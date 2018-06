Las Palmas de Gran Canaria/ PACMA denuncia que durante la Feria de Ganado de Arucas en Gran Canaria los pasados días 28 y 29 de mayo se mantuvo a los animales en malas condiciones, se les obligó a realizar esfuerzos físicos a 30 grados de temperatura e incluso se les golpeó cuando se resistieron.

VÍDEO: condiciones de los animales en la feria de ganado https://vimeo.com/273290134



En este evento, organizado y promovido por el Cabildo de Gran Canaria, los animales, según PACMA, se encontraban en un entorno hostil, rodeados de factores negativos que les producen estrés y ansiedad. Durante la celebración del torneo de ganadería de arrastre los animales sufrieron los gritos del público, la megafonía y la música, además de que fueron obligados a realizar un tremendo esfuerzo físico para el que no están preparados, y que se hace palpable cuando los animales sacan la lengua, lo cual es un claro síntoma de alta frecuencia cardíaca y respiratoria. "Los bovinos son animales altamente sensibles y, al contrario de lo que nos puede hacer pensar su fuerte físico, no resisten grandes esfuerzos y no están preparados para este tipo de actividades, que deberíamos desterrar de nuestras tradiciones. La sociedad reclama mayor sensibilidad y un trato digno hacia los animales", explica Iris Sánchez, portavoz de PACMA en Gran Canaria.

El Partido Animalista puso en conocimiento del SEPRONA estos hechos para que sean investigados. Por otro lado, PACMA ya propuso en las alegaciones presentadas al Anteproyecto de Ley de Protección y Tenencia de Animales de Compañía que el arrastre de ganado fuese prohibido, y espera que el Gobierno de Canarias acceda finalmente a tener en cuenta esta propuesta. Por otro lado, el Partido Animalista reclama al Cabildo de Gran Canaria que deje de autorizar y organizar ferias de ganado, en las que no se puede garantizar el bienestar de los animales.