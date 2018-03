La Unión General de Trabajadores (UGT) en Canarias ha impulsado una iniciativa para que el Parlamento canario apruebe una resolución que inste a los diputados isleños en el Congreso de los Diputados que no presten su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) si estos no contemplan la actualización de las pensiones conforme al IPC y la derogación de las dos últimas reformas laborales. El sindicato considera que se abre un período vital que precisa del compromiso de todas las fuerzas políticas para que paren al Gobierno del PP en su ofensiva contra las clases trabajadoras de este país.

La UGT solicita que no solo se revaloricen las pensiones mínimas, sino todas. Se trata de una cuestión de justicia. La recuperación económica tan solo está llegando a las cuentas de resultado de las empresas y no a las familias canarias. El secretario general de UGT Canarias, Gustavo Santana, indica que "no es justo que las pensiones más altas sustenten una subida de las mínimas, absolutamente todas deben experimentar la actualización del IPC, ya que de lo contrario no estaríamos ante un verdadero reparto justo de la riqueza. No admitiremos que se escuden en este supuesto". Además, Santana pide "la derogación de las dos reformas laborales que han traído precariedad a la mayoría social y le han quitado capacidad de negociación a los trabajadores de cara a los empresarios".

El máximo representante de UGT considera que "un incremento de las pensiones garantizaría la consolidación de la recuperación económica, ya que les permitiría incrementar su poder adquisitivo, lo que acarrearía una reactivación de la economía en todos los niveles". Santana pide un compromiso real a todos los diputados y que abandonen posiciones ambiguas. "¿Están o no están dispuestos a pedir una revalorización justa de las pensiones?, esa es la pregunta que deben contestar todos", sentencia el sindicalista. Plantear una moción en el Parlamento Regional que obligue a todos los diputados a retratarse, es sin duda una oportunidad para visualizar el compromiso real de todos los grupos parlamentarios.