Adeje se suma a la celebración del Orgullo LGBTI

"El Orgullo no es una fiesta, no son risas, no es carnaval ni tampoco es desenfreno. Orgullo es poder respirar profundo y presentarnos al mundo con la cabeza erguida, sin vergüenza ni miedo de vivir en una sociedad donde también formamos parte. El camino recorrido hasta ahora ha sido y es duro, pero necesitamos de la complicidad de la Administración Pública que se muestre receptiva a apoyar e incluir estas reivindicaciones", expone Marta Febles, Presidenta de Algarabía.

En este 2019, año de las personas mayores y la memoria histórica del movimiento LGBT en España, se quiere reivindicar los avances anónimos de cientos de mujeres trans que han dejado su legado. "Tenemos una responsabilidad histórica con el movimiento Trans. Debemos acabar con cualquier signo de LGBTI fobia a nivel social e institucional y tener un marco legislativo que ampare a la población LGBTI", aseguró Charlie Marrero, gerente de Algarabía y coordinador de éste orgullo 2019.

El compromiso del grupo de activistas LGBTI es seguir conquistando aquella igualdad real, queremos la cotidianeidad de los diversos modelos de familias, la diversidad del género en nuestra sociedad, en resumen, un espacio donde toda la sociedad pueda aprender más y mejor sobre la diversidad sexual y de género.

Desde las asociaciones LGBTI que organizan y colabora, se invita a toda la ciudadanía a participar en el acto institucional, que está abierto a todo público, este próximo 28 de Junio a partir de las cinco de la tarde, en la Plaza Pedro Zerolo.

Por qué se celebra el Orgullo

Durante muchos años se ha venido celebrando en todo el mundo el Día del Orgullo LGBTI como espacio de empoderamiento de una población históricamente estigmatizada. ¿Por qué un Pride u Orgullo?... Es preciso recordar que hasta hace menos de 50 años las personas Lesbianas, Gais, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales sólo podían ser libres en espacios cerrados sin hacer tambalear los cimientos de la heteronormatividad y la doble moral de aquel patriarcado que reprimía y exorcizaba lo diferente.

Fue el sangriento altercado en Stonewall el detonante para que las primeras activistas del movimiento LGBTI, precisamente mujeres Trans, se alzaran en favor del camino de la consecución de derechos, los derechos humanos de todos y de todas.

Es por este motivo por el que el 28 de junio se ha instaurado como un día de conmemoración a todas nuestras compañeras y compañeros que lucharon por vivir en libertad y para todos y todas las que nunca pudieron hacerlo. Es por ello que se celebra el Orgullo, porque supone una conquista de derechos.