"Queremos hacer hincapié en las acciones locales en ciudades y comunidades de las cuales formamos parte y conseguir así que las personas de nuestro entorno tomen conciencia de aquellos actos que realizan de forma cotidiana en su día a día y que pueden resultar nocivos para el medio en el que viven", recalca Justa.

Además, esta campaña (que incluye acciones en RRSS, actos de calle, charlas formativas en centros de educación formal y no formal, etc) también tiene el objetivo de sensibilizar a la población en materia de pobreza energética y su relación con el Medio Ambiente y el cambio climático.

En la provincia de Las Palmas, la campaña se llevará a cabo por Cruz Roja Juventud en las Asambleas Telde y Las Palmas de Gran Canaria y en la Asamblea insular de Fuerteventura en colaboración con el Plan de Medio Ambiente.

Llamamiento contra el cambio climático y la pobreza energética

El cambio climático ejerce un impacto negativo en la economía, la vida de las personas, las comunidades y los países. Así se recoge en la Agenda 2030 de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible y en el Acuerdo de París, dirigido a establecer planes climáticos para lograr reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Los responsables últimos de las emisiones somos todos, empresas, administraciones públicas, organizaciones no lucrativas y ciudadanos y su impacto afecta en mayor medida a los colectivos más vulnerables.

Por esta razón, Cruz Roja Española ha lanzado este año un llamamiento contra el cambio climático y la pobreza energética, 'Comprometidos con las personas y el medio ambiente'. "Esta iniciativa pretende fomentar la corresponsabilidad de Cruz Roja, la sociedad civil y las empresas sobre el cambio climático y la lucha contra la pobreza energética", según apunta Sara Casas, técnica del Departamento de Formación y Medio Ambiente de Cruz Roja.

"Trabajaremos para que cada Asamblea de Cruz Roja conozca las emisiones de GEI que genera, establezca un plan de reducción de estas emisiones, y compense las que no se puedan reducir, financiando proyectos de lucha contra la pobreza energética", indica Casas.

La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 21ºC en invierno y 25ºC en verano, según los criterios de la Organización Mundial de la Salud). Aproximadamente, unos 4,5 millones de personas podrían estar en riesgo de pobreza energética en España.

La situación es más preocupante en el caso de las familias atendidas por Cruz Roja. Según el Boletín número 11 sobre la Vulnerabilidad Social, el 41,4% de los hogares no puede mantener su vivienda con una temperatura adecuada durante los meses fríos. Y, del 22% de las personas atendidas que señalan problemas para sufragar gastos de la vivienda, un 42,2% señala no poder pagar el alquiler, y el 14,8 no hace frente al pago de la hipoteca desde hace algún tiempo.

La pobreza energética afecta a la salud, al desempeño académico de los menores, disminuye los contactos sociales, dificulta la búsqueda de empleo y obliga a las familias a entra de la disyuntiva alimentación o calefacción, tener que hacer frente al pago de suministros energéticos puede significar disminuir el gasto en alimentación.

Para hacer frente a esta situación, Cruz Roja Española desarrolla diversos programas de emergencia social que se dirigen a la cobertura de las necesidades básicas y al apoyo a las familias para afrontar las situaciones más graves a las que se ven sometidas.

"Con este llamamiento 'Comprometidos con las personas y el medio ambiente', que tiene una duración inicial de tres años, esperamos trabajar con más de 12.000 familias en situación de pobreza energética al año, dotándolas de recursos para mejorar la eficiencia energética de su hogar", indica Sara Casas.

Objetivos de Desarrollo Sostenibles

La Asamblea General de la ONU el 25 de septiembre de 2015, adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años.

El Objetivo 11 de los ODS pretende lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.