El Cabildo entrega la Medalla de Oro al Grupo CIO y a la Sociedad Agraria de Trasformación FAST

Tenerife/ La Corporación insular reconoce así su contribución al desarrollo económico y social de Tenerife. El Cabildo ha entregado hoy [lunes 10] la Medalla de Oro de la Isla al Grupo CIO (Compañía de las Isla Occidentales) y a la Sociedad Agraria de Transformación FAST por su contribución al desarrollo económico y social de Tenerife.



El acto ha contado con la presencia del presidente del Cabildo en funciones, Carlos Alonso; así como varios consejeros insulares y otras autoridades que acompañaron a los representantes de las instituciones distinguidas: Francisco Javier Zamorano, presidente del grupo CIO, y Leopoldo Cólogan, vicepresidente de FAST.

Alonso destacó en su intervención que "tenemos hoy aquí dos caras distintas de una misma moneda: una iniciativa colectiva de carácter social que ha jalonado su existencia con el mayor de los éxitos y, por otro lado, una iniciativa privada que ha conseguido contribuir a la fortaleza y a la prosperidad de la economía de Tenerife".

De la Sociedad Agraria de Transformación FAST, el presidente del Cabildo en funciones subrayó que más de un siglo después de su creación "sigue siendo un proyecto ejemplar". Alonso recordó que "frente a lo que algunos critican, los agricultores canarios han sabido reinventarse a sí mismos aprendiendo de los errores de otros sectores económicos". En esta línea, argumentó que la FAST "es una cooperativa líder en el mundo de la agroalimentación y un modelo de gestión que ha incorporado sistemas eficientes de ahorro de agua, de nuevas técnicas de cultivo, de iniciativas de sostenibilidad y de producciones ecológicas cada vez más demandadas por los consumidores".

El vicepresidente de la sociedad, Leopoldo Cólogan, realizó en su intervención un repaso de la historia de la FAST, como su exitosa incursión en Europa en su defensa del plátano canario.

En cuanto a la Compañía de las Islas Occidentales, el presidente en funciones destacó en su intervención su apuesta por la diversificación empresarial en sectores tan estratégicos como la producción de agua embotellada, en el terreno inmobiliario y en el sector hotelero con la creación de un hotel de cinco estrellas gran lujo, el Bahía del Duque, que fue y sigue siendo un referente de un turismo de calidad que ellos fueron pioneros en conquistar".

"CIO pertenece por méritos propios, como la FAST, a ese acervo de proyectos que llenan de orgullo a esta Isla. Porque el éxito no es fruto del azar, sino del trabajo y del talento. Porque crean puestos de trabajo esenciales para nuestra economía y porque han sabido superar las adversidades que siempre se encuentran en todo camino que se extiende en el tiempo", concluyó Carlos Alonso.

Por su parte, el presidente del grupo, Francisco Javier Zamorano, mostró su agradecimiento por la distinción, "una recompensa al trabajo de cuatro generaciones durante más de 100 años que no hubiera sido posible sin la implicación de nuestros empleados".

Grupo CIO (Compañía de las Islas Occidentales)

Grupo CIO, cuya principal actividad estuvo enfocada durante años en el sector tabaquero, inicia su andadura en 1902 de la mano de Luis Zamorano Benítez, fundador de una de las primeras fábricas de tabaco de Canarias con varios almacenes y estancos. En 1949, Luis Zamorano Tais creó la compañía (CITA) Centro Industrial de Tabaqueros Asociados, que triunfó con las marcas de cigarrillos Rex, Record, XXX y, sobre, todo Coronas.

Pionero de la industria en Canarias, Luis Zamorano Tais diversificó sus negocios y fue socio fundador de numerosas empresas como "Siete Mares" (dedicado a la importación de productos cárnicos), "Frigoten" (empresa de congelados), "Montesano (fábrica de jamones y embutidos), "Aguas de Vilaflor" (embotelladora del agua Fuentealta) y el "Supermercado San Antonio". También creó "Ganigo", la mejor galería de arte de la isla y abarcó el sector inmobiliario con edificios en calles céntricas de Santa Cruz y varias naves industriales. Otra de sus áreas de negocio fue el sector inmobiliario, tanto industrial como de viviendas, en la zona metropolitana. En 1993 se realiza la inauguración el Gran Hotel Bahía del Duque y en 2005 se funda la Compañía de las Islas Occidentales (CIO).

El Cabildo de Tenerife ha considerado a Grupo CIO un referente de excelencia empresarial en los sectores turístico, industrial, de servicios e inmobiliario, gracias a su capacidad de innovación, a su flexibilidad y a su enfoque a largo plazo con el que ha sabido desarrollar una visión de negocio a lo largo de su trayectoria.

La Medalla de Oro de la Isla tiene como objetivo premiar un servicio extraordinario que contribuye al desarrollo económico y social de Tenerife y, en este sentido, el Cabildo ha considera que hablar de CIO es hablar de la historia de Tenerife y de Canarias, que a través de varias generaciones, ha favorecido la generación de tejido económico y la creación de oportunidades laborales.

Fruto de esa apuesta firme y convencida, de la gran dedicación y de un importante esfuerzo inversor, apostando siempre por la calidad en todos sus aspectos, Grupo CIO es un referente de excelencia empresarial con la que han logrado colocarse como líderes en muchos sectores de la economía canaria.

Sociedad Agraria de Transformación FAST

El 1 de diciembre de 1914 dio comienzo una historia de unión y valentía. 23 agricultores del Valle de la Orotava marcaron un hito sin precedente, que se guarda en la memoria de Canarias, fundando el Sindicato Agrícola de Tenerife. Tal y como se recoge en el libro "Fast, Cien años", realizado por Miguel Machado, su objetivo principal era la defensa de los intereses canarios comercializando sus productos de forma conjunta y así, romper el monopolio británico que sufrían las islas con respecto a la producción y exportación de plátanos

En la actualidad la FAST, con sus 160 puestos de trabajo directos y más de 1.000 indirectos, sabe conjugar sus años de trayectoria como referente en el mundo del plátano con la innovación y la creatividad dentro del subsector. Se trata de una empresa que ha sabido adaptarse a la perfección a los tiempos actuales y renovarse tecnológicamente ofreciendo unos empaquetados, tanto en su delegación norte de Las Arenas en la Orotava como en la delegación de Armeñime en Adeje, que aseguran una trazabilidad totalmente automatizada y efectiva.

Aunque el plátano siempre ha sido el centro de su actividad, la FAST ha sabido diversificarse ocupándose de más de 70 productos cultivados en nuestra tierra, entre los que destaca, junto a diferentes frutas tropicales, el aguacate, su apuesta de futuro. Además, trabaja en el proyecto más importante de ventas de frutas y verduras ecológicas planteado hoy en día por una empresa canaria. La FAST no es sólo una empresa líder en agroalimentación, es además modelo de excelencia en la gestión sostenible a través de su responsabilidad social empresarial, generadora de valor compartido para su empresa, la sociedad y nuestro medioambiente.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)