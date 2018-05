Arona/ Playa de las Américas, en Arona, se vestirá durante hoy y mañana con lo últi mode la moda nacional e internacional en el marco de Tenerife Fashion Weekend, un evento con el que pretende dinamizar el tejido comercial local y darlo a cono cerdentro y fuera de las fronteras de nuestro país atrayendo al municipio a algunasde las más prestigiosas personalidades de la industria.

Tenerife Fashion Weekend ha sido presentado hoy en rueda de prensa por la concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona, Dácil León, quien ha estado acompañada de caras muy conocidas del mundo de la moda, como el modelo Francisco Henriques, conocido internacionalmente por ser lacara de una de las últimas campañas de la firma Paco Rabanne, el periodista einfluencer Josie, diseñadores como Ágatha Ruiz de la Prada, representada en el

acto por su hija Cósima Ramírez, Felipe Vivas o Juan Duyos, además de otras personalidades como Natalia Ferviú, Esther García, José Belmonte, Blanca Zurita, Mery Turiel, Queca Férez o Patricia Ortega.



Dácil León ha destacado durante la presentación de estas jornadas que "desde el Área de Promoción Económica queremos, por un lado, dinamizar el comercio

local. Lo hacemos en todos los núcleos y localidades de Arona y, en este caso, en Playa de las Américas. Y, por otro lado, referenciar al municipio como lugar

destacado y conocido a nivel nacional e internacional para el turismo de compras.

Es la mejor manera de generar riqueza y de que esa riqueza revierta ennuestras vecinas y vecinos", ha agregado.

Espacio Room Village

A continuación, y tras la rueda de prensa, tendrá lugar la apertura del Espacio Room Village, ubicado en el Hotel Tigotán, y en el que convivirán durante la

duración de TFW diferentes marcas de Tenerife para mostrar y vender sus nuevas colecciones durante todo el fin de semana.

A partir del 16:30 se podrá disfrutar de la primera Talk "Tendencias de la Moda" en el Hotel Tigotán. En ella contaremos con los expertos Natalia Ferviú y Josie.

Seguidamente, a las 18:30h se podrá disfrutar de la Talk "La Edición de un Desfile" en el Hotel Tigotán. Los profesionales Juan Duyos (Diseñador), José Belmonte (Director de maquillaje y peluquería de MBFWM), Esther García (directorade producción de ESMA) y Blanca Zurita (Asesora de Comunicación y

Relaciones Públicas) desvelarán cómo la coordinación entre el diseñador, los equipos de producción y de backstage, maquillaje y peluquería, además de la

comunicación, hacen que un desfile sea posible y tenga una gran difusión.

Para finalizar la agenda del día, #TFW organiza una exposición con los looks más emblemáticos de Ágatha Ruiz de la Prada, Duyos y los tocados de Tolentino,

que tendrá lugar en el Hotel Sir Anthony a las 21:00.

El sábado por la mañana tendrá lugar una mesa redonda bajo el tema "El Backstagede la Moda", así como una TALK protagonizada por la influencer Mery

Turiel, que nos hablará sobre tendencias asequibles. Más tarde, a las 18.00 horasen el Hard Rock Café, se celebra la tercera edición del concurso New Face,

en el que se buscan las caras de la moda en el Municipio de Arona y que da la oportunidad a los jóvenes de iniciar una carrera profesional en el mundo de la

moda.

A partir de las 21.00 horas tendrá lugar Arona Fashion Night Out en Playa de las Américas, durante la cual los comercios abrirán sus puertas entre la animación

con diferentes actividades.