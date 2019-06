Cruz Roja en Canarias atiende a más de 245.000 personas a través de todos sus proyectos y servicios

Canarias/ El pasado miércoles, 05 de junio, el presidente autonómico de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, y la presidenta provincial de S/C de Tenerife, Mayte Pociello, han ofrecido una presentación de la memoria de actividad del 2018 de Cruz Roja en Canarias.

En el acto informativo, que ha tenido lugar en la sede provincial de Cruz Roja en Santa Cruz de Tenerife, el presidente autonómico comentó que el balance del año pasado en líneas generales es positivo. "Nuestras capacidades se han volcado en un trabajo continuado para apoyar a las personas más vulnerables, atendiendo a las situaciones de mayor dificultad para poder hacer frente a las necesidades básicas, que se derivan del desempleo, de la precariedad laboral y de

las situaciones de desprotección social y sanitaria".



"Un elemento crucial en nuestras líneas de intervención ha sido el despliegue de un nuevo Marco de Atención a las Personas, facilitando mejoras en la acogida, el diagnóstico, la intervención, el seguimiento y la evaluación, homogeneizando respuestas y dotando a la intervención de un carácter integral". Añadió Antonio Rico.

El número de personas atendidas durante el pasado año 2018, desde las diferentes áreas de acción (Intervención Social, Empleo, Socorros y Emergencias, Formación, Cruz Roja Juventud, ...), ascendió a 245.521.

El área en la que se concentra la mayor parte de estas personas asistidas es Intervención Social, donde la Institución destina el mayor presupuesto, con 91.172 usuarios directos e indirectos, con quienes se ha realizado 467.804 intervenciones. El 74% de estas personas atendidas a través de los 50 proyectos y servicios sociales de la Institución corresponde al colectivo en extrema vulnerabilidad, seguido del colectivo de personas mayores con un 10%, inmigrantes (7%), personas con discapacidad (3%), mujeres en dificultad social (3%), y el 3% restante a otros colectivos (reclusos, infancia, personas afectadas por VIH-Sida, jóvenes en

dificultad social, etc.).

Un total de 25.880 personas han recibido atención en materia de emergencia social para la cobertura de sus necesidades básicas, mediante la entrega de productos alimentarios, vestuario, material escolar, productos de higiene personal y limpieza del hogar, juguetes, productos sanitarios y ayudas de menaje; y a través de aportaciones económicas para el pago de recibos de suministros, transporte y ayudas educativas, lo que ha supuesto 67.479 entregas de ayudas.

Humanidad Imparcialidad Neutralidad Independencia Voluntariado Unidad Universalidad "A esta labor de atención primaria se suma el gran esfuerzo que realizamos para promover la igualdad de oportunidades y, de esta forma, que quienes se encuentran en esta situación de desventaja puedan acceder al mercado laboral con las mismas condiciones". Explicó la presidenta provincial de Cruz Roja durante su intervención.

En este sentido, la Institución cuenta con un consolidado Plan de Empleo dirigido a colectivos, que, por su perfil, son de difícil inserción laboral, como personas mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres en dificultad social, jóvenes, población inmigrante, víctimas de violencia de género, etc. El año pasado, Cruz Roja en Canarias atendió a 3.789 personas mediante los 40 proyectos que contempla este Plan, gracias en gran medida a la colaboración de 499 empresas. De este total, 893 personas han logrado insertarse en el mercado laboral, lo que supone una ratio de inserción del 23,5 por ciento.

Hay que resaltar también la labor que ha realizado la Institución en fortalecer sus capacidades para mejorar los servicios de socorros y emergencias, desde los cuales, el año pasado se atendieron a 14.893 personas. Concretamente, se dio cobertura a 7.297 servicios preventivos en actos deportivos, tradicionales, musicales, etc., tanto acuáticos como terrestres. Además, se desarrolló una intensa actividad en las 26 playas y zonas de baño en las que Cruz Roja dio asistencia sociosanitaria, llegando a atender a un total de 9.791 personas.

Paralelamente, la Organización ha impulsado 1.179 acciones formativas en las que han participado 15.086 alumnos (voluntariado, personal interno, usuarios y población general). Y ha puesto en marcha campañas de educación, sensibilización y mejora ambiental que han llegado a 1.309 personas, así como 9.585 acciones de salud dirigidas a la población en general, con especial interés en aquellas personas que presentan más obstáculos para mantener hábitos de vida saludable.

Al mismo tiempo, 27.074 menores y jóvenes han participado en las actividades organizadas desde la Asociación Juvenil (Cruz Roja Juventud), a través de sus programas de "Promoción y Educación para la Salud", "Infancia Hospitalizada", "Centros de Mediación Social", "Perspectiva de Género y Educación" y "Promoción del Éxito Escolar".

Desde el Centro Autonómico de Coordinación se han realizado 436.267 atenciones de llamadas y agendas dentro del servicio de la teleasistencia domiciliaria, donde se cubren situaciones de emergencia, permitiendo a las personas mayores, así como a personas con discapacidad, movilidad reducida o enfermedad crónica, entre otras. Asimismo, desde este centro, operativo las 24 horas al día y los 365 días del año, también se cubren situaciones de riesgo y emergencias que puedan acontecer en el territorio autonómico, para lo que se activan los recursos necesarios.

Esta labor ha sido posible, en gran medida, gracias a que Cruz Roja cuenta con una amplia red territorial, con sus 19 asambleas locales, comarcales e insulares, sus 2 oficinas provinciales, su oficina autonómica y sus 72 centros y puntos de actividad, repartidos en casi la totalidad de los municipios de esta comunidad autónoma, lo que permite a la Institución actuar desde la proximidad local con una proyección global.

A esto se suma el valioso apoyo que ha recibido de sus 12.526 voluntarios y voluntarias (1.274 nuevas altas en 2018), pilar fundamental de la Institución, que facilitan su labor diaria, y de sus 66.102 personas y 729 empresas socias, que con sus aportaciones económicas dan continuidad a esta labor humanitaria, así como la colaboración de toda la sociedad, que cada año demuestra ser una de las más solidarias del territorio nacional, apoyando acciones importantes para la captación de fondos propios, como el Sorteo de Oro, el Día de la Banderita, etc.

Por último, en cuanto a información económica, el pasado año Cruz Roja contó con unos ingresos que ascendieron a 25.635.538 euros, procedentes en un 42% de subvenciones y convenios, un 34,5% de captación de fondos, el 19,5% de Prestaciones de Servicios y un 4% de otros. Mientras que los gastos de la Organización ascendieron a 25.009.674 euros. Al Humanidad Imparcialidad Neutralidad Independencia Voluntariado Unidad Universalidad respecto, el 26% del gasto de actividad se destinó a trabajar la integración social y laboral de las personas en dificultad social, así como a apoyar a las personas en situación de extrema vulnerabilidad. Luego, un 18% se invirtió en socorros y emergencias, y el resto en las otras áreas que desarrolla la Institución a favor de los colectivos más desfavorecidos.