La Victoria de Acentejo/ En el encuentro se abordó también la ampliación del Centro Ocupacional, la dotación de nuevas plazas para el Centro de Día y la creación de la minirresidencia para personas con discapacidad. El alcalde de La Victoria de Acentejo, Juan Antonio García Abreu, mantuvo recientemente un encuentro con la consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Marián Franquet, que tuvo como finalidad abordar diversas prioridades para el municipio que precisan el apoyo de la Corporación insular. Entre las más relevantes figura la culminación del proyecto de la Residencia de Mayores.



La consejera expresó el compromiso de incluir en los Presupuestos de 2020 del Cabildo una partida que permita comenzar a desbloquear la situación de un inmueble para el que desde hace años se aguarda por los trabajos que posibiliten su finalización. "La obra de la Residencia de Mayores lleva mucho tiempo paralizada y es una prioridad acabarla", subraya el alcalde. "Muchas familias insisten en la necesidad de conciliar la vida laboral y familiar junto a sus mayores -agrega- y no podemos permitir que muchos de ellos se tengan que ir fuera de nuestro municipio para disponer de un recurso asistencial como una residencia".

El alcalde detalla que la Residencia de Mayores aún precisa una inversión de más de un millón de euros para ser una realidad: "En ese objetivo -apostilla Juan Antonio García Abreu- vamos a seguir trabajando firmemente desde este equipo de gobierno y espero que en 2020 empiece a serlo. No sé si en su totalidad, por la cuantía económica que se necesita, pero sí que confío en que daremos un avance importante a esta obra".

En el encuentro mantenido por el alcalde y la consejera también se abordó el proyecto para la ampliación del Centro Ocupacional. En concreto, se busca aumentar el espacio del comedor y las salas para el desarrollo de las actividades de esta infraestructura destinada a personas con discapacidad. Esto permitirá ofrecer unas mejores prestaciones, al mismo tiempo que posibilitará contar con algunos usuarios más.

Otra de las cuestiones que se trataron en la reunión fue la dotación de nuevas plazas, media decena, en el Centro de Día de Mayores, que en la actualidad cuenta con 25. De igual modo, una actuación en la que ya se está trabajando es la minirresidencia para personas con discapacidad. Un recurso que brindará servicios a seis usuarios, pero con la idea de sumar nuevas plazas en el futuro en función de las necesidades del municipio. El centro estará ubicado en la antigua escuela unitaria de La Vera.

Posibilitar los desplazamientos de los mayores del municipio, especialmente, los que residen en las zonas más alejadas del centro urbano, es otra de las tareas que se ha marcado el Gobierno local y que se le trasladó a la consejera Marián Franquet. "Tenemos que continuar trabajando para facilitar que los mayores se acerquen a los espacios públicos. Precisamente, en los encuentros mantenidos con los vecinos se ha insistido mucho en el tema del transporte para nuestros mayores. Desde este Ejecutivo buscamos soluciones para que aquellos que no cuentan con un medio de transporte puedan también desplazarse al centro del pueblo para realizar sus gestiones administrativas, para ir al médico, hacer sus compras y desarrollar cualquier otra actividad".

"La Victoria de Acentejo es un pueblo plenamente comprometido con las personas de edad y tenemos claro que queremos promover un envejecimiento activo que tenga como eje la prevención. Para ello, estamos promoviendo actividades deportivas, de estimulación cognitiva, de socialización y de ocio que les permitan mantener sus condiciones psicomotrices y su calidad de vida". Precisamente, en el último pleno celebrado en el Ayuntamiento victoriero se aprobó la inclusión del municipio en la Red Mundial de Ciudades Amigables con los Mayores, que promueve la Organización Mundial de la Salud (OMS) para dar una mejor respuesta a las necesidades de las personas de la tercera edad.

