Tenerife/ El concurso, organizado por Tenerife Moda del Cabildo, cobra carácter internacional en esta décima edición. El vicepresidente socioeconómico, Efraín Medina, recuerda que el objetivo es incentivar la industria textil como generadora de empleo.



Tenerife– 03/03/2018. El próximo 12 de abril, el Recinto Ferial de Santa Cruz acogerá la X edición del Certamen de Jóvenes Diseñadores de Tenerife Moda, evento organizado por el Cabildo con el que, un año más, dará comienzo la Feria Internacional de la Moda. En esta ocasión serán seis finalistas, de entre un total de 61 propuestas presentadas, los que mostrarán sus colecciones en la gran final del concurso que, en esta nueva edición, tendrá carácter internacional.

Leonardo López Mena, de México, con la colección Naughty Gaysha; Damián Rodríguez Noda, de Tenerife, con la propuesta Juliet; Francisco Medina Naya, de Tenerife, con la colección BallenISH; Eder Aurre Ferreira, desde el País Vasco, con su apuesta Sokotra; Imbela Lilié Martín Meza, de Madrid, con la colección Por una cabeza; y Esteban Morales Varón, desde Madrid, con Avant-Garde performance, son los elegidos por el jurado para optar a los tres premios con los que contará esta décima edición del certamen.

El vicepresidente socioeconómico del Cabildo, Efraín Medina, recuerda que el concurso de Jóvenes Diseñadores de Tenerife va más allá del espectáculo que implica la gran puesta en escena de los diseños en pasarela, pues "representa una oportunidad empresarial para estos creadores que buscan en la moda su medio para emprender, tal y como ya han podido comprobar la mayoría de los que han sido premiados en ediciones anteriores

Las seis colecciones a concurso que podrán verse sobre la pasarela del Recinto Ferial de Santa Cruz, sede un año más de esta gran cita con la moda de vanguardia, se ultiman entre detalles e ilusiones en los diferentes talleres de los finalistas, jóvenes promesas que ya dan los últimos retoques a los 72 prototipos inéditos (doce por cada diseñador) que desfilarán en esta plataforma de talentos dirigida por Marco Marrero y María Díaz.

Efectos de luz, sonido, performances e interactividad darán forma a una puesta en escena en la que la moda será el hilo conductor de una noche única, dando vida a un concurso ya consolidado.

Leonardo López Mesa. México.

Con la colección Naughty Gaysha, este joven diseñador de 32 años llega desde la ciudad mexicana de Guanajato para participar como finalista en el X Certamen de Jóvenes Diseñadores de Tenerife. Licenciado en Comercio Internacional afirma que la moda le viene por "amor", pues se inició por hobby en este mundo desde pequeño, realizando los vestidos de las muñecas de sus amigas y, posteriormente, vistiendo a sus amistades. Ya en su país optó a concursos de nuevas promesas de la moda, resultando ganador en una ocasión. Ahora lo hará en el de Tenerife con la idea de darle un nuevo impulso a su carrera profesional. Su propuesta se inspira en el mundo de las geishas, mujeres orientales que son educadas para entretener a los hombres (Naughty) pero sin perder su individualidad, seguras de sí mismas y atemporales. Color, alegres prints y telas cómodas como el espatex definen una colección juvenil en la que predominan las siluetas ajustadas con un toque sport.

Damián Rodríguez Noda. Tenerife.

A sus 26 años, este joven diseñador natural de Santa Cruz de Tenerife presenta su colección Juliet. Formado en Estilismo e Indumentaria en la Escuela de Arte y Superior Fernando Estévez, no es la primera vez que participa en un certamen de nuevas promesas, pues el pasado año quedó como primer finalista en Isla Bonita Love Festival de La Palma. Ahora, motivado por participar en su isla natal, presenta una propuesta inspirada en el personaje femenino de Juliet de William Shakespeare. Líneas y tejidos lánguidos, colores pastel y siluetas semidesnudas que crean vestidos etéreos, femeninos y románticos.

Francisco Medina Naya. Tenerife

La búsqueda de la oscuridad como elemento necesario en el desarrollo de la existencia humana y el trabajo del fotógrafo Roger Ballen, quien afirma que "la luz viene de la oscuridad", han servido de inspiración al diseñador tinerfeño para dar forma a Ballen/ISH, su colección a concurso. A sus 24 años, no es la primera vez que concurre a este certamen, pues el pasado año ya quedó finalista junto a Gisela Dorta en la anterior edición. Formado en Enseñanzas Artísticas Superiores de Diseño de Moda, Arquitectura Efímera y patronaje y confección, afirma que su pasión por la moda llegó tras descubrir a diseñadores como Alexander McQueen, uno de sus máximos referentes. Su actual propuesta emula texturas de los entornos o dibujos del citado fotógrafo en prendas de patronaje clásico pero con toques contemporáneos, predominando las siluetas oversize y la volumetría. Los tonos neutros, rotos con granates y estampados, marcan unos prototipos que evolucionan hacia esa búsqueda del negro, empleando para ello tejidos como raso, crepe, lana o sarga, así como telas guateadas y almidonadas.

Eder Aurre Ferreira. País Vasco.

Sokotra da nombre a la colección con la que el diseñador vasco, de 24 años y residente en Bilbao, compite en el X concurso de Jóvenes Diseñadores de Tenerife. Con un amplio bagaje formativo que incluye experto en patronaje y moda, máster de moda en la Universidad del País Vasco y diversos cursos especializados en la prestigiosa Central San Martins de Londres, ha trabajado además en el sector vinculado a varias empresas de la moda. Una pasión que asegura debe a su madre, figura que le inculcó su amor por los tejidos y el diseño. No es la primera vez que se presenta a un certamen así con el fin de dar a conocer su trabajo, un hecho que le ha llevado a concurrir al de Tenerife motivado por el alto nivel de este concurso. En esta ocasión, lo hará con una propuesta que toma como base la isla Sokotra, alejada de la globalización y el turismo, que se encuentra entre Somalia y Yemen y que se caracteriza por el color y la gran variedad de su exuberante vegetación. Eclecticismo, fusión de estilos y siluetas que van desde un vestido lady a una parca con maxi volantes. Mezca de tejidos como crepe, buclé, neoprenos bordados o al termo sellados juegan a construir siluetas sofisticadas pero urbanas. En cuanto a los colores predominan el marsala, beige, lima y azul.

Imbela Lilié Martín Meza. Madrid.

Nacida en Madrid, a sus 26 años concurre al certamen para presentar su colección titulada Por una cabeza, la cual se inspira en el tango de Carlos Gardel para contar una historia de pasión en las carreras de caballos. Asegura que es la primera vez que concurre a un evento de este tipo, a pesar de haber estudiado en el Centro Superior de Diseño de Moda de Madrid. Apasionada por todo lo que sea crear e innovar, busca la oportunidad de mostrar su trabajo ante el público y sobre una gran pasarela. Su propuesta está integrada por cortes rígidos, cortantes pero que a la vez continúan la silueta femenina, empleando para ello tejidos con fuerza como tapicerías que se fusionan con gasas y organzas para dar movimiento y ligereza a las prendas. En cuanto a la paleta cromática apuesta por los rojos, burdeos, verdes, negros y grises.

Esteban Morales Varón. Madrid.

Licenciado en Diseño Gráfico, la moda entró en su vida a mitad de carrera, combinando ambas formaciones y dedicándose actualmente a sus dos pasiones. Nació en Andalucía (Colombia) hace 26 años, aunque actualmente vive en Madrid y afirma que es la segunda vez que participa en el certamen de Jóvenes Diseñadores de Tenerife, ya que el pasado año optó al concurso aunque no logró quedar entre los finalistas. En esta edición ha visto cumplido su sueño gracias a su colección Avant-Garde performance, que se traduce como Actuación de vanguardia. Inspirada en el arte, sobre todo en el cubismo y en las pinturas geométricas y minimalistas de Jean Hélion, su propuesta está ideada para el otoño-invierno. Destacan las asimetrías y las siluetas marcadas, haciendo hincapié en anchos cinturones con tiras, pantalones y faldas ajustadas que perfilan el cuerpo femenino entre volúmenes y cortes rectos. Los tejidos incluyen punto de jersey, mangas acolchadas y piel sintética que simulan un efecto 3D en las prendas. La gama de color es muy variada, en alusión a la obra de Hélion.

El principal objetivo del certamen de Jóvenes Diseñadores de Tenerife es el de fomentar la aparición de nuevos valores en el diseño de la moda y la confección textil, incentivando a los creadores noveles con el fin de que puedan iniciar su andadura en la industria de la moda, fuente de empleo y de desarrollo económico.

