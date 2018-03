Estos galardones reconocen la labor de mujeres del municipio para avanzar hacia la igualdad y en pro del desarrollo social, cada año acorde a una temática diferente. Este 2018 se centra en la cooperación internacional, con varias premiadas cuyos nombres se conocerán en la gala que tendrá lugar el 14 de marzo, a las 20:00 horas, en el Auditorio Infanta Leonor.

Todo el programa ha sido elaborado con la implicación de varias áreas municipales, que incluyen Promoción Económica y Sector Primario, Cultura, Deportes y Educación, además de la principal impulsora, Servicios Sociales. Asimismo, cuenta con la colaboración de las administraciones insular y canaria, de varios colectivos del municipio y de profesionales en materia de igualdad.

Los actos comenzarán este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, una jornada reivindicativa en la que se leerá un manifiesto en la plaza del Ayuntamiento (12:00 horas). Además, se inaugurará la exposición La conquista de los derechos de las mujeres a lo largo de la historia, cedida por el Servicio Administrativo de Igualdad y Prevención de la Violencia de Género del Cabildo de Tenerife, que permanecerá en el Centro Cultural de Valle San Lorenzo hasta el 16 de marzo. A las 18:00 horas de esa tarde, el mismo Centro Cultural acogerá una serie de actividades de la mano de la asociación Mil Pequeños Gestos.

El alcalde, José Julián Mena, manifestó que "Arona, y especialmente este grupo de gobierno, cree firmemente en la lucha por la igualdad. Sabemos que estas políticas no se basan únicamente en acciones puntuales, sino que trabajamos para incorporarlas de manera transversal a todas y cada una de nuestras áreas, de manera que el municipio se convierta en un referente que impulse esta lucha en el conjunto de la Comarca Sur. Son numerosas las acciones que, por la igualdad, llevamos a cabo a lo largo de todo el año".

Mena declaró que "apoyo sin reservas la huelga convocada para este 8 de marzo porque creo que es necesario que el conjunto de la sociedad visibilice el papel que las mujeres tienen tanto en el sector público como privado y que deseo que esta movilización sea un revulsivo que acabe con injusticias como la brecha salarial entre hombres y mujeres. Es necesario que, desde la cooperación, trabajemos para que el reconocimiento de los derechos de las mujeres llegue a todos los rincones del mundo, una igualdad que tiene que ser real y efectiva".

La concejala de Servicios Sociales, Elena Cabello Moya, valoró que "tenemos mucho trabajo por hacer para avanzar hacia una igualdad real, un esfuerzo que no solo debe provenir de las mujeres porque se trata de un problema que afecta a toda la sociedad".

"Cada año, desde Arona, queremos rendir nuestro homenaje a aquellas mujeres que trabajan duramente para lograr un municipio y un mundo más justos, en el que el 50% de la población no continúe siendo discriminada por mandatos de género. Aunque nuestra voluntad es que todas y todos aquellos que avanzan en esta senda sientan que el municipio reconoce su esfuerzo, creemos que es importante ir paso a paso y que desgranar una realidad tan compleja es esencial para facilitar la comprensión y para visibilizar tan arduo trabajo".

En este sentido, la concejala recordó que, "en ediciones anteriores, hemos resaltado el papel de las mujeres cuidadoras y de las mujeres empresarias. Este año, hemos querido reconocer con los Premios municipales a las embajadoras de la igualdad, aquellas que no solo trabajan en el desarrollo social y económico de los pueblos, sino también en el bienestar de las mujeres".

Además, el municipio abordará la igualdad desde diferentes perspectivas y en los ámbitos del deporte, la agricultura, la sociología, las artes o el periodismo. Así, el sábado (10 de marzo), a las 12:00 horas y en el terrero municipal de Cabo Blanco, tendrá lugar la segunda Luchada institucional de las selecciones provinciales de mujeres, un encuentro organizado por la Federación Canaria de Lucha y el Patronato de Deportes de Arona.

VIII Ciclo Mujeres Extraordinarias

Desde esa jornada y hasta el 18 de marzo, el Mercado del Agricultor acogerá el programa de dinamización Del verde al violeta. Además de la Gala de Premios, el 14 de marzo comenzará la VIII edición del Ciclo Mujeres Extraordinarias, tres días en los que se rendirá un homenaje a la poetisa y pintora Pino Ojeda y que incluirá un recital, conferencias y la proyección del film La habitación del fondo, de Domingo Doreste.

Las acciones continuarán el 20 de marzo con Vidas de Leyenda, en el que la periodista canaria Noemí Galván dirigirá un coloquio con la también periodista, escritora y directora de programas televisivos Cristina Morató, autora de éxitos de la literatura como Viajeras intrépidas y aventureras (2001), Las Reinas de África (2003), Las Damas de Oriente (2006) y Cautiva en Arabia (2009), una apasionante biografía sobre la condesa Marga d'Andurain, espía vasco-francesa que en los años treinta vivió en Siria y trató de llegar a La Meca.

Morató y la mujer en la historia

En su libro Divas rebeldes (2010), la autora muestra el lado más humano y menos conocido de algunas de las grandes divas del siglo XX, entre ellas, Jackie Kennedy, Eva Perón, Maria Callas, Coco Chanel y Audrey Hepburn. En su última obra, Divina Lola (2017), la autora narra la extraordinaria historia de Lola Montes, una de las mujeres más famosas del siglo XIX, una bailarina, aventurera y cortesana que tuvo el mundo a sus pies.

Morató lleva más de veinte años recorriendo el mundo con su cámara fotográfica, especialmente América Latina, África y Asia. Ha visitado más de cuarenta países, en todos ellos ha realizado extensos reportajes culturales y antropológicos. Es Miembro Fundador de la Sociedad Geográfica Española y también pertenece a la prestigiosa Royal Geographic Society de Londres.

Desde la familia

Al día siguiente, 21 de marzo, el Centro Cívico de El Fraile acogerá el taller Por una familia igualitaria. Estrategias para un reparto equilibrado entre nuestras hijas e hijos de tareas y responsabilidades, a cargo de la socióloga Patricia G. Ojeda y organizada por la Concejalía de Educación. El día 23, se presentará la guía de teléfonos de interés sobre violencia de género, con una actividad formativa dirigida al personal del Servicio de Atención Ciudadana, en el marco del proyecto Estamos contigo.

Durante todo el mes de marzo, Adaris Canarias continuará desarrollando actividades en los centros educativos del municipio en el marco del proyecto Todas y todos luchamos por la igualdad en el mundo. Toda la información del programa Mujeres de Arona, mujeres del mundo se puede consultar en www.arona.org.