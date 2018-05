Canarias/ Correspondientes a los sorteos de los días 5 y 7 de junio.

Dos fotografías tomadas en Canarias ilustran sendos cupones de la ONCE dedicados a la Semana del Medio Ambiente. Esta colección, formada por cuatro cupones, corresponde a los sorteos de los días 4, 5, 6 y 7 de junio. En concreto, los cupones con imágenes de Canarias son los de los días 5 y 7 de junio.



Esta serie de cupones ha sido presentada en Madrid, el 30 de mayo, por el presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, y la ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina.

El martes, 5 de junio, el cupón lo protagoniza la biodiversidad, con el lema 'Orgullosos de nuestra biodiversidad', e ilustrado con una fotografía de un bosque de laurisilva de La Gomera. La biodiversidad es la amplia variedad de seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman. España es uno de los países con mayor diversidad biológica de la Unión Europea debido a su posición geográfica, su diversidad geológica, la gran variabilidad climática, orográfica y edáfica, la historia paleobiogeográfica o la existencia de islas.

El último cupón de la serie, correspondiente al jueves, 7 de junio, lo protagonizan los océanos, con el lema 'Protegiendo los océanos para todos', e ilustrado con una imagen de una Tortuga Boba, tomada en aguas de la isla de El Hierro. Es necesario conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para lograr un desarrollo sostenible.

El lunes, 4 de junio, comienza la serie de cupones dedicada a la Semana del Medio Ambiente con el cupón dedicado al cambio climático, que incluye la frase 'Juntos por el clima'. Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra, algo debido a causas naturales y también a la acción del hombre. Existe un consenso científico, casi generalizado, sobre que nuestro modo de producción y consumo energético está generando una alteración climática global, de aquí la importancia de cuidar el clima.

El miércoles, 6 de junio, es el agua la protagonista del cupón, con la frase 'El agua nos da la vida. Cuidémosla'. La existencia de un sistema de planificación y gestión del agua que garantice el suministro en cantidad y en calidad suficiente es fundamental para asegurar el eficaz desenvolvimiento de una sociedad y de su economía y ofrecer altos niveles de seguridad minimizando el riesgo de fallos en cualquiera de los componentes del sistema.

Para más información sobre todo lo relacionado con el medio ambiente: http://www.mapama.gob.es/es.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.