El ICI condena la prohibición de hablar con los medios a las dos mujeres que por primera vez bailarán en la Danza de los Enanos de La Palma

La directora del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Kika Fumero, ha manifestado hoy su condena al hecho de que Gara Lorenzo y Saray Pérez, las dos primeras mujeres que han sido seleccionadas para participar el próximo año, por primera vez en la historia desde 1905, en la Danza de los Enanos, hayan sido amenazadas con la expulsión y no hayan podido hablar con los medios de comunicación como tenían previsto.

Fumero ha adelantado que desde el ICI se ha transmitido su apoyo a estas dos mujeres y se va a remitir un escrito al Ayuntamiento de Santa Cruz de la Palma para expresar su rechazo a esta situación.

La responsable del ICI asegura que es un despropósito que alguien del ayuntamiento capitalino, según ha transcendido en los medios de comunicación, les haya vetado al considerar que iban a revelar detalles sobre la fiesta, el recorrido o los ensayos, ya que la noticia es que después de más de 100 años estas fiestas lustrales van a contar con la participación de dos mujeres. "Para quienes luchamos y apostamos por la igualdad, la noticia es que por fin dos mujeres rompen la barrera sexista y logran ser parte integrante y activa de nuestra cultura -ha manifestado Fumero- prohibirle a estas dos mujeres su participación supone una actitud paternalista e irresponsable ante el avance de la igualdad".

"Ya me gustaría que no fuera noticia que las tradiciones no tuvieran un bagaje tan machista -ha declarado- pero desafortunadamente aún hoy es noticia y debemos celebrar los avances".

"Estamos ante las dos primeras mujeres que han conseguido participar en el acto más representativo que supone la Bajada de la Virgen en la isla de la Palma, dos de un total de 30 participantes, desde 1905 ninguna mujer había podido participar en esta tradición que, sin embargo, sigue siendo androcéntrica. La revolución feminista, es decir, el camino hacia la igualdad pasaría por incorporar otras estéticas a los enanos, no solo masculinas", aseguró la directora del ICI.