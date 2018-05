Tenerife/ Las propuestas serán presentadas el próximo 30 de junio en la plaza del Cristo de Tacoronte. La octava edición del Open Space Intercultural, encuentro enfocado a compartir ideas sociales, organizado por la iniciativa Juntos En la misma dirección, impulsada por el Cabildo, la Universidad de La Laguna y el Ayuntamiento de Tacoronte, ya ha seleccionado las quince ideas que serán presentadas el próximo 30 de junio en la Plaza del Cristo de ese municipio.



Estas quince propuestas, presentadas por entidades diversas o por personas a título particular con el apoyo de algún colectivo, fueron seleccionadas de entre todas las presentadas atendiendo a los criterios que se establecen en las bases de esta actividad, en la que se buscan ideas enfocadas a la promoción de materias como el diálogo intercultural, la convivencia en la diversidad o la cohesión e inclusión sociales. El objetivo es que las personas o entidades que promueven estas ideas encuentren en el Open Space Intercultural colaboración de otras personas o colectivos, consejo, apoyo logístico, difusión e incluso financiación para lograr hacer realidad su propuesta.

Las quince ideas que finalmente serán presentadas en el VIII Open Space Intercultural conforman un mosaico de iniciativas sociales enfocadas a diferentes ámbitos y con objetivos diversos. En esta edición hay propuestas orientadas a la convivencia en la diversidad y la interculturalidad, con ideas como Mezclando sabores, que propone conocer otras culturas y realidades a través de la gastronomía; La Maleta Viajera, una herramienta educativa y lúdica para trabajar en las aulas convivencia y valores; una propuesta para conocer las raíces comunes de los seres humanos a través del lenguaje; una iniciativa para abordar la diversidad cultural y sexual a través de la música; la realización de un festival intercultural en Las Moraditas de Taco (San Cristóbal de La Laguna); la puesta en marcha de una Guagua Itinerante Intercultural y la realización en Tenerife de un proyecto europeo para implicar a los ámbitos político y ciudadano de cara a extraer propuestas para transformar las políticas migratorias en una dirección más equitativa e integradora.

Asimismo, hay varias propuestas enmarcadas en al ámbito de la cohesión e inclusión sociales, como es el caso de la idea Música para todos con el Bao-Pao, un instrumento que permite tocar música a personas con diferentes capacidades o conocimientos; una iniciativa denominada "Historias de vida", que plantea utilizar el teatro y las artes plásticas para visibilizar a personas con trastorno mental grave; una idea que propone la creación de comunidades inclusivas ante el envejecimiento y aborda el fenómeno de la 'soledad no deseada'; la idea edHucativo Project, que trata de incorporar la pedagogía hospitalaria en la atención integral del paciente infanto-juvenil con el apoyo de la innovación tecnológica, y también, una iniciativa para propiciar el trabajo en red entre los distintos barrios del municipio de Tacoronte.

También en el ámbito de la cohesión social y la participación ciudadana se han seleccionado iniciativas como Despierta tu ciudad, una Gymkana del Aprendizaje para fomentar el deporte, el respeto al medio ambiente y el ocio activo y saludable; un grupo de jóvenes que plantea un proceso participativo para crear un Parque de skate y parkour en Candelaria o la puesta en marcha de una Escuela Participativa de Igualdad para dar a conocer experiencias y compartir claves y conocimientos sobre el tema de la igualdad.

Una sociedad más inclusiva

El vicepresidente Socioeconómico del Cabildo de Tenerife, Efraín Medina, asegura que el Open Space Intercultural "es una de las actividades más destacadas de las que se realizan en el marco de la iniciativa Juntos En la misma dirección, porque es una plataforma excelente para promover e impulsar iniciativas que pretenden construir una sociedad mejor, más cohesionada y más inclusiva y porque sirve para que nuevas personas y colectivos conozcan la labor que desarrollamos a través de esta estrategia".

Por su parte, el vicerrector de Relaciones con la Sociedad de la Universidad de La Laguna, Francisco García, menciona la "química que se genera en este encuentro, que permite que una idea no solo encuentre colaboración y apoyo, sino que, además, se enriquezca y crezca con las aportaciones y puntos de vista de otras personas, de modo que una idea individual se acaba convirtiendo en una ilusión compartida. La Universidad siempre debe estar apoyando la generación de ideas, máxime cuando son impulsadas de forma colectiva y altruista por personas que quieren construir un mundo mejor".

Para el alcalde de Tacoronte, Álvaro Dávila, acoger en la ciudad esta nueva edición del Open Space Intercultural, "sintoniza con nuestra apuesta por potenciar la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos del municipio y en el progreso de la sociedad. Precisamente, uno de los proyectos que se expondrán en la plaza del Cristo profundiza en el desarrollo del trabajo colaborativo y en red entre los vecinos de distintos barrios tacoronteros, una iniciativa que vemos muy interesante desde el Consistorio".

La dinámica de trabajo que se utiliza en este evento permite compartir las ideas y crear vínculos entre las personas participantes para iniciar un proceso participativo que desemboque en la realización de la iniciativa. Las propuestas presentadas al Open Space Intercultural son expuestas ante el conjunto de personas que asisten a este evento. Una vez finalizada la ronda de presentaciones, se inicia una segunda fase del encuentro, en la que, en tres turnos diferentes, se disponen quince espacios de encuentro para que las personas y entidades promotoras de cada iniciativa puedan informar con mayor detalle sobre las mismas, dialogar y comentar la idea para lograr complementarla, mejorarla y enriquecerla, consiguiendo, además, que otras entidades se sumen para darle un impulso compartido.

De las siete ediciones del Open Space Intercultural celebradas hasta la fecha se han obtenido resultados muy positivos, pasando de simples ideas a realidades concretas gracias al trabajo, la implicación y el entusiasmo de las personas y entidades que las impulsaron, así como aquellas otras que se sumaron para lograrlo. Estas ediciones se han ido desarrollando en distintos lugares de la isla de Tenerife de manera itinerante, desde la primera edición en Fañabé (Adeje) en 2010 hasta la más reciente en 2017 en San Isidro (Granadilla de Abona), pasando por Los Cristianos, Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife, San Cristóbal de La Laguna y Garachico, para recalar ahora por primera vez en un municipio de Acentejo.

De este modo es como, en el seno de la iniciativa Juntos En la misma dirección y con el impulso de este evento, se han logrado poner en marcha en Tenerife, entre otras, iniciativas como la elaboración de una Guía de Acogida para las personas que llegan a la Isla, que está en proceso de conclusión y presentación pública; un intercambio con jóvenes de seis países europeos; la actividad 'Ginkana Intercultural Antirrumores'; la realización de talleres de diálogo interreligioso en centros educativos; un proyecto para mejorar la educación en Boulilly (Mali); una campaña de concienciación sobre convivencia en Candelaria; una campaña de recogida de juguetes interculturales; la creación de una Escuela de Participación Social, de la que ya se han desarrollado quince ediciones; la organización del primer Foro de Diálogo Interreligioso de Tenerife; el desarrollo de instrumentos musicales adaptados para personas "diversamente hábiles"; una campaña de recogida de material escolar para familias con escasos recursos; o la puesta en marcha de un grupo de trabajo de participación infantil.

