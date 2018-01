La Concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Arona celebra el Día Escolar de la Paz y la No Violencia con un amplio programa de actividades, que se desarrollará durante la semana del 29 de enero al 1 de febrero y que incluye encuentros profesionales, exposiciones, talleres para familias y distintas acciones lúdico- educativas para el alumnado de Primaria. Esta iniciativa, que este año recorrerá los núcleos de Cabo Blanco y El Fraile, busca ser un foro de encuentro, debate y promoción de los derechos de la infancia, en el que los niños y niñas ocuparán un lugar central y leerán su propio manifiesto y defenderán la importancia de construir la paz, la tolerancia y la convivencia desde la escuela.

El alcalde de Arona, José Julián Mena Pérez, destaca que "la celebración de este Día Escolar de la Paz y la No Violencia continúa siendo hoy muy necesaria y las administraciones públicas, junto a toda la sociedad, debemos impulsar las acciones necesarias para visibilizar, concienciar y erradicar los motivos de odio y discriminación que puedan darse en el ámbito local, especialmente entre los más vulnerables, nuestros niños y niñas. Debemos ir todos de la mano en una fecha que es una oportunidad más para convertir a Arona en instrumento de paz y entendimiento entre personas de distinta formación, raza, cultura y religión; en un municipio que impulsa el desarrollo en la infancia de las capacidades y competencias necesarias para una participación social activa".La concejal de Servicios Sociales, Elena Cabello Moya, resalta que "la formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos es una de las finalidades que plantea el sistema educativo, pero también debe ser un fin social en sí mismo, para que todos y todas tengan la misma oportunidad de desarrollar plenamente sus facultades en el seno de una sociedad democrática, libre, justa, responsable y en paz. En este proceso, trabajamos en la consolidación de acciones y de desarrollo de políticas sociales orientadas al fomento del bienestar de nuestra infancia y a la promoción de los derechos de los niños y las niñas".En este sentido, la edil destaca que, en el marco del proyecto insular @conmivozmisderechos, se han venido desarrollando sesiones con los niños y niñas, talleres de parentalidad positiva, así como apoyo y acompañamiento con el profesorado en el desarrollo de acciones en pro del bienestar infantil. En el curso escolar vigente y desde el año 2016, este equipo trabaja con el alumnado de 5º curso del CEIP Parque La Reina, sus familias y profesorado, todo con la colaboración de los técnicos municipales de Servicios Sociales de Arona.

Desde 1964

Desde 1964, se celebra el 30 de enero el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, fecha en la que se conmemora la muerte de Gandhi, un Día reconocido por la UNESCO en 1993. En esta fecha se recuerda la necesidad de la educación para la tolerancia, la solidaridad, el respeto a los derechos humanos, la no violencia y la paz.

Arona ha querido contribuir, de manera especial, a la celebración de este día como una forma de dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a la ciudadanía de la importancia de trabajar, día a día, en su bienestar y desarrollo.

La Unidad de Atención de Menores y Familia de Arona impulsa este programa de actividades, en el que participarán alumnado de Primaria de varios CEIP del municipio, además de familias y profesionales, y que cuenta con la colaboración del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS), a través del Servicio Insular de Promoción del Bienestar Infantil.

El programa comenzará el lunes (29 de enero), a las 9:00 horas, con la inauguración de las jornadas en el Centro Cívico de Cabo Blanco a cargo del alcalde y la concejal de Servicios Sociales, Elena Cabello Moya. Durante este acto, se dará lectura a un manifiesto sobre los Derechos de la Infancia por parte de los alumnos del CEIP Parque de la Reina, participantes en el proyecto Con mi Voz mis Derechos, desarrollado y promovido por el Servicio Insular de Promoción del Bienestar Infantil.

Ese lunes, además, se llevarán a cabo dos encuentros profesionales dirigidos a todas las personas relacionadas con el trabajo con menores (profesorado, personal técnico de diferentes áreas, monitores y monitoras, etc.), a cargo de María Rosa Ruíz Alcaide, que expondrá la labor que desarrolla la Mesa municipal por la buena convivencia y contra el acoso escolar de Arona, y Eloy Gaspar Pérez, coordinador de los equipos insulares de Infancia y Familia, quien centrará su ponencia en el desarrollo del buen trato considerando las necesidades de la infancia.

El miércoles, a las 17:00 horas y en el Centro Cívico de Cabo Blanco, se desarrollará, una sesión de trabajo con los padres y madres del municipio que estará dirigida por las pedagogas del Servicio Insular de Promoción del Bienestar Infantil, María Tasmania Álvarez Hernández y Maribel Castrillo Piñero.

Durante toda la semana, también en el Centro Cívico de Cabo Blanco, se podrá visitar la exposición Una mirada a mis Derechos, una muestra fotográfica que busca promover una reflexión sobre los derechos y las necesidades básicas de la infancia y la adolescencia (tanto físico-biológicas, como cognitivas, emocionales y sociales), y que ha sido cedida para esta semana por el Servicio Insultar de Promoción del Bienestar Infantil, de la Unidad de Infancia y Familia del IASS.

Además, se desarrollarán acciones educativas en los centros escolares del municipio para visibilizar los derechos de la infancia, en las que participarán los CEIP de Parque de la Reina y de El Fraile, así como las y los menores del Proyecto Hermano Pedro, Ludoteca Eureka y el Servicio de Día El Valito.

Familias diversas

El objetivo de las actividades es abordar el derecho a una familia y la tipología de las familias diversas, como elemento nuclear en la protección de los niños y niñas, apoyando al profesorado en la tarea de concienciar al alumnado y a las familias en unos valores aceptados universalmente como base y fundamento de una sociedad libre, democrática y plural, necesarios para una convivencia pacífica.

El programa finalizará el jueves (1 de febrero), en la plaza del Centro Cívico de El Fraile, con la LudoIsla, una mañana de actividades lúdicas y educativas para el alumnado de Primaria y dirigidas a la comprensión y promoción de los derechos de la infancia por parte de los propios niños y niñas.

Los talleres estarán dirigidos a más de 200 escolares de 5º y 6º de primaria del CEIP El Fraile, con actividades como la construcción de un muro de la paz o una búsqueda del tesoro en la que los niños y niñas podrán reflexionar acerca del acoso escolar y la manera de erradicar estas conductas.