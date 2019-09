Un influencer canario arrastra a las masas para divulgar la mala gestión en la perrera de Bañaderos

Canarias/ El próximo viernes 6 a las 12:00 y con la prensa presente, el "influencer" canario Ubay, protectoras y muchos ciudadanos se dirigirán a las puertas de la perrera de Bañaderos a pedir explicaciones y respuestas a las siguientes preguntas, entre otras:

- ¿Por qué, siendo un albergue público y gestionado con dinero público, tiene las puertas cerradas al público?

- ¿Por qué la gestión de adopciones de los gatos tiene que obligatoriamente pasar por un formulario Web con correo electrónico?. A los gatos no les abren las jaulas, están en una gatera. A los gatos no los contagian de jaula en jaula porque están ya todos enfermos y en la misma gatera. Los gatos no se pelean por la presencia humana y los gatos están justo a la entrada de la perrera.