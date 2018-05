"Estas transferencias de efectivo de emergencia contribuyen a evitar el riesgo de hambruna, y también permiten a las familias que las reciben comprar alimentos y medicinas para sus hijos, muchos de ellos con desnutrición. Es también fundamental para evitar que las familias adopten medidas negativas, como el trabajo infantil y el matrimonio infantil, prácticas que han aumentado en Yemen", asegura Geert Cappelaere, director regional de UNICEF.

Las transferencias de efectivo son un balón de oxígeno para cerca de un tercio de la gente de Yemen. La población lleva años sufriendo un conflicto que ha llevado a la amenaza de hambruna y a brotes de difteria, cólera y diarrea acuosa aguda. La intensificación del conflicto en los últimos tres años ha matado y herido a cerca de 6.000 niños, y ha empobrecido al país aún más.

Las familias se han visto forzadas a adoptar medidas extremas para sobrevivir, como el trabajo y el matrimonio infantil, o el reclutamiento de niños en la lucha armada para mantener a sus familias.

Umm Mohammed, madre de cuatro hijos, no pudo cubrir las necesidades más básicas de su familia y se vio obligada a sacar al más pequeño de la escuela. "Estamos viviendo tiempos muy duros, hacemos una sola comida al día. Pero con el dinero en efectivo que hemos recibido he podido arreglar mi máquina de coser, comprar telas y tener clientes. La ayuda que recibí marcó una gran diferencia en la vida de mi familia", cuenta Umm.

Mohammed, su hijo de 12 años, explica: "Cuando mi madre me pidió que dejara de ir a la escuela, fui a mi habitación y me puse a llorar. Era el primero de la clase. Éramos tan pobres que no podíamos ni alimentarnos. Ahora he vuelto a la escuela. Estoy muy orgulloso de mi madre, que luchó mucho y nunca nos falló".

"El Proyecto de Transferencias de Efectivo de Emergencia está cambiando las vidas de millones de yemenís que no tienen otra Fuente de ingresos en estos tiempos difíciles", dice el doctor Asad Alam, director de país del Banco Mundial para Yemen, Egipto y Yibuti. "El programa contribuye a proporcionar apoyo a la renta básica, y de esta manera ayuda a que los niños sigan en la escuela, da los medios para comprar alimentos y medicinas, y ayuda a los yemenís a estar listos para reconstruir sus vidas una vez que se restablezca la paz".