La alcaldesa de Santa Cruz se suma a la manifestación con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género

Santa Cruz de Tenerife/ Patricia Hernández se ha sumado a las centenares de personas que han mostrado su rechazo a la violencia de cualquier tipo sobre la mujer y ha destacado que los agresores están solos porque la sociedad está unida , cree y apoya a las víctimas. La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha acudido esta tarde a la concentración y posterior manifestación con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia sobre la Mujer que, en esta ocasión se ha dado cita, en el capitalino Parque García Sanabria.



Patricia Hernández volvió a manifestar el rechazo total y absoluto de la corporación local de Santa Cruz de Tenerife hacia la violencia machista y hacia a aquellas personas que ponen en duda su existencia, incluso desde algunas administraciones "Hoy estamos todos y todas juntos aquí para demostrarle a esas mujeres que han sufrido o sufren violencia de género que no están solas, que las creemos y que pidan ayuda".

La alcaldesa recordó que desde el Ayuntamiento se está llevando a cabo una campaña informativa y de sensibilización contra cualquier tipo de violencia sobre la mujer y que además se están dando charlas en los centros educativos, formación especifica a la Policía Local, así como talleres de defensa personal y apoyo psicológico a las mujeres que lo deseen. No obstante, Patricia Hernández reflejó su decidido interés por que en los cuatro años de este mandato las políticas que se lleven a cabo en materia de violencia de género vayan más allá y sean absolutamente transversales y tengan que ver con la cultura, la economía, los servicios sociales y todas las áreas del Ayuntamiento.

La regidora municipal manifestó su total repulsa al asesinato machista y señaló que "los maltratadores y los asesinos recibirán su merecido", al tiempo que aprovechó la ocasión para dirigirse a las víctimas del maltrato para hacerles saber que no están solas porque el Consistorio y las administraciones las respaldan y las animó a que "pidan ayuda". También solicitó a las familias y el resto de la ciudadanía que denuncien "porque esa llamada puede salvar vidas".

Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se condena cualquier tipo de violencia contra las mujeres y se invita a la ciudadanía a denunciar ante cualquier atisbo de malos tratos.

Además, el Consistorio de la capital se suma a los actos organizados con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la fachada del Ayuntamiento de Santa Cruz permanecerá iluminada de color violeta durante esta noche para escenificar la condena y la repulsa hacia esta lacra en el ámbito municipal.

Con el asesinato de Sara son ya ocho las mujeres que han perdido la vida en lo que va de año en Canarias, donde también falleció un menor como consecuencia de la violencia de género. En el conjunto del país, la cifra asciende a 52 mujeres y tres menores asesinados este 2019.