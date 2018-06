Nacional/ "Nos alivia que estas 629 personas sean acogidas en nuestro país. Entre ellas hay 123 niños solos o no acompañados que nos preocupan particularmente.

Los niños solos o no acompañados son especialmente vulnerables a la trata de seres humanos y a la explotación sexual. No debemos dejar que Europa se deshumanice y cierre los ojos ante una realidad de la que nos separan escasos kilómetros.