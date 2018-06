Madrid/ Ante el anuncio que ha hecho hoy el Gobierno del nombramiento de María Luisa Carcedo como Alta Comisionada de lucha contra la pobreza infantil, Save the Children y UNICEF Comité Español piden a todos los grupos políticos que apoyen su labor.

La hasta ahora senadora será la responsable de situar en la agenda política los intereses de la infancia más vulnerable y combatir la pobreza infantil que en nuestro país afecta a 1 de cada 3 menores, un total de 2.461.008 niños y niñas y a los hogares en los que viven.



Ambas entidades esperan que Carcedo logre generar un diálogo que involucre tanto a las organizaciones y niños y niñas, como a figuras del mundo académico y a los grupos políticos para aunar esfuerzos en la lucha contra la pobreza infantil.

"Ahora es necesario traducir esta prioridad política en una prioridad en el gasto público. Es preciso que la nueva Alta Comisionada impulse de manera efectiva políticas desde los distintos ministerios que logren proteger a la infancia, especialmente a aquella en situación de mayor vulnerabilidad", dice Andrés Conde, director general de Save the Children.

Para Javier Martos, director ejecutivo de UNICEF Comité Español "el impulso de las medidas necesarias no solo reducirá la tasa de pobreza infantil, sino prevendrá riesgos sociales futuros. Estaremos respondiendo a las observaciones del Comité de los Derechos del Niño que ha reiterado al Estado Español la urgencia de reducir la pobreza infantil. Y estaremos contribuyendo a un compromiso para asegurar los máximos niveles de protección y bienestar de niños, niñas y adolescentes".

Las organizaciones recuerdan que una inversión de 4.304,13 millones de euros permitiría que 638.770 niños y niñas y sus familias salgan de la pobreza. Medidas como mejorar la prestación por hijo a cargo, tanto en cobertura como en cuantía, e impulsar una certificación de familias monoparentales a nivel nacional deberían ser prioritarias en las líneas de trabajo de la Alta Comisionada para poder ver cambios reales.

Sobre Save the Children

Save the Children es la organización independiente líder en la defensa de los derechos de la infancia en todo el mundo. Trabaja en más de 120 países salvando vidas, proporcionando seguridad y protección a los niños y las niñas y defendiendo sus derechos en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

En España trabaja desde hace más de 20 años con programas de atención a los niños y niñas más vulnerables, centrados en la infancia en riesgo de pobreza o exclusión social. A través de sus programas en España, proporcionan una atención integral a los niños, niñas y sus familias para que la situación económica o de exclusión social en la que viven los niños no les impida disfrutar plenamente de sus derechos y puedan alcanzar el máximo de sus capacidades.

Acerca de UNICEF

UNICEF promueve los derechos y el bienestar de todos los niños y niñas en todo lo que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar este compromiso en acciones prácticas, centrando especialmente nuestros esfuerzos en llegar a los niños más vulnerables y excluidos para el beneficio de todos los niños, en todas partes.

