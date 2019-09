Cruz Roja pone en marcha un proyecto de prevención del VIH/Sida y atención a personas seropositivas en situación de vulnerabilidad

Este Punto de Información Sexual de Cruz Roja, denominado "El Puntito", de manera más cercana, presta en su servicio tres ejes de actuación y cuenta con un enfermero especialista en promoción de la salud sexual contratado para llevar a cabo todas estas acciones.

La primera fase es de prevención, en ella se ofrecen charlas y talleres del VIH/Sida y las ITS en distintos ámbitos, como asociaciones, centros de salud, AMPAS, instituciones públicas y privadas, sindicatos, etc. La segunda etapa es de atención y detección, por ello, se realizan pruebas rápidas del VIH, la Sífilis y la Hepatitis C, sobre todo a los colectivos más vulnerables, siendo estas personas que se dedican a la prostitución, usuarios/as de drogas inyectadas, personas sin acceso al sistema sanitario, hombres que tienen sexo con hombres, entre otros. Como cierre de este proceso, en el último eje de actuación, se aporta seguimiento y acompañamiento tanto de los casos positivos resultantes de las pruebas, como de las personas que tengan algún problema relacionado con su sexualidad, tomando en cuenta que la salud sexual no es solamente la ausencia de ITS.

Este es un proyecto con un alto grado de relevancia, debido a que en España hay unas 145.000 personas viven con el VIH, aproximadamente. Se estima que, de éstas, el 18% no lo sabe aún. En Canarias, se dan alrededor de unos 300 nuevos casos anuales. El principal medio de transmisión suele ser a través de vía sexual. Este hecho no sólo justifica la necesidad del servicio, sino también el enfoque del mismo y de las actividades que se desarrollan.