de la Dirección Insular de Igualdad y Diversidad del Cabildo de Tenerife, el Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Tenerife, la Red insular para la igualdad de género Tenerife Violeta (RIIGTV), el Marco estratégico de actuaciones en políticas de igualdad de género "Tenerife Violeta" (METV) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en las Islas (Cermi Canarias).

Asimismo, el proyecto Encontrán2nos cuenta con la participación de Sinpromi, CERMI Canarias, Plena Inclusión Canarias, Fundación Tutelar Sonsoles Soriano, Hermanas Hospitalarias Acamán, AFES Salud Mental, ATELSAM, Fundación ONCE, ASORTE, FASICAN, FUNCASOR y Asociación Mercedes Machado.