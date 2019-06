La exuberante naturaleza del Parque Rural de Anaga, en el cupón de la ONCE

Santa Cruz de Tenerife/ La exuberante naturaleza del Parque Rural de Anaga llena el cupón de la ONCE del lunes, 1 de julio. Cinco millones y medio de cupones difundirán este entorno.

Andrés Guillén Guillén Director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife y José Antonio Valbuena Alonso Consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Seguridad en funciones del Cabildo de Tenerife, acompañados de la alcaldesa de Tegueste Ana Rosa Mena y del alcalde de San Cristobal de la Laguna Luis Yeray Gutiérrez, han presentado este cupón, que está ilustrado con una fotografía del bosque de laurisilva.



El Parque Rural de Anaga, situado en Santa Cruz de Tenerife, está declarado Reserva de la Biosfera. Su abrupta cordillera de cumbres recortadas, los valles y barrancos y sus playas hacen las delicias de quienes visitan este paradisíaco entorno natural.

Con una extensión de cerca de 14.500 hectáreas, abarca una parte importante de la Isla de Tenerife y se extiende por los municipios de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Tegueste.

Su flora es rica en especies, como la laurisilva, un fósil viviente. El visitante puede pasear entre troncos retorcidos cubiertos de musgo, en esta selva llena de humedad que le trasladará a miles de años atrás.

Y la fauna reúne a casi un centenar de especies únicas en el mundo. Entre las aves, destacan la pardela cenicienta, el cernícalo, el búho o las palomas rabiche y turqué. Su fauna marina incluye la merluza canaria, la vieja o una anguila autóctona que se encuentra en peligro de extinción.

En el parque habitan unas 2.000 personas, que se dedican a la agricultura a pequeña escala, cultivando productos tradicionales como batatas, papas, ñames, viñas y frutales.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también en la serie y ganar 'La Paga' de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, Gracias al Terminal Punto de Venta (TPV) el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de juego de la ONCE (www.juegosonce.es) y establecimientos colaboradores autorizados.