Santa Cruz de Tenerife/ El Ayuntamiento ofertará en los próximos cuatro años 135 plazas, sin retribución salarial, tal y como está previsto en la legislación. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, organismo adscrito al Ministerio del Interior, firmaron recientemente un convenio de colaboración para el cumplimiento en el municipio de aquellas penas de trabajo a favor de la comunidad.



El acuerdo fue rubricado por el alcalde, José Manuel Bermúdez, y el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Angel Yuste, en presencia del subdelegado del Gobierno, Guillermo Díaz Guerra, y la segunda teniente de alcalde y concejala de Organización, Marisa Zamora.

El convenio regula la colaboración entre ambas administraciones para el efectivo cumplimiento de las citadas penas "mediante la prestación por los penados de determinadas actividades de utilidad pública, en su ámbito competencial".

De este modo, el Consistorio capitalino facilitará un número de plazas determinado y se compromete a impartir los conocimientos necesarios para la realización de la tarea encomendada. En ningún caso, los penados desarrollarán funciones que ya venga desempeñando el personal del Ayuntamiento, por lo que la oferta de plazas no afectará ni a la actual Relación de Puestos de Trabajo ni a las futuras.

El acuerdo, cuya duración será de cuatro años, establece igualmente que este trabajo no será retribuido y no se derivarán obligaciones propias de un contrato laboral.

Serán 135 plazas las que oferte el Ayuntamiento en distintos servicios y organismos municipales.