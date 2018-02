El agente vendedor de la ONCE Juan Ramón Herrera Rodríguez es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Vallehermoso, donde ha vendido cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno.

Santa Cruz de Tenerife/ El Cupón de la ONCE dedicado a San Valentín ha llevado amor e ilusión a un buen número de personas. También en La Gomera, concretamente en la localidad de Vallehermoso, donde ha dejado 175.000 euros.

El cupón de la ONCE de San Valentín, también ha dejado premios en Badalona, agraciada con 1.050.000 euros, y en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), donde ha repartido 350.000 euros.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.