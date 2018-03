Se trata del proyecto didáctico 'Entre Fogones', que el CAAM desarrolla en colaboración con profesorado del Centro Integrado de FP, una iniciativa con la que las artes visuales y culinarias se ponen en común para favorecer la innovación en la cocina.

La consejera de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, Soledad Monzón, ha participado hoy en la presentación del segundo producto final de este proyecto: primeros platos elaborados tomando como punto de partida la obra 'Study for homage to the square: Mitered', de Josef Albers. Ya el día 1 de marzo, los estudiantes presentaron en el centro sus propuestas de entrantes, a partir de la obra 'Abstracción. Pintura 50' de Rafael Canogar.

Para abordar la confección de estos platos, trabajos finales del proyecto, el alumnado ha conocido, a partir de distintas sesiones teóricas, los aspectos que componen una obra de arte: el color, la forma, la textura y la idea han sido los elementos clave de estudio, en clases magistrales desarrolladas en el propio CAAM. En ellas, los estudiantes han podido ahondar en los distintos factores de estudio a partir del análisis de la propia colección pictórica del centro de arte.

Los estudiantes han continuado con la parte práctica del proyecto con la elaboración de los primeros platos principales; se trata de un ejercicio práctico que abarca toda la jornada, iniciándose a partir de las nueve de la mañana en el Mercado de Vegueta con la compra de los ingredientes necesarios.

Tras la elaboración de los platos, los alumnos presentan sus propuestas a un jurado, que evalúa los resultados del proyecto y les puntúa sus creaciones. Hoy, la consejera de Educación y Universidades ha participado en el jurado del proyecto, junto al consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria, Carlos Ruiz, el director del CIFP San Cristóbal, Gustavo Reyes, un representante del área de Sector Primario y Soberanía Alimentaria del Cabildo de Gran Canaria, Sebastián de la Nuez, una representante de la Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, María Fe de León de Juan, y el artista Tato Gonçalves.

La consejera de Educación felicitó el trabajo de profesorado y alumnado del CIFP en esta iniciativa y destacó que el proyecto " es una prueba más del talento, vocación y profesionalidad de los estudiantes de Formación Profesional de Canarias, que a través de esta y otras iniciativas demuestran tener ideas de gran valor y que solo necesitan apoyo para ponerlas en práctica".

En este sentido, Soledad Monzón destacó la importancia de las redes de emprendimiento e innovación del proyecto Enlaza "que posibilitan generar proyectos inter-centros, para que los alumnos y alumnas se introduzcan de lleno en el emprendimiento, compartan ideas y proyectos creativos, y descubran todas las posibilidades que les brinda el sector profesional de su elección".

El proyecto 'Entre Fogones' tendrá como cierre, el próximo lunes día 5 de marzo, la presentación de las propuestas de postres del alumnado, que tomarán como inspiración el lienzo 'Nido de amor y muerte', de Juan Ismael. Tras la última presentación los estudiantes de 2º año del ciclo medio de Cocina y Gastronomía del CIFP San Cristóbal habrán aplicado las técnicas de las artes plásticas en los distintos platos que componen un menú.

"Enhorabuena a estas jóvenes promesas de la gastronomía y al competente profesorado del Centro San Cristobal, por esta original iniciativa culinaria."

José Antonio Cabrera.

ASSOPRESS