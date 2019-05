Nace "Mujeres Influyentes de Canarias"

Ana Suárez Calvo,presidenta del Consejo Consultivo de Asepeyo, miembro del Consejo Consultivo de Fundación de Puertos de las Palmas y miembro de los consejos de empresa familiar de Canarias y Federación de Empresas Portuarias (FEDEPORT); Pino Riesco Manrique de Lara, asistente de Presidencia de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Belkis Suárez, empresaria turística y miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Las Palmas (AEH), la magistrada María Mercedes Martín Olivera; la notario Nieves Cabrera Umpierrez; María Cabré, directora general de Atlantis Publicidad, Rosa Rodríguez, consejera de Enagás, Carmen García Pascual, consejera delegada de Grupo Montesano y Presidenta de la Asociación de la Empresa Familiar de Canarias (EFCA); Susana del Castillo, del grupo Casticapital, Laura Acosta, CEO del Grupo Acosta Matos; Sofía Puig Alfonso, directora de Golf Las Américas, Maria del Carmen Lledó, People & Culture Director de JTI (Japan Tobacco International); Laura Galarza, Vicepresidenta Ejecutiva en Grupo Galaco; la arquitecta Evelyn Alonso Rohner; Herminia Rodriguez Rosas, vicepresidencia en Grupo San Roque y VP en ASPE (Alianza para la Sanidad Privada Española); Beatriz Martínez Ruiz, directora territorial para Canarias del Banco Santander; Maica Gil, fundadora de Heroikka y del Gran Canaria Summit; Monica Muñoz, presidenta de la Zona Comercial Abierta de Telde; Toni Acosta, actriz; Toñi Varela, investigadora del Astronómico de Canarias; Sonia Ferrera, consejera delegada de Verta, Lidia Monzón, empresaria, coach y speaker, Milagros Luis Brito, ex directora General de Deportes del Gobierno de Canarias y actual directora de proyectos de la Fundación Canaria UD Las Palmas y Rita Calero, fundadora la Revista MásMujer, son las mujeres profesionales que participaron en la fundación de este grupo de influencia, el séptimo a nivel nacional, que partir de ahora se pone en marcha.Forman también parte del grupo canario, aunque no pudieron asistir a la cita madrileña, Alicia Martinon Suarez, CEO del Grupo Grumasa; Marisa Galarza, de Grupo Galaco, y Esther Pérez Verdú, tecnóloga y organizadora de TEDx Canarias.A la cena asistieron la propia Recio, directora de la red de mujeres profesionales, emprendedoras y líderes WOMANTALENT y artífice de "Mujeres influyentes", e Isabel Tocino, VP del Banco Santander y miembro fundacional del grupo cántabro que dio origen el pasado mes de octubre a esta red de líderes única en España y que ya ha dado como fruto la creación de grupos similares en Aragón, Galicia, Madrid, Castilla y León y Andalucía.El grupo "Mujeres Influyentes de Canarias", como sus grupos hermanos de otras comunidades autónomas, nace con tres objetivos primordiales:1. Establecer un red de contactos y apoyo entre mujeres líderes2. Visibilizar a las mujeres poniendo de manifiesto que sus regiones de origen son productoras y exportadoras de talento y liderazgo, esto es, visibilizando, en este caso a Canarias, como generadora de capital humano y estableciendo un camino de reconocimiento de ida y vuelta entre el líder y su tierra.3. Desarrollar actividades y proyectos que narren y potencien el liderazgo que ya ostentan las mujeres y establecer una dinámica de encuentros en los que el grupo actuará como Think tank, aprovechando la destacada formación y experiencia de sus componentes, para sacar conclusiones y analizar temas de debate que se pondrán sobre la mesa en próximas reuniones. Así, cada grupo, contribuirá con sus recomendaciones e ideas al progreso de la sociedad y la Economía, en su región de origen o a nivel nacional.

La idea de esta excepcional red surgió a finales de 2018, cuando Recio, especialista en Liderazgo, marca personal, desarrollo directivo y Comunicación, organizó una cena para poner en valor a las mujeres líderes de Cantabria, su tierra natal. La iniciativa fue un éxito con amplia repercusion que provocó peticiones de distintas comunidades autónomas para replicar el modelo y así se empezó a extender por todo el territorio nacional.

"Mujeres Influyentes de España" ya es una realidad con grupos de influencia que están desarrollando, entre otras, actividades, mentoring y mentoring express; proyectos editoriales y formativos; acciones de comunicación y visibilidad; acciones de apoyo, encuentros y sesiones de networking. Un I Encuentro Nacional está previsto para octubre de 2019 en Madrid con el objetivo de poner en contacto a todas las redes regionales.

En las próximas semanas, Mujeres Influyentes irá creando los restantes grupos autonómicos. Los próximos serán La Rioja, Extremadura y Castilla La Mancha.

El grupo canario empezará a rodar con efecto inmediato, ya que en Gran Canaria Summit, evento que conecta a emprendedores de África, America y Europa y que se celebra esta misma semana en Las Palmas, Recio presentará precisamente este proyecto desde una perspectiva regional y nacional. El mismo 23 de mayo, regresará a Madrid para recoger el "Premio Tu Economía" a los RRHH de LA RAZÓN por su labor en favor del Liderazgo de la Mujer desde WOMANTALENT y por la iniciativa "Mujeres Influyentes".