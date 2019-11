El Reloj de la Iglesia de Puerto del Rosario, en el cupón de la ONCE

Las Palmas de Gran Canaria/ El Reloj de la Iglesia de Puerto del Rosario es la imagen del cupón de la ONCE del jueves, 28 de noviembre, perteneciente a la serie 'Ciudades en Punto y Hora'. Cinco millones y medio de cupones difundirán este reloj.

El cupón ha sido presentado por José Antonio López, Delegado Territorial de la ONCE en Canarias, Blas Acosta, Presidente del Cabildo de Fuerteventura, Juan Jiménez, Alcalde del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, acompañados por Alejandro Jorge, Vicepresidente del Cabildo y Vanessa Mendoza, Directora de la ONCE en Arrecife.



El Alcalde y el Vicepresidente del Cabildo de Fuerteventura agradecen a la ONCE la deferencia que han tenido con la isla y el municipio y señalan la labor social que la Organización viene desarrollando en Fuerteventura y mantienen las puertas abiertas para nuevos proyectos de colaboración con el grupo social ONCE.

El Delegado Territorial de la ONCE agradece la presencia de ambos mandatarios de Fuerteventura en este acto así como su disposición para facilitar el trabajo de la ONCE en la isla. El grupo social ONCE cuenta en Fuerteventura con 91 afiliados y alrededor de 100 trabajadores.

En este sentido, también destaca José Antonio la necesidad que tiene la Organización de nuevos vendedores, personas con discapacidad, con buena autonomía personal y perfil comercial que puedan ejercer la venta de sus productos de juego.

La Iglesia Parroquial de Nuestra Señora del Rosario es de estilo Neoclásico. El reloj está situado en la torre-fachada principal, sobre un cuerpo que acoge tres arcos de medio punto, y bajo el cuerpo en el que se encuentran los arcos que albergan campanas.

El actual templo se construye Entre los años 1824 y 1835, a lo largo del tiempo se realizan ampliaciones y reformas, hasta que es concluido definitivamente en el año 1930.

en 1990, la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario fue declarada Bien de Interés Cultural, con la categoría de Monumento Histórico-Artístico

Esta serie de cupones hará las delicias de quienes viven en las diferentes localidades en las que se encuentran estos relojes, y a los coleccionistas que contarán unos cupones que repasan la historia de cada una de estas ciudades.

Esta nueva serie, correspondiente al Cupón de Diario (de lunes a jueves), reunirá 50 relojes. Comenzó el 11 de marzo, y está prevista su finalización en las últimas fechas del año 2020.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros. Tendrán premio de 500 euros los números anterior y posterior al agraciado; y premio de 200, 20, y 6 euros a las cuatro, tres y dos últimas cifras, respectivamente, del cupón premiado. Así como reintegros de 1,5 euros a la última y primera cifra.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE. Como siempre, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.