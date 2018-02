La subvención asciende al 70 por ciento del billete, con lo que un trayecto urbano costaría únicamente 0,22 euros.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a través de la compañía Titsa, comienza a dispensar la nueva tarjeta de transporte de Tenerife, denominadas 'Tenmás', para mayores con rentas no contributivas y personas con discapacidad. Este nuevo sistema de pago sin contacto puesto en marcha por el Cabildo Insular suplirá el de bono magnético de cartón empleado hasta el momento. El Consistorio destinará 400.000 euros a bonificar los viajes de estos colectivos en el servicio urbano, de manera que cerca de 2.000 usuarios se podrán beneficiar de la medida.

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez y el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, presentaron hoy los detalles de esta iniciativa, en una comparecencia en la que también estuvieron presentes el cuarto teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Dámaso Arteaga; el director insular de Movilidad y Fomento, Miguel Becerra, y el director gerente de TITSA, Jacobo Kalitovics.

Bermúdez expresó la satisfacción del Ayuntamiento por incorporarse a este programa promovido por el Cabildo y señaló que se ampliará en abril la cobertura del mismo a personas mayores con rentas de hasta 650 euros, por los 428 euros en los que está fijado ahora mismo.

Además, el cónyuge del pensionista también se puede beneficiar de la medida, aún cuando éste no perciba retribuciones.

El alcalde indicó que este tipo de medidas contribuyen al fomento del uso del transporte público en la ciudad y benefician a todas aquellas personas con menores niveles de renta, "con lo cual constituye un doble motivo de satisfacción".

Carlos Alonso, por su parte, detalló que el uso de esta tarjeta permitirá al usuario un ahorro del 70 por ciento del coste ordinario del billete y recordó las diferentes medidas puestas en marcha por la Corporación insular para el fomento del transporte público, como el bono joven o la específica para mayores y discapacitados, a la que ahora se suma Santa Cruz con el servicio urbano.

El presidente del Cabildo anunció, además, la próxima puesta en marcha del denominado bono-mes para toda la Isla.

Arteaga explicó que la bonificación municipal permitirá cubrir aproximadamente 420.000 viajes y que el uso de la tarjea implica que cada trayecto urbano costará a los beneficiarios 0,22 euros, gracias a una subvención del 70 por ciento del coste del mismo.

Expedición de la tarjeta

En concreto, el novedoso soporte reemplazará el carné expedido por el Ayuntamiento para su uso en las guaguas urbanas, todas aquellas con numeración a partir de 900, además de en las líneas 231 y 232. También son recargables con los mismos bonos de 7 euros que, hasta ahora, se venían usando en los bonos magnéticos de cartón al poseer el mismo descuento que estos.

Las personas mayores que tengan un carné del Ayuntamiento en vigor habrán de dirigirse a la Oficina Comercial de TITSA, ubicada en el Intercambiador de Transportes de Santa Cruz, para solicitar su tarjeta 'Tenmás'. Una vez allí, se les recogerá el carné actual y se les hará entrega de este nuevo soporte.

Los beneficiarios que quieran tramitar esta solicitud deberán aportar copias de los documentos que acrediten las condiciones de renta exigidas (pensión no contributiva), así como el certificado de empadronamiento en Santa Cruz. Los nuevos solicitantes también deberán aportar una foto en tamaño carné.

Por su parte, las personas con discapacidad empadronadas en la capital también podrán proceder a solicitar la nueva tarjeta en el mismo lugar presentando su carné de discapacidad expedido por el Cabildo de Tenerife.

El horario de atención al público en esta oficina del Intercambiador de Transporte de Santa Cruz será, de lunes a viernes, entre las 8:00 y las 14:00 horas.

Introducción de la tecnología sin contacto

La implantación de la tarjeta de transporte 'Tenmás' supone también un cambio en la forma de pago en guaguas y tranvías, al poder ser utilizada mediante la tecnología denominada sin contacto (contact less).

El nuevo soporte de pago permite consultar y recargar el saldo o, incluso, recuperarlo en caso de pérdida de la tarjeta. Puede ser recargada, además, cuantas veces sea necesario, tanto por internet, a través de la web www.tenmas.es, como en las oficinas de información y venta de TITSA. Más adelante, también podrá realizarse esta operación en la red de estancos que colaboran con la compañía de transporte.

Los usuarios deberán validar la nueva tarjeta al entrar y salir de la guagua, lo que les permitirá conocer, en el momento de abandonar el vehículo, del saldo del que disponen en la misma.